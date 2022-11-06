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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: King A.
Вестерн Юнайтед
1:3
Второй тайм: 81'
Аделаида Юнайтед
0'
0:1
9' Гол
Ибусуки Хироси
0:2
22' Гол
Гудвин Крейг
0:3
31' Гол в свои ворота
Лакруа Лео
45' Желтая карточка
Д`Арриго Луис
1:3
53' Гол
Nicolas Milanovic
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
4
Лакруа
Лео
27
Тратт
Джейкоб
17
Benjamin
Garuccio
88
Килкенни
Нил
10
Луштица
Стивен
8
Уэлс
Лаклан
14
Троизи
Джеймс
11
Пэйн
Коннор
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
41
Alexandar
Popovic
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
6
Д`Арриго
Луис
26
Халлоран
Бен
11
Гудвин
Крейг
14
Блэквуд
Джордж
9
Ибусуки
Хироси
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

2:1
AЛ(
1:0
0:0
0:0
1:5
3:4

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
54

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Milanovic 3 0.6
Рисдон Джош 1 0.2
Пэйн Коннор 1 0.2
Уэлс Лаклан 1 0.2
Килкенни Нил 0 0
Уэнзел-Холлс Дилан 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 2 0.4
Ибусуки Хироси 2 0.4
Халлоран Бен 1 0.2
Китто Райан 1 0.2
Ван Дер Сааг Гарри 1 0.2
Хави Лопеc 0 0
Уорленд Бен 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 3 0
Топор-Стэнли Николай 1 1
Троизи Джеймс 2 0
Лакруа Лео 2 0
Килкенни Нил 1 0
Луштица Стивен 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Уэнзел-Холлс Дилан 1 0
Nicolas Milanovic 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexandar Popovic 3 0
Китто Райан 2 0
Ибусуки Хироси 0 1
Хуанде Хуан 1 0
Халлоран Бен 1 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Гудвин Крейг 1 0
Блэквуд Джордж 1 0
Уорленд Бен 1 0
Д`Арриго Луис 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Вестерн Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
2
Вестерн Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:1 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1
Сидней Юнайтед - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Вестерн Сидней Уондерерс 5 3 1 1 5 - 4 10
3. Аделаида Юнайтед 3:1 5 2 2 1 8 - 7 8
4. Централ Кост Маринерс 4 2 1 1 10 - 6 7
5. Сидней 5 2 1 2 11 - 11 7
6. Ньюкасл Джетс 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Веллингтон Феникс 5 1 3 1 10 - 9 6
8. Брисбен Роар 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Макартур 5 1 2 2 6 - 8 5
10. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Перт Глори 5 1 0 4 4 - 10 3
12. Вестерн Юнайтед 1:3 5 0 1 4 6 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 1 1 4 - 4 7
3. Ньюкасл Джетс 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Веллингтон Феникс 3 1 2 0 7 - 4 5
5. Брисбен Роар 4 1 2 1 3 - 3 5
6. Макартур 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Аделаида Юнайтед 3:1 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Централ Кост Маринерс 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Сидней 2 0 1 1 4 - 5 1
10. Вестерн Юнайтед 1:3 3 0 1 2 3 - 7 1
11. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мельбурн Виктори 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Сидней 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Аделаида Юнайтед 3:1 4 1 2 1 6 - 6 5
4. Централ Кост Маринерс 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Мельбурн Виктори 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Перт Глори 5 1 0 4 4 - 10 3
8. Макартур 3 0 2 1 2 - 5 2
9. Брисбен Роар 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Вестерн Юнайтед 1:3 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 7
Сидней Мак Роберт 3
Веллингтон Феникс Уэйн Бен 3
Централ Кост Маринерс Силвера Самуэл 3
Вестерн Юнайтед Nicolas Milanovic 3
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Бриллант Джошуа 1 2
Перт Глори Уильямс Райан 3
Макартур Нун Крэйг 3
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 3
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Д`Арриго Луис получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Аделаида Юнайтед
56.00
3.62
2.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед онлайн

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