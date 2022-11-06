Второй тайм

48' Дуарте Ларос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Бут Тейлор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Матч возобновлен

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.