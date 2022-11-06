Букмекеры перед матчем сегодня затруднялись выделить фаворита, предлагая на победу каждой из сторон примерно равные коэффициенты. Я, честно говоря, согласен с такими котировками.

Новая атака "Арсенала" закончилась свистком, который зафиксировал фол со стороны Саки против Кукурельи.

Постепенно стартовый сумбур спал, так что игра перешла в спокойное русло. Сейчас уже гости принялись просто катать мяч поперёк поля.

В глубине поля против Жезуса грубовато сфолил Кукурелья. Майкл Оливер считает, что время пока не пришло для демонстрации первой жёлтой карточки.

Сака со штрафного удара забрасывал мяч на левый край штрафной площади, но Салиба там не сумел допрыгнуть, чтобы совершить скидку в центр. Будет удар от ворот.

Зинченко рассмешил болельщиков "Челси", неудачно выполнив вбрасывание аута. Скользкий мяч предательски выскользнул из рук украинца, так что Оливер отдал игровой снаряд хозяевам поля.

С левого фланга передача прошла в район 11-метровой отметки на Жезуса, который мощно пробивал, но под мяч успел броситься Силва.

13' Первую позиционную атаку провели хозяева поля, в ходе которой были три фланговые подачи в штрафную площадку, но мяч всякий раз в воздухе выигрывался защитниками "канониров".

12' Очень солидно на старте этой встречи выглядит "Арсенал". "Синим" приходится всячески сбивать игровой ритм против напористого соперника.

11' С левого края прошла прострельная передача на дальний край штрафной площади на Уайта, который тут же пробивал в дальний нижний угол, но немного промахнулся.

10' В первой контратаке хозяев поля Хаверц был брошен в прорыв по правому флангу, но навес в штрафную площадку он выполнил плохо - слишком сильно и высоко был пущен мяч немцем.

9' Болельщики "Челси" пока что не протестуют против пассивной игры своих любимцев, надеясь, что вскоре ситуация на поле изменится.

8' Штрафной удар на месте левого инсайда заработали игроки "Арсенала". После подачи мяч был недалеко отбит, а с подбора в касание палил Уайт, однако мяч полетел высоко на трибуны.

7' Первые стандартные положения у ворот Менди пока что не выглядят опасными. Игроки "Челси" очень внимательно держат оборону, надёжно перекрывая всех соперников в штрафной площадке.