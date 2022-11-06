Забросил по флангу Синго на ход Карамо, но мяч еще в полете выскочил за боковую линию. Аут будут вбрасывать хозяева.

Убежал по флангу на скорости Лазаро и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

Четыре минуты компенсировал арбитр к основному времени первого тайма.

Перед своей штрафной Домингеса в силовой борьбе уложил на газон Джиджи. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

Дальний заброс исполнял Медель на ход Эбишеру по флангу, но того опередил Буонджорно и вынес мяч в аут.

С правого фланга подавал в штрафную соперника Синго на ход Карамо, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Пошу.

Своим свистком отправил судья команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

В центре поля получил по ногам Лукич в борьбе против Домингеса. Штрафной удар исполнять будут гости.

Ушел от соперника по флангу Эбишер и навесил в центр штрафной, но вышел из ворот Милинкович-Савич и забрал мяч в рук.

В верховой борьбе против Влашича уложил соперника на газон Фергюсон. Штрафной удар назначил судья в пользу гостей.

Забросил Карамо в штрафную на ход Синго, который оторвался от опеки и пробил в дальний угол, но без проблем для вратаря.

По флангу пяткой отдавал Карамо на ход Лазаро, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.

С фланга вырезал Лазаро в штрафную на ход Карамо, но вышел из ворот Скорупски и перехватил этот пас.

Пробивал по воротам метров с двадцати Домингес после прострела с фланга от Фергюсона, но мяч полетел крайне неточно.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Миранчук и головой сбросил на ход Влашичу, но перехватил этот пас Пош.

Проникающий пас исполнял Медель в штрафную на ход Барроу, но тот не смог пробить в борьбе против Джиджи.

Милинкович-Савич далеко вынес мяч на ход Миранчуку, который ворвался в штрафную и упал в борьбе против Лукуми. Судья назначил пенальти!

Еще и желтую карточку получил Лукуми за фол в прошлом эпизоде, действительно грубо сыграл защитник.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Саша Лукич! Уверено реализовал пенальти Лукич, пробив точно в нижний левый от себя угол, а голкипер не смог дотянуться до мяча.

Ушел от соперника по флангу Барроу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

Продавил оппонента у боковой линии Камбьясо и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча в падении Арнаутович.

Катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они выманить соперника, который отошел в глубокую оборону.

Забросил с центра поля Медель в штрафную на Камбьясо, но тому добраться до мяча в пределах поля не дал Джиджи.

Ушел финтом от соперника на фланге Эбишер и прострелить попытался в штрафную, но мяч перехватил в подкате Буонджорно.

Медель с фланга покатил в штрафную под удар Барроу, но в последний момент мяч смог перехватить в подкате Джиджи.

23' Забросил мягко в штрафную соперника Миранчук в направлении Влашича, но мяч оказался в руках вышедшего из ворот голкипера.

22' Проникающий пас исполнял Барроу в штрафную на Домингеса, но тому пробить не позволил в подкате Лукич.

21' Навесил с правого фланга Буонджорно в центр штрафной, но мяч от спины Эбишера полетел за боковую линию.

20' Со штрафного навесил Миранчук на дальнюю штангу, но здесь смог вынести мяч подальше от ворот Лукуми.

19' На чужой половине поля грамотно подставился Карамо и заработал для своей команды перспективный стандарт.

18' Влашич диагональным пасом запустил по левой бровке Риччи, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.

17' В медленном темпе проходит наш поединок. Команды катают мяч в центре поля, но без остроты у ворот.

16' Покатил в штрафную соперника Эбишер на ход Арнаутовичу, но тому пробить не удалось в борьбе с защитником.

15' С фланга Миранчук отдавал пас в штрафную на Карамо, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

14' По флангу отдавал Синго на ход Миранчуку, но тот не смог обработать сферу и выпустил ее за боковую линию.

13' Проникающий пас в штрафную исполнял Арнаутович на ход Барроу, но того от мяча корпусом оттеснил Шуурс.

12' С левого фланга навесил Лазаро в центр штрафной на Миранчука, но тот проиграл борьбу за мяч Сумаоро.

11' Выиграл подбор у штрафной соперника Домингес и пробил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для вратаря.

10' Ворвался в штрафную соперника на скорости Эбишер и прострелил поперек, но перехватил мяч в подкате Джиджи.

9' Отобрал Медель мяч в центре поля и тут же забросил вперед на Барроу, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

8' Убегал по флангу Арнаутович и навесил на дальнюю штангу, но здесь не успел добраться до мяча Барроу.

7' Ушел от соперника по флангу Влашич и прострелил в центр штрафной, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.

6' Вынужденная замена в составе "Торино" произошла. Вместо травмированного Пеллегри на поле появился Карамо.

5' На ровном месте подвернул ногу Пеллегри, после чего присел на газон, попросив медицинской помощи.

4' Мягко забросил в штрафную соперника Медель на ход Арнаутовичу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

3' С левого фланга навесил на дальнюю штангу Барроу. Здесь пробил в касание Арнаутович, но Милинкович-Савич смог перевести на угловой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.