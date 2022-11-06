  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Болонья
0:1
Перерыв
Торино
0'
23' Желтая карточка
Лукуми Джон
0:1
26' Пенальти
Лукич Саша
0:1. Гол с пенальти Саши Лукича ...

Ход матча

4'
 
Карамо Янн
Пеллегри Пьетро
23'
Лукуми Джон
 
26'
0:1
Лукич Саша

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 129
Болонья 24% (31)
X 52.7% (68)
Торино 23.3% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Торино
3.09
3.34
3.15
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
5
Сумаоро
Адама
26
Лукуми
Джон
20
Эбишер
Мишель
50
Камбьясо
Андреа
17
Медель
Гари
8
Домингес
Николас
19
Фергюсон
Льюис
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
19
Лазаро
Валентино
10
Лукич
Саша
28
Риччи
Самуэле
59
Миранчук
Алексей
16
Влашич
Никола
11
Пеллегри
Пьетро
Болонья
3-4-2-1
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Болонья
Торино

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.9

Среднее время на гол

60
100

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.9
1.2

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.7
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

52
85

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 7 (3) 0.54
Барроу Муса 2 0.15
Фергюсон Льюис 2 0.15
Сориано Роберто 1 0.08
Зиркзее Джошуа 1 0.08
Домингес Николас 1 0.08
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Пош Штефан 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 3 0.23
Миранчук Алексей 2 0.15
Санабрия Антонио 2 0.15
Лукич Саша 2 (1) 0.15
Радоньич Неманья 1 0.08
Джиджи Коффи 1 0.08
Эйна Ола 1 0.08
Пеллегри Пьетро 1 0.08
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Риччи Самуэле 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнаутович Марко 3 0
Медель Гари 3 0
Домингес Николас 3 0
Сумаоро Адама 1 1
Орсолини Риккардо 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Сансоне Никола 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Лукуми Джон 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Фергюсон Льюис 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Барроу Муса 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Хоакин Соса 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван 2 2
Линетти Кароль 5 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Лазаро Валентино 3 0
Эйна Ола 3 0
Лукич Саша 3 0
Синго Вилфред 3 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Влашич Никола 1 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0

Результаты матчей

Болонья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
2
Болонья
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Торино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

5
4
Болонья
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Торино
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
75%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
2
18%
2
50%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
25%
5
42%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
4
25%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
5
31%
2
14%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
2
13%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монца - Болонья 1:2 Болонья - Лечче 2:0 Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2
Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0
Торино
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Торино - Милан 2:1 Удинезе - Торино 1:2 Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1
Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1 Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3

