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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Утрехт
0:1
Второй тайм: 48'
Гронинген
0'
0:1
40' Гол
Крюгер Флориан
45' Желтая карточка
Luciano Valente
45' Желтая карточка
Клейбер Шон

Ход матча

40'
0:1
Крюгер Флориан
(Пепи Рикардо)
45'
 
Luciano Valente
45'
Клейбер Шон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Гронинген
1.65
4.30
5.50
Все Коэффициенты
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
2
Ван
дер
Марел
Марк
18
Тоорнстра
Йенс
8
Брауэрс
Люк
10
Бут
Тейлор
22
Ван
де
Стрек
Сандер
7
Редан
Дайшон
9
Дувикас
Анастасиос
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
3
Сверко
Марин
2
Данкерлёй
Дамил
18
Дубвик
Исак
4
Пелюпесси
Йоей
40
Luciano
Valente
6
Дуарте
Ларос
9
Пепи
Рикардо
23
Крюгер
Флориан
Утрехт
4-1-2-1-2
Гронинген
5-3-2

История личных встреч

Утрехт
Гронинген

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

40 матчей

45%
27.5%
27.5%
18 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.5%
60%
22.5%
7 побед 24 ничьи 9 побед

Второй тайм

47.5%
22.5%
30%
19 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:3
Э
0:0
EEP
1:0
Э
2:2
Э
0:0
К
0:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:3
К
1:0
Э
1:5
Э
1:4
К
5:3
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:0
К
3:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
К
2:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

21
29

Голов в среднем за матч

1.17
1.32

Среднее время на гол

77
68

Всего голов

57
47

Голов в среднем за матч

1.43
1.18

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 6 (1) 0.46
Дост Бас 5 0.38
Ван де Стрек Сандер 2 0.15
Клейбер Шон 1 0.08
Силла Мусса 1 0.08
Модибо Саньян 1 0.08
Редан Дайшон 1 0.08
Тоорнстра Йенс 0 0
Боздоган Джан 0 0
Бут Тейлор 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 5 (1) 0.38
Нгонж Сириль 3 0.23
Дуарте Ларос 1 0.08
Ларсен Йорген 1 0.08
Крюгер Флориан 1 0.08
Пелюпесси Йоей 1 0.08
Балкер Радинио 1 0.08
Суслов Томаш 1 0.08
Данкерлёй Дамил 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Дост Бас 2 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Клейбер Шон 2 0
Боздоган Джан 2 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Модибо Саньян 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Бут Тейлор 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 3 0
Балкер Радинио 1 1
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Суслов Томаш 2 0
Каллей Яхья 2 0
Luciano Valente 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Ирандуст Далехо 1 0

Результаты матчей

Утрехт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Гронинген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Утрехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Гронинген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

9
6
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Гронинген
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
5
56%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
13%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
5
33%
4
31%
76-90

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
12%
3
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
5
38%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
6
35%
2
15%
76-90

Пропущено

20
25
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
15%
3
12%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
6
30%
4
16%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
2
10%
5
20%
61-75
6
30%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спортлуст 46 - Утрехт 0:3 ПСВ - Утрехт 6:1
Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1
Гронинген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эммен - Гронинген 0:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Дордрехт - Гронинген 0:3 Твенте - Гронинген 3:0
Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1

Результаты матчей

Утрехт
Гронинген

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 12 9 0 3 40 - 18 27
3. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 23 - 13 26
4. Твенте 12 8 1 3 22 - 7 25
5. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
8. Утрехт 0:1 13 5 3 5 17 - 21 18
9. Гронинген 1:0 13 4 3 6 15 - 24 15
10. Валвейк 12 3 5 4 21 - 21 14
11. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
12. Гоу Эхед Иглс 12 3 4 5 18 - 21 13
13. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
14. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
15. Витесс 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Волендам 12 1 3 8 13 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
2. Твенте 6 6 0 0 18 - 1 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
8. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
9. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
11. Утрехт 0:1 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Гронинген 1:0 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
16. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
17. Волендам 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Утрехт 0:1 6 3 1 2 12 - 15 10
6. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Гронинген 1:0 7 2 2 3 5 - 12 8
10. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
11. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
15. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (11)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    48'
    Дуарте Ларос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Касанвирджо Нерайшо из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    48'
    Бут Тейлор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 47'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 47'
    Те Вирик Мик ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Касанвирджо Нерайшо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 46'
    Гронинген пытается что-то создать.
  • 46'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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    • 47'
      Те Вирик Мик из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Команда Гронинген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Желтая карточка
      46'
      Клейбер Шон получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Желтая карточка
      46'
      Luciano Valente получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Фол, нарушение
      45'
      Luciano Valente из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Брауэрс Люк заработал фол
    • 45'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 45'
      Контроль мяча: Утрехт: 47%, Гронинген: 53%.
    • 45'
      Дувикас Анастасиос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Утрехт
    Ничья
    Гронинген
    1.65
    4.30
    5.50
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    Где смотреть матч Утрехт 0:1 Гронинген онлайн

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