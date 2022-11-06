Тур: 16. Стадион: Екатеринбург Арена.
Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Шатов ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Митай МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Попов ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фёдоров Андрей
История личных встреч
Урал
Локомотив Москва
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
21 матч
19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.7
1
Среднее время на гол
128
90
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.6
Среднее время на гол
55
56
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1.19
1.29
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
75
70
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|5 (2)
|0.33
|Ранджелович Лазар
|3
|0.2
|Бикфалви Эрик
|3
|0.2
|Газинский Юрий
|2
|0.13
|Влут Рай Хендрикюс Мартинюс
|1
|0.07
|Мишкич Даниэль
|1
|0.07
|Юшин Александр
|1
|0.07
|Быковский Илья
|1
|0.07
|Кулаков Денис
|0
|0
|Филипенко Егор
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игнатьев Иван
|4
|0.27
|Миранчук Антон
|4 (4)
|0.27
|Камано Франсуа
|2
|0.13
|Керк Джирано
|2
|0.13
|Марадишвили Константин
|2
|0.13
|Изидор Вильсон
|1
|0.07
|Баринов Дмитрий
|1
|0.07
|Карпукас Артём
|1
|0.07
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бевеев Мингиян
|4
|1
|Егорычев Андрей
|3
|1
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Сунгатулин Фаниль
|1
|1
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Каштанов Алексей
|2
|0
|Кулаков Денис
|1
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Филипенко Егор
|1
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Ранджелович Лазар
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|3
|1
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Миранчук Антон
|3
|0
|Едвай Тин
|3
|0
|Тикнизян Наир
|3
|0
|Магкеев Станислав
|3
|0
|Ненахов Максим
|1
|1
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Камано Франсуа
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
Результаты матчей
Урал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Локомотив Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
0
Урал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Локомотив Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
8
9
Урал
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Локомотив Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
10
9
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
9
60%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
11%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
6
40%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
12%
3
18%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
7
41%
0
0%
61-75
3
18%
6
35%
76-90
Пропущено
26
30
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
4
15%
1
3%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
6
23%
1
3%
46-60
4
15%
8
27%
61-75
8
31%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сочи - Урал 2:2 Урал - Крылья Советов 2:1 Сочи - Урал 2:3 Ростов - Урал 1:2
Урал - Химки 2:1 Локомотив Москва - Урал 2:4 Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3
Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва - Химки 1:0 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1
Сочи - Локомотив Москва 4:0 Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3
Результаты матчей
Урал
Локомотив Москва
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Урал
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
34
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
69
411
114
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 7
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|3.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 21
|29
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 16
|29
|5.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 24
|26
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 18
|26
|7.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 24
|25
|8.
|Оренбург
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|28 - 36
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 32
|22
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 26
|17
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Пари НН
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 27
|16
|13.
|Факел
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|21 - 31
|13
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 34
|12
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|7 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|31 - 4
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 8
|18
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|13 - 14
|9
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 12
|15
|3.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 14
|15
|4.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|7.
|Пари НН
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|9.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 26
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|13 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Локомотив Москва
Исход игры
Урал
56.4% (92)
Ничья
31.3% (51)
Локомотив Москва
12.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
54.2% (71)
Меньше
45.8% (60)
Обе команды забьют
Да
87.02% (114)
Нет
12.98% (17)
Популярный счёт
2:1 Урал
33.7% (55)
1:1 Ничья
27.6% (45)
1:0 Урал
6.1% (10)
1:2 Локомотив Москва
4.9% (8)
2:2 Ничья
1.8% (3)
2:0 Урал
1.8% (3)
0:1 Локомотив Москва
1.2% (2)
1:3 Локомотив Москва
1.2% (2)
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