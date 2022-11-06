Тур: 16. Стадион: Геламко.
0'
1:0
9' ГолКейперс Уго
2:0
29' ГолНгадеу Майкл
36' Желтая карточкаРафаэль Онедика
38' Желтая карточкаВанакен Ханс
52' Желтая карточкаФортуна Нуриу
61' Желтая карточкаОдои Денис
Ход матча
9'
29'
2:0
36'
38'
52'
60'
61'
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
28
Боята
Дедрик
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
19
Сова
Камаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
19 Сова КамальНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Ларин КайлНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
История личных встреч
Гент
Брюгге
27 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
15 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Второй тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 17 побед
54 матча
38.9%
20.4%
40.7%
21 победа 11 ничьих 22 победы
Первый тайм
27.8%
37%
35.2%
15 побед 20 ничьих 19 побед
Второй тайм
31.5%
37%
31.5%
17 побед 20 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
30
Голов в среднем за матч
1.63
1.11
Среднее время на гол
55
81
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.44
1.37
Среднее время на гол
62
65
Всего голов
83
67
Голов в среднем за матч
1.54
1.24
Тотал матчей
2.5
52
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 72%
Меньше 28%
15
28
Больше 52%
Меньше 48%
26
17
Больше 31%
Меньше 69%
37
9
Больше 17%
Меньше 83%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|9 (2)
|0.56
|Хон Хён-Сок
|4
|0.25
|Депуатр Лоран
|3
|0.19
|Торунарига Джордан
|2 (1)
|0.13
|Кумс Свен
|1
|0.06
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.06
|Самуаз Матисс
|1
|0.06
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.06
|Марре Сулейман
|1
|0.06
|Тиссудали Тарик
|1
|0.06
|Фортуна Нуриу
|1
|0.06
|Нгадеу Майкл
|1
|0.06
|Лемайич Дарко
|1
|0.06
|Салах Ибрагим
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|7
|0.44
|Сков-Ольсен Андреас
|6
|0.38
|Ванакен Ханс
|5 (1)
|0.31
|Нильсен Каспер
|5
|0.31
|Яремчук Роман
|2
|0.13
|Мейер Бьорн
|1
|0.06
|Ланг Ноа
|1 (1)
|0.06
|Соболь Эдуард
|1
|0.06
|Ларин Кайл
|1
|0.06
|Бьюкенен Тейджон
|1
|0.06
|Сова Камаль
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|5
|1
|Годо Бруно
|4
|0
|Марре Сулейман
|4
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Окуму Джозеф
|0
|1
|Кумс Свен
|1
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|4
|0
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Абакар Силла
|1
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Мейер Бьорн
|2
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Сова Камаль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бьюкенен Тейджон
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Гент
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Брюгге
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
3
Гент
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Брюгге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
11
18
Гент
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Брюгге
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
16
21
Голы по времени матча
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
15%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
2
25%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
4
33%
2
11%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
2
17%
4
22%
61-75
1
8%
3
17%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Забито
25
30
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
2
8%
3
10%
1-15
4
16%
3
10%
16-30
5
20%
9
30%
31-45
5
20%
6
20%
46-60
6
24%
6
20%
61-75
3
12%
3
10%
76-90
Пропущено
19
18
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
5
26%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
6
32%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гент - Мольде 4:0 АХ Лёвен - Гент 1:1 Шемрок Роверс - Гент 1:1 Гент - Серен Юнайтед 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3
Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Байер Л - Брюгге 0:0 Брюгге - Остенде 4:2 Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2
Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1
Результаты матчей
Гент
Брюгге
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
3
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Гент
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
35
43
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
87
105
411
78
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|14
|1
|1
|43 - 15
|43
|2.
|Антверпен
|15
|11
|0
|4
|28 - 15
|33
|3.
|Брюгге
|0:2
|16
|10
|2
|4
|32 - 18
|32
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|5.
|Гент
|2:0
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Стандард
|15
|8
|1
|6
|25 - 20
|25
|7.
|Сент-Трейден
|16
|6
|5
|5
|17 - 18
|23
|8.
|Вестерло
|15
|7
|1
|7
|27 - 29
|22
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|23 - 24
|22
|10.
|АХ Лёвен
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|11.
|Андерлехт
|14
|6
|1
|7
|26 - 21
|19
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 30
|18
|14.
|Эйпен
|16
|5
|0
|11
|19 - 33
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|Кортрейк
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|16 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|3.
|Брюгге
|0:2
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Гент
|2:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|6.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|7.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|8.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|9.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Андерлехт
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|12.
|АХ Лёвен
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|13.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|14.
|Эйпен
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Сент-Трейден
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Брюгге
|0:2
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|5.
|Антверпен
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|Стандард
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|7.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|8.
|Гент
|2:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|11.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|9 - 19
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|12
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|10 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|7 (3)
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 5
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|1 5
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 5