Результаты матчей

Болонья
Торино

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Тоталы голов в матче

Болонья
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 11 2 0 32 - 10 35
2. Милан Заявка 13 9 2 2 27 - 14 29
3. Аталанта Заявка 13 8 3 2 19 - 10 27
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
8. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
9. Торино 1:0 Заявка 13 6 2 5 13 - 14 20
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12. Эмполи Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
13. Болонья 0:1 Заявка 13 3 4 6 14 - 19 13
14. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
15. Монца Заявка 12 3 1 8 11 - 21 10
16. Специя Заявка 13 2 3 8 11 - 24 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
20. Верона Заявка 12 1 2 9 11 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья 0:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино 1:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Монца Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Торино 1:0 Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
5. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
6. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья 0:1 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил судья команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • 45'
    С правого фланга подавал в штрафную соперника Синго на ход Карамо, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Пошу.
  • 45'
    Дальний заброс исполнял Медель на ход Эбишеру по флангу, но того опередил Буонджорно и вынес мяч в аут.
  • 45'
    Перед своей штрафной Домингеса в силовой борьбе уложил на газон Джиджи. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты компенсировал арбитр к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Убежал по флангу на скорости Лазаро и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 43'
    Забросил по флангу Синго на ход Карамо, но мяч еще в полете выскочил за боковую линию. Аут будут вбрасывать хозяева.
  • 42'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Миранчук и головой сбросил на ход Влашичу, но перехватил этот пас Пош.
  • 41'
    Пробивал по воротам метров с двадцати Домингес после прострела с фланга от Фергюсона, но мяч полетел крайне неточно.
  • 40'
    С фланга вырезал Лазаро в штрафную на ход Карамо, но вышел из ворот Скорупски и перехватил этот пас.
  • 39'
    По флангу пяткой отдавал Карамо на ход Лазаро, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
  • 38'
    Забросил Карамо в штрафную на ход Синго, который оторвался от опеки и пробил в дальний угол, но без проблем для вратаря.
  • 37'
    В верховой борьбе против Влашича уложил соперника на газон Фергюсон. Штрафной удар назначил судья в пользу гостей.
  • 36'
    Ушел от соперника по флангу Эбишер и навесил в центр штрафной, но вышел из ворот Милинкович-Савич и забрал мяч в рук.
  • 35'
    В центре поля получил по ногам Лукич в борьбе против Домингеса. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Медель с фланга покатил в штрафную под удар Барроу, но в последний момент мяч смог перехватить в подкате Джиджи.
    • 33'
      Ушел финтом от соперника на фланге Эбишер и прострелить попытался в штрафную, но мяч перехватил в подкате Буонджорно.
    • 32'
      Забросил с центра поля Медель в штрафную на Камбьясо, но тому добраться до мяча в пределах поля не дал Джиджи.
    • 31'
      Катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они выманить соперника, который отошел в глубокую оборону.
    • 30'
      Продавил оппонента у боковой линии Камбьясо и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча в падении Арнаутович.
    • 29'
      Ушел от соперника по флангу Барроу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • Пенальти
      27'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Саша Лукич! Уверено реализовал пенальти Лукич, пробив точно в нижний левый от себя угол, а голкипер не смог дотянуться до мяча.
    • Желтая карточка
      26'
      Еще и желтую карточку получил Лукуми за фол в прошлом эпизоде, действительно грубо сыграл защитник.
    • Пенальти!
      25'
      Милинкович-Савич далеко вынес мяч на ход Миранчуку, который ворвался в штрафную и упал в борьбе против Лукуми. Судья назначил пенальти!
    • 24'
      Проникающий пас исполнял Медель в штрафную на ход Барроу, но тот не смог пробить в борьбе против Джиджи.
    • 23'
      Забросил мягко в штрафную соперника Миранчук в направлении Влашича, но мяч оказался в руках вышедшего из ворот голкипера.
    • 22'
      Проникающий пас исполнял Барроу в штрафную на Домингеса, но тому пробить не позволил в подкате Лукич.
    • 21'
      Навесил с правого фланга Буонджорно в центр штрафной, но мяч от спины Эбишера полетел за боковую линию.
    • 20'
      Со штрафного навесил Миранчук на дальнюю штангу, но здесь смог вынести мяч подальше от ворот Лукуми.
    • 19'
      На чужой половине поля грамотно подставился Карамо и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 18'
      Влашич диагональным пасом запустил по левой бровке Риччи, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.
    • 17'
      В медленном темпе проходит наш поединок. Команды катают мяч в центре поля, но без остроты у ворот.
    • 16'
      Покатил в штрафную соперника Эбишер на ход Арнаутовичу, но тому пробить не удалось в борьбе с защитником.
    • 15'
      С фланга Миранчук отдавал пас в штрафную на Карамо, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 14'
      По флангу отдавал Синго на ход Миранчуку, но тот не смог обработать сферу и выпустил ее за боковую линию.
    • 13'
      Проникающий пас в штрафную исполнял Арнаутович на ход Барроу, но того от мяча корпусом оттеснил Шуурс.
    • 12'
      С левого фланга навесил Лазаро в центр штрафной на Миранчука, но тот проиграл борьбу за мяч Сумаоро.
    • 11'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Домингес и пробил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для вратаря.
    • 10'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Эбишер и прострелил поперек, но перехватил мяч в подкате Джиджи.
    • 9'
      Отобрал Медель мяч в центре поля и тут же забросил вперед на Барроу, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
    • 8'
      Убегал по флангу Арнаутович и навесил на дальнюю штангу, но здесь не успел добраться до мяча Барроу.
    • 7'
      Ушел от соперника по флангу Влашич и прострелил в центр штрафной, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
    • Замена
      6'
      Вынужденная замена в составе "Торино" произошла. Вместо травмированного Пеллегри на поле появился Карамо.
    • Травма, повреждение
      5'
      На ровном месте подвернул ногу Пеллегри, после чего присел на газон, попросив медицинской помощи. 
    • 4'
      Мягко забросил в штрафную соперника Медель на ход Арнаутовичу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • Угловой
      3'
      С левого фланга навесил на дальнюю штангу Барроу. Здесь пробил в касание Арнаутович, но Милинкович-Савич смог перевести на угловой.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Болонья 0:1 Торино онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Болонья 0:1 Торино

    Исход игры
    Болонья
    24% (31)
    Ничья
    52.7% (68)
    Торино
    23.3% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.08% (37)
    Меньше
    69.92% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (102)
    Нет
    17.07% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.4% (65)
    2:1 Болонья
    13.2% (17)
    1:2 Торино
    11.6% (15)
    1:0 Болонья
    7.8% (10)
    0:1 Торино
    6.2% (8)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Болонья
    Торино
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     