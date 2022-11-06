1:3
Второй тайм: 81'
0'
0:1
9' ГолИбусуки Хироси
0:2
22' ГолГудвин Крейг
0:3
31' Гол в свои воротаЛакруа Лео
45' Желтая карточкаД`Арриго Луис
1:3
53' ГолNicolas Milanovic
Ход матча
9'
0:1
22'
0:2
31'
0:3
45'
53'
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
26
Халлоран
Бен
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
38 Noah Botic
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Lachlan Barr
-
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
54
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Milanovic
|3
|0.6
|Рисдон Джош
|1
|0.2
|Пэйн Коннор
|1
|0.2
|Уэлс Лаклан
|1
|0.2
|Килкенни Нил
|0
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|2
|0.4
|Ибусуки Хироси
|2
|0.4
|Халлоран Бен
|1
|0.2
|Китто Райан
|1
|0.2
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.2
|Хави Лопеc
|0
|0
|Уорленд Бен
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|3
|0
|Топор-Стэнли Николай
|1
|1
|Троизи Джеймс
|2
|0
|Лакруа Лео
|2
|0
|Килкенни Нил
|1
|0
|Луштица Стивен
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexandar Popovic
|3
|0
|Китто Райан
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|0
|1
|Хуанде Хуан
|1
|0
|Халлоран Бен
|1
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
|Гудвин Крейг
|1
|0
|Блэквуд Джордж
|1
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Д`Арриго Луис
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Вестерн Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
2
Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1
Сидней Юнайтед - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|3.
|Аделаида Юнайтед
|3:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|Централ Кост Маринерс
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|5.
|Сидней
|5
|2
|1
|2
|11 - 11
|7
|6.
|Ньюкасл Джетс
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|3
|1
|10 - 9
|6
|8.
|Брисбен Роар
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Перт Глори
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|12.
|Вестерн Юнайтед
|1:3
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|Ньюкасл Джетс
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|5.
|Брисбен Роар
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|3:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Централ Кост Маринерс
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|Вестерн Юнайтед
|1:3
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|11.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|3.
|Аделаида Юнайтед
|3:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|4.
|Централ Кост Маринерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Перт Глори
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|8.
|Макартур
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|9.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Вестерн Юнайтед
|1:3
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|7
|Сидней
|Мак Роберт
|3
|Веллингтон Феникс
|Уэйн Бен
|3
|Централ Кост Маринерс
|Силвера Самуэл
|3
|Вестерн Юнайтед
|Nicolas Milanovic
|3
|Мельбурн Виктори
|Бриллант Джошуа
|1 2
|Перт Глори
|Уильямс Райан
|3
|Макартур
|Нун Крэйг
|3
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|3