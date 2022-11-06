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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Утрехт
2:1
Конец матча
Гронинген
0'
0:1
40' Гол
Крюгер Флориан
45' Желтая карточка
Luciano Valente
45' Желтая карточка
Клейбер Шон
1:1
62' Гол
Бут Тейлор
67' Желтая карточка
Модибо Саньян
79' Желтая карточка
Бут Тейлор
2:1
84' Гол
Ван де Стрек Сандер
90'+5

Ход матча

40'
0:1
Крюгер Флориан
(Пепи Рикардо)
45'
 
Luciano Valente
45'
Клейбер Шон
 
57'
Бауссайд Отман
Редан Дайшон
 
57'
Юнес Амин
Брауэрс Люк
 
62'
Бут Тейлор
(Ван де Стрек Сандер)
1:1
67'
Модибо Саньян
 
68'
Дост Бас
Дувикас Анастасиос
 
79'
Бут Тейлор
 
80'
 
Каллей Яхья
Крюгер Флориан
80'
 
Оратмангун Рагнар
Дубвик Исак
80'
 
Лундквист Рамон-Паскаль
Luciano Valente
84'
Ван де Стрек Сандер
(Юнес Амин)
2:1
89'
 
Нгонж Сириль
Данкерлёй Дамил
89'
Клюйверт Рубен
Бут Тейлор
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
2
Ван
дер
Марел
Марк
18
Тоорнстра
Йенс
8
Брауэрс
Люк
10
Бут
Тейлор
22
Ван
де
Стрек
Сандер
7
Редан
Дайшон
9
Дувикас
Анастасиос
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
3
Сверко
Марин
2
Данкерлёй
Дамил
18
Дубвик
Исак
4
Пелюпесси
Йоей
40
Luciano
Valente
6
Дуарте
Ларос
9
Пепи
Рикардо
23
Крюгер
Флориан
Утрехт
4-1-2-1-2
Гронинген
5-3-2

История личных встреч

Утрехт
Гронинген

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

40 матчей

45%
27.5%
27.5%
18 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.5%
60%
22.5%
7 побед 24 ничьи 9 побед

Второй тайм

47.5%
22.5%
30%
19 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:3
Э
0:0
EEP
1:0
Э
2:2
Э
0:0
К
0:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:3
К
1:0
Э
1:5
Э
1:4
К
5:3
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:0
К
3:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
К
2:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

21
29

Голов в среднем за матч

1.17
1.32

Среднее время на гол

77
68

Всего голов

57
47

Голов в среднем за матч

1.43
1.18

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 6 (1) 0.46
Дост Бас 5 0.38
Ван де Стрек Сандер 3 0.23
Бут Тейлор 1 0.08
Клейбер Шон 1 0.08
Силла Мусса 1 0.08
Модибо Саньян 1 0.08
Редан Дайшон 1 0.08
Тоорнстра Йенс 0 0
Боздоган Джан 0 0
Юнес Амин 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 5 (1) 0.38
Нгонж Сириль 3 0.23
Дуарте Ларос 1 0.08
Ларсен Йорген 1 0.08
Крюгер Флориан 1 0.08
Пелюпесси Йоей 1 0.08
Балкер Радинио 1 0.08
Суслов Томаш 1 0.08
Данкерлёй Дамил 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Дост Бас 2 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Клейбер Шон 2 0
Модибо Саньян 2 0
Боздоган Джан 2 0
Бут Тейлор 2 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 3 0
Балкер Радинио 1 1
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Суслов Томаш 2 0
Каллей Яхья 2 0
Luciano Valente 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Ирандуст Далехо 1 0

Результаты матчей

Утрехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Гронинген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4
Утрехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Гронинген
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

9
6
Утрехт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Гронинген
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
60%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
50%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
5
36%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
5
56%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
13%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
5
33%
4
31%
76-90

Забито

19
14
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
11%
3
21%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
6
43%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
7
37%
2
14%
76-90

Пропущено

21
27
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
14%
3
11%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
7
33%
4
15%
31-45
2
10%
3
11%
46-60
2
10%
6
22%
61-75
6
29%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спортлуст 46 - Утрехт 0:3 ПСВ - Утрехт 6:1
Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1
Гронинген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эммен - Гронинген 0:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Дордрехт - Гронинген 0:3 Твенте - Гронинген 3:0
Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1

Результаты матчей

Утрехт
Гронинген

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 12 9 0 3 40 - 18 27
3. Фейеноорд 1:0 12 8 3 1 28 - 12 27
4. Твенте 0:0 13 8 2 3 22 - 7 26
5. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 23 - 13 26
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Утрехт 13 6 3 4 19 - 21 21
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 12 3 5 4 21 - 21 14
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 13 3 5 5 18 - 21 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Витесс 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Волендам 0:1 13 1 3 9 13 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 0:0 7 6 1 0 18 - 1 19
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 1:0 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
9. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 0:1 6 1 0 5 7 - 15 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1:0 7 5 1 1 18 - 11 16
2. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
3. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
4. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
6. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 0:0 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 6 1 3 2 7 - 9 6
12. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 0:1 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (11)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    После классного второго тайма Утрехт совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Утрехт: 51%, Гронинген: 49%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 94'
    Лундквист Рамон-Паскаль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 94'
    Дуарте Ларос создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Модибо Саньян ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Клейбер Шон из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Те Вирик Мик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Каллей Яхья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Утрехт пытается что-то создать.
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