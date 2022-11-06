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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Челси
0:0
Первый тайм: 21'
Арсенал
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 169
Челси 36.7% (62)
X 35.5% (60)
Арсенал 27.8% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Арсенал
2.90
3.54
3.45
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
32
Кукурелья
Марк
12
Лофтус-Чик
Рубен
5
Жоржиньо
II
19
Маунт
Мэйсон
17
Стерлинг
Рахим
29
Хаверц
Кай
9
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Ремсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
12
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
11
Мартинелли
Габриэл
9
Жезус
Габриэль
Челси
4-3-3
Арсенал
4-2-3-1

История личных встреч

Челси
Арсенал

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 14 ничьих 10 побед

43 матча

46.5%
16.3%
37.2%
20 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

39.5%
37.2%
23.3%
17 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.9%
41.9%
23.2%
15 побед 18 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
4:0
ПЛ
2:4
ПЛ
0:2
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ЛЕ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
МКЧ
1:1
КЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
С
1:1
ТМК
0:3
К
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
С
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:4
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

2.12
1.23

Среднее время на гол

42
73

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.23
1.18

Среднее время на гол

73
76

Всего голов

68
52

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Тотал матчей

2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

56
74

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.23
Хаверц Кай 3 0.23
Маунт Мэйсон 2 0.15
Жоржиньо II 2 (2) 0.15
Чилуэлл Бен 1 0.08
Пулишич Кристиан 1 0.08
Галлахер Конор 1 0.08
Джеймс Рис II 1 0.08
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.08
Кулибали Калиду 1 0.08
Броя Армандо 1 0.08
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Ковачич Матео 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 5 0.38
Мартинелли Габриэл 5 0.38
Сака Букайо 4 (1) 0.31
Эдегор Мартин 4 0.31
Джака Гранит 3 0.23
Нелсон Райс 2 0.15
Салиба Вильям 2 0.15
Парти Томас 2 0.15
Виейра Фабиу 1 0.08
Габриэль дос Сантос 1 0.08
Уайт Бен 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 2 1
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Галлахер Конор 1 1
Томас Тухель 1 1
Жоржиньо II 2 0
Ковачич Матео 2 0
Стерлинг Рахим 2 0
Кукурелья Марк 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Чилуэлл Бен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 4 0
Салиба Вильям 4 0
Джака Гранит 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Уайт Бен 2 0
Сака Букайо 2 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Арсенал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
2
Челси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Арсенал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

5
20
Челси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Арсенал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

8
22

Голы по времени матча

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
3
60%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

9
20
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
22%
2
10%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
3
33%
2
10%
31-45
1
11%
6
30%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
1
11%
4
20%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

19
30
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 0
2
11%
5
17%
1-15
2
11%
6
20%
16-30
4
21%
3
10%
31-45
3
16%
9
30%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
6
32%
4
13%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
31%
5
45%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1
Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3
Арсенал
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1
Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2

