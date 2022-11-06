Тур: 13. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Ход матча
40'
0:1
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
17
Клейбер
Шон
10
Бут
Тейлор
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Силла МуссаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Маэда НаокиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Гронинген
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
40 матчей
45%
27.5%
27.5%
18 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.5%
60%
22.5%
7 побед 24 ничьи 9 побед
Второй тайм
47.5%
22.5%
30%
19 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
21
29
Голов в среднем за матч
1.17
1.32
Среднее время на гол
77
68
Всего голов
57
47
Голов в среднем за матч
1.43
1.18
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|6 (1)
|0.46
|Дост Бас
|5
|0.38
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.15
|Клейбер Шон
|1
|0.08
|Силла Мусса
|1
|0.08
|Модибо Саньян
|1
|0.08
|Редан Дайшон
|1
|0.08
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Боздоган Джан
|0
|0
|Бут Тейлор
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|5 (1)
|0.38
|Нгонж Сириль
|3
|0.23
|Дуарте Ларос
|1
|0.08
|Ларсен Йорген
|1
|0.08
|Крюгер Флориан
|1
|0.08
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.08
|Балкер Радинио
|1
|0.08
|Суслов Томаш
|1
|0.08
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Бауссайд Отман
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Клейбер Шон
|2
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Бут Тейлор
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|3
|0
|Балкер Радинио
|1
|1
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Luciano Valente
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Гронинген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
Утрехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Гронинген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
9
6
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Гронинген
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
10
9
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
4
33%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
5
56%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
13%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
5
33%
4
31%
76-90
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
12%
3
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
5
38%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
6
35%
2
15%
76-90
Пропущено
20
25
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
15%
3
12%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
6
30%
4
16%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
2
10%
5
20%
61-75
6
30%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спортлуст 46 - Утрехт 0:3 ПСВ - Утрехт 6:1
Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1
Гронинген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эммен - Гронинген 0:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Дордрехт - Гронинген 0:3 Твенте - Гронинген 3:0
Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1
Результаты матчей
Утрехт
Гронинген
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
57
39
210
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|40 - 18
|27
|3.
|АЗ Алкмаар
|12
|8
|2
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Твенте
|12
|8
|1
|3
|22 - 7
|25
|5.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|6.
|Спарта Роттердам
|13
|7
|2
|4
|24 - 15
|23
|7.
|Херенвен
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|8.
|Утрехт
|0:1
|13
|5
|3
|5
|17 - 21
|18
|9.
|Гронинген
|1:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 24
|15
|10.
|Валвейк
|12
|3
|5
|4
|21 - 21
|14
|11.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|8
|3
|13 - 15
|14
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|3
|4
|5
|18 - 21
|13
|13.
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|15.
|Витесс
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|16.
|Эммен
|13
|2
|4
|7
|10 - 24
|10
|17.
|Камбюр
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|18.
|Волендам
|12
|1
|3
|8
|13 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|6
|6
|0
|0
|25 - 6
|18
|2.
|Твенте
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|8.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|11.
|Утрехт
|0:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Гронинген
|1:0
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Эммен
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|16.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|17.
|Волендам
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Утрехт
|0:1
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|6.
|ПСВ
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Гронинген
|1:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|10.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|11.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|15.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (11)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 3
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 3