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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Урал
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 64
Урал 54.7% (35)
X 34.4% (22)
Локомотив Москва 10.9% (7)
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Урал
Ничья
Локомотив Москва
2.95
3.78
3.19
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Урал
Локомотив Москва

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.7
1

Среднее время на гол

128
90

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.6

Среднее время на гол

55
56

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1.19
1.29

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
70

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.33
Ранджелович Лазар 3 0.2
Бикфалви Эрик 3 0.2
Газинский Юрий 2 0.13
Влут Рай Хендрикюс Мартинюс 1 0.07
Мишкич Даниэль 1 0.07
Юшин Александр 1 0.07
Быковский Илья 1 0.07
Кулаков Денис 0 0
Филипенко Егор 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игнатьев Иван 4 0.27
Миранчук Антон 4 (4) 0.27
Камано Франсуа 2 0.13
Керк Джирано 2 0.13
Марадишвили Константин 2 0.13
Изидор Вильсон 1 0.07
Баринов Дмитрий 1 0.07
Карпукас Артём 1 0.07
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бевеев Мингиян 4 1
Егорычев Андрей 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Помазун Илья 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Сунгатулин Фаниль 1 1
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Каштанов Алексей 2 0
Кулаков Денис 1 0
Бикфалви Эрик 1 0
Филипенко Егор 1 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Ранджелович Лазар 1 0
Железнов Юрий 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 1
Бека Бека Алексис 2 1
Миранчук Антон 3 0
Едвай Тин 3 0
Тикнизян Наир 3 0
Магкеев Станислав 3 0
Ненахов Максим 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Камано Франсуа 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Карпукас Артём 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Изидор Вильсон 1 0

Результаты матчей

Урал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Локомотив Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
0
Урал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Локомотив Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

8
9
Урал
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Локомотив Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
9
60%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
11%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
6
40%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
12%
3
18%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
7
41%
0
0%
61-75
3
18%
6
35%
76-90

Пропущено

26
30
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
4
15%
1
3%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
6
23%
1
3%
46-60
4
15%
8
27%
61-75
8
31%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сочи - Урал 2:2 Урал - Крылья Советов 2:1 Сочи - Урал 2:3 Ростов - Урал 1:2
Урал - Химки 2:1 Локомотив Москва - Урал 2:4 Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3
Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва - Химки 1:0 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1
Сочи - Локомотив Москва 4:0 Локомотив Москва - Урал 2:4 Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3

Результаты матчей

Урал
Локомотив Москва

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Урал
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
4
11
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 12 3 0 44 - 5 39
2. Спартак Москва Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
3. ЦСКА Москва Заявка 15 8 5 2 29 - 15 29
4. Ростов Заявка 15 8 5 2 27 - 21 29
5. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
6. Краснодар Заявка 15 7 3 5 27 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 2 6 23 - 23 23
8. Оренбург Заявка 15 7 1 7 28 - 34 22
9. Сочи Заявка 15 6 3 6 24 - 31 21
10. Урал Заявка 15 5 2 8 17 - 26 17
11. Крылья Советов Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
12. Пари НН Заявка 15 3 4 8 18 - 27 13
13. Факел Заявка 15 1 9 5 18 - 28 12
14. Локомотив Москва Заявка 15 3 3 9 17 - 30 12
15. Химки Заявка 15 2 3 10 14 - 34 9
16. Торпедо Москва Заявка 15 1 3 11 7 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
4. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6. Сочи Заявка 7 5 2 0 17 - 7 17
7. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
12. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
13. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
4. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
5. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
6. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
7. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
8. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Пари НН Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2022, осталось 2 дня 4 часа 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Урал 54.7% (35)
    X 34.4% (22)
    Локомотив Москва 10.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.95
    3.78
    3.19
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    Прогнозы на матч Урал - Локомотив Москва

    Исход игры
    Урал
    54.8% (34)
    Ничья
    33.9% (21)
    Локомотив Москва
    11.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.83% (28)
    Меньше
    47.17% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    86.79% (46)
    Нет
    13.21% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    33.9% (21)
    1:1 Ничья
    30.6% (19)
    1:2 Локомотив Москва
    6.5% (4)
    1:0 Урал
    4.8% (3)
    2:0 Урал
    4.8% (3)
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