Результаты матчей

Челси
Арсенал

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Челси
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
9
3
1
11
2.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
2. Арсенал 0:0 Заявка 13 10 2 1 30 - 11 32
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 17 - 16 23
6. Челси 0:0 Заявка 13 6 4 3 17 - 15 22
7. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
8. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
9. Ливерпуль Заявка 12 4 4 4 23 - 15 16
10. Брентфорд Заявка 14 3 7 4 21 - 24 16
11. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
12. Лидс Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
13. Лестер Заявка 14 4 2 8 23 - 25 14
14. Эвертон Заявка 14 3 5 6 11 - 14 14
15. Вест Хэм Заявка 13 4 2 7 11 - 13 14
16. Борнмут Заявка 14 3 4 7 15 - 32 13
17. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
18. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
19. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
20. Ноттингем Форест Заявка 14 2 4 8 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 7 0 0 29 - 7 21
2. Арсенал 0:0 Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Челси 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
14. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
15. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
16. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
17. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
18. Ноттингем Форест Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
19. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
6. Челси 0:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
7. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
8. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
9. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
10. Лестер Заявка 7 2 0 5 14 - 19 6
11. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
12. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
13. Брентфорд Заявка 7 0 4 3 8 - 17 4
14. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
16. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
17. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
18. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
19. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
20. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 10 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    20'
    С левого фланга передача прошла в район 11-метровой отметки на Жезуса, который мощно пробивал, но под мяч успел броситься Силва.
  • 19'
    Зинченко рассмешил болельщиков "Челси", неудачно выполнив вбрасывание аута. Скользкий мяч предательски выскользнул из рук украинца, так что Оливер отдал игровой снаряд хозяевам поля.
  • 18'
    Сака со штрафного удара забрасывал мяч на левый край штрафной площади, но Салиба там не сумел допрыгнуть, чтобы совершить скидку в центр. Будет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    17'
    В глубине поля против Жезуса грубовато сфолил Кукурелья. Майкл Оливер считает, что время пока не пришло для демонстрации первой жёлтой карточки.
  • 16'
    Постепенно стартовый сумбур спал, так что игра перешла в спокойное русло. Сейчас уже гости принялись просто катать мяч поперёк поля.
  • Фол, нарушение
    15'
    Новая атака "Арсенала" закончилась свистком, который зафиксировал фол со стороны Саки против Кукурельи.
  • 14'
    Букмекеры перед матчем сегодня затруднялись выделить фаворита, предлагая на победу каждой из сторон примерно равные коэффициенты. Я, честно говоря, согласен с такими котировками.
  • 13'
    Первую позиционную атаку провели хозяева поля, в ходе которой были три фланговые подачи в штрафную площадку, но мяч всякий раз в воздухе выигрывался защитниками "канониров".
  • 12'
    Очень солидно на старте этой встречи выглядит "Арсенал". "Синим" приходится всячески сбивать игровой ритм против напористого соперника.
  • Опасный момент
    11'
    С левого края прошла прострельная передача на дальний край штрафной площади на Уайта, который тут же пробивал в дальний нижний угол, но немного промахнулся.
  • 10'
    В первой контратаке хозяев поля Хаверц был брошен в прорыв по правому флангу, но навес в штрафную площадку он выполнил плохо - слишком сильно и высоко был пущен мяч немцем.
  • 9'
    Болельщики "Челси" пока что не протестуют против пассивной игры своих любимцев, надеясь, что вскоре ситуация на поле изменится.
  • Фол, нарушение
    8'
    Штрафной удар на месте левого инсайда заработали игроки "Арсенала". После подачи мяч был недалеко отбит, а с подбора в касание палил Уайт, однако мяч полетел высоко на трибуны.
  • 7'
    Первые стандартные положения у ворот Менди пока что не выглядят опасными. Игроки "Челси" очень внимательно держат оборону, надёжно перекрывая всех соперников в штрафной площадке.
  • Угловой
    6'
    Первый угловой теперь на левом фланге заработали гости. Понятно, что команда Микеля Артеты настроена угрожать чужим владениям с краёв.
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    • Фол, нарушение
      5'
      Сака заработал штрафной удар на правом фланге атаки "канониров". Он же выполнил подачу с этого стандартного положения, но получилось далеко не лучшим образом.
    • 4'
      "Челси" пока что сознательно отдал инициативу сопернику, заняв выжидательную позицию, рассчитывая на быстрые и разящие контратаки.
    • 3'
      Прекрасная атмосфера на "Стэмфорд Бридж", который, разумеется, переполнен на таком принципиальном лондонском дерби.
    • 2'
      Гости провели первую атаку левым флангом, откуда была попытка прострельной передачи вдоль ворот, но неудачно получилось - мяч врезался в сетку ворот с внешней стороны.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Челси 0:0 Арсенал

    Исход игры
    Челси
    36.7% (62)
    Ничья
    35.5% (60)
    Арсенал
    27.8% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.3% (76)
    Меньше
    37.7% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    93.44% (114)
    Нет
    6.56% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.5% (38)
    2:1 Челси
    20.7% (35)
    1:2 Арсенал
    13% (22)
    2:2 Ничья
    8.9% (15)
    1:0 Челси
    3.6% (6)
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