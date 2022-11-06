Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Второй тайм начался

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Гронинген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Клейбер Шон получает желтую карточку за неспортивное поведение

46' Luciano Valente получает желтую карточку за неспортивное поведение

45' Удар от ворот произведет Гронинген

43' Крюгер Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Команда Гронинген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

40' Рикардо Пепи сделал результативную передачу.

40' Рикардо Пепи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Хорошую попытку сделал Бут Тейлор . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Гронинген

33' Оооо... вот это был удар! Дувикас Анастасиос должен был забить с этой позиции.

32' Пелюпесси Йоей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Дуарте Ларос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Дуарте Ларос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Luciano Valente выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Редан Дайшон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Гронинген

24' Оооо... вот это был удар! Дувикас Анастасиос должен был забить с этой позиции.

24' Хорошую попытку сделал Дувикас Анастасиос . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Бут Тейлор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Брауэрс Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Гронинген

20' Дувикас Анастасиос нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

20' Клейбер Шон из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Гронинген

16' Удар от ворот произведет Утрехт

14' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Крюгер Флориан из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Дуарте Ларос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Гронинген

8' Удар от ворот произведет Утрехт

7' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Клейбер Шон из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Утрехт

4' Дуарте Ларос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Рикардо Пепи нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Luciano Valente создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Утрехт

2' Рикардо Пепи не смог попасть в створ ударом издали

2' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

1' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Утрехт начинает с центра поля