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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Гент
2:0
Второй тайм: 69'
Брюгге
0'
1:0
9' Гол
Кейперс Уго
2:0
29' Гол
Нгадеу Майкл
36' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
38' Желтая карточка
Ванакен Ханс
52' Желтая карточка
Фортуна Нуриу
61' Желтая карточка
Одои Денис
1
Нарди
Поль
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
16
Салах
Ибрагим
25
Фортуна
Нуриу
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
7
Хон
Хён-Сок
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
17
Юльсагер
Эндрю
22
Миньоле
Симон
28
Боята
Дедрик
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
17
Бьюкенен
Тейджон
2
Соболь
Эдуард
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
19
Сова
Камаль
9
Ютгла
Ферран
Гент
3-5-2
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Гент
Брюгге

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
15 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Второй тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 17 побед

54 матча

38.9%
20.4%
40.7%
21 победа 11 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.8%
37%
35.2%
15 побед 20 ничьих 19 побед

Второй тайм

31.5%
37%
31.5%
17 побед 20 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:0
К
0:3
ПДА
1:2
К
0:1
ПДА
6:1
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ТМС
2:3
ПДА
1:1
ПДА
4:0
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
1:1
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ЛППОЧГ
2:1
ЛППОЧГ
2:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
2:0
ЛП
1:0
К
1:0
К
2:1
ЛП
4:1
С
1:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
1:0
К
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

44
30

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.44
1.37

Среднее время на гол

62
65

Всего голов

83
67

Голов в среднем за матч

1.54
1.24

Тотал матчей

2.5
52
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 72%
Меньше 28%
15
28
Больше 52%
Меньше 48%
26
17
Больше 31%
Меньше 69%
37
9
Больше 17%
Меньше 83%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 9 (2) 0.56
Хон Хён-Сок 4 0.25
Депуатр Лоран 3 0.19
Торунарига Джордан 2 (1) 0.13
Кумс Свен 1 0.06
Юльсагер Эндрю 1 0.06
Самуаз Матисс 1 0.06
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.06
Марре Сулейман 1 0.06
Тиссудали Тарик 1 0.06
Фортуна Нуриу 1 0.06
Нгадеу Майкл 1 0.06
Лемайич Дарко 1 0.06
Салах Ибрагим 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 7 0.44
Сков-Ольсен Андреас 6 0.38
Ванакен Ханс 5 (1) 0.31
Нильсен Каспер 5 0.31
Яремчук Роман 2 0.13
Мейер Бьорн 1 0.06
Ланг Ноа 1 (1) 0.06
Соболь Эдуард 1 0.06
Ларин Кайл 1 0.06
Бьюкенен Тейджон 1 0.06
Сова Камаль 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 1
Годо Бруно 4 0
Марре Сулейман 4 0
Лемайич Дарко 2 0
Овусу Элиша 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Окуму Джозеф 0 1
Кумс Свен 1 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 4 0
Нильсен Каспер 4 0
Ванакен Ханс 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Абакар Силла 1 1
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Мата Клинтон 2 0
Мейер Бьорн 2 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Сова Камаль 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бьюкенен Тейджон 1 0
Нуса Антонио 1 0

Результаты матчей

Гент
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Брюгге
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
3
Гент
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Брюгге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

11
18
Гент
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Брюгге
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

16
21

Голы по времени матча

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
15%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
2
25%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
4
33%
2
11%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
2
17%
4
22%
61-75
1
8%
3
17%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Забито

25
30
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
2
8%
3
10%
1-15
4
16%
3
10%
16-30
5
20%
9
30%
31-45
5
20%
6
20%
46-60
6
24%
6
20%
61-75
3
12%
3
10%
76-90

Пропущено

19
18
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
5
26%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
6
32%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гент - Мольде 4:0 АХ Лёвен - Гент 1:1 Шемрок Роверс - Гент 1:1 Гент - Серен Юнайтед 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3
Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Байер Л - Брюгге 0:0 Брюгге - Остенде 4:2 Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2
Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1

Результаты матчей

Гент
Брюгге

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
3
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Гент
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
6
2
2
5
2.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
4
3
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
10
5
4
11
2.5
7
8
1
14
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Антверпен 15 11 0 4 28 - 15 33
3. Брюгге 0:2 16 10 2 4 32 - 18 32
4. Унион Сент-Жиллуаз 15 10 2 3 31 - 19 32
5. Гент 2:0 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Стандард 15 8 1 6 25 - 20 25
7. Сент-Трейден 16 6 5 5 17 - 18 23
8. Вестерло 15 7 1 7 27 - 29 22
9. Серкль Брюгге 16 6 4 6 23 - 24 22
10. АХ Лёвен 16 6 4 6 25 - 26 22
11. Андерлехт 14 6 1 7 26 - 21 19
12. Шарлеруа 16 6 1 9 22 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 30 18
14. Эйпен 16 5 0 11 19 - 33 15
15. Остенде 15 4 2 9 17 - 30 14
16. Зульте-Варегем 16 3 3 10 18 - 35 12
17. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
18. Серен Юнайтед 16 3 2 11 16 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 0:2 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Гент 2:0 8 5 1 2 16 - 9 16
5. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
6. Серкль Брюгге 8 4 3 1 15 - 8 15
7. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
8. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
9. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
11. Шарлеруа 8 3 1 4 12 - 14 10
12. АХ Лёвен 7 3 1 3 8 - 11 10
13. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
14. Эйпен 8 3 0 5 10 - 14 9
15. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Сент-Трейден 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Брюгге 0:2 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Антверпен 7 4 0 3 8 - 7 12
6. Стандард 8 4 0 4 10 - 12 12
7. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
8. Гент 2:0 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
11. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 10 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Гент Нгадеу Майкл 1 5
Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 1 5
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 5
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Ванакен Ханс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Рафаэль Онедика получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Нгадеу Майкл бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Кейперс Уго бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Брюгге
3.45
3.60
2.40
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