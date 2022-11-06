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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Гент
2:0
Конец матча
Брюгге
0'
1:0
9' Гол
Кейперс Уго
2:0
29' Гол
Нгадеу Майкл
36' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
38' Желтая карточка
Ванакен Ханс
52' Желтая карточка
Фортуна Нуриу
61' Желтая карточка
Одои Денис
88' Желтая карточка
Бьюкенен Тейджон
90' Желтая карточка
Сков-Ольсен Андреас
90'+7
1
Нарди
Поль
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
16
Салах
Ибрагим
25
Фортуна
Нуриу
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
7
Хон
Хён-Сок
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
17
Юльсагер
Эндрю
22
Миньоле
Симон
28
Боята
Дедрик
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
17
Бьюкенен
Тейджон
2
Соболь
Эдуард
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
19
Сова
Камаль
9
Ютгла
Ферран
Гент
3-5-2
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Гент
Брюгге

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
15 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Второй тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 17 побед

54 матча

38.9%
20.4%
40.7%
21 победа 11 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.8%
37%
35.2%
15 побед 20 ничьих 19 побед

Второй тайм

31.5%
37%
31.5%
17 побед 20 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:0
К
0:3
ПДА
1:2
К
0:1
ПДА
6:1
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ТМС
2:3
ПДА
1:1
ПДА
4:0
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
1:1
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ЛППОЧГ
2:1
ЛППОЧГ
2:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
2:0
ЛП
1:0
К
1:0
К
2:1
ЛП
4:1
С
1:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
1:0
К
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

44
30

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.44
1.37

Среднее время на гол

62
65

Всего голов

83
67

Голов в среднем за матч

1.54
1.24

Тотал матчей

2.5
52
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 72%
Меньше 28%
15
28
Больше 52%
Меньше 48%
26
17
Больше 31%
Меньше 69%
37
9
Больше 17%
Меньше 83%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 9 (2) 0.56
Хон Хён-Сок 4 0.25
Депуатр Лоран 3 0.19
Торунарига Джордан 2 (1) 0.13
Кумс Свен 1 0.06
Юльсагер Эндрю 1 0.06
Самуаз Матисс 1 0.06
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.06
Марре Сулейман 1 0.06
Тиссудали Тарик 1 0.06
Фортуна Нуриу 1 0.06
Нгадеу Майкл 1 0.06
Лемайич Дарко 1 0.06
Салах Ибрагим 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 7 0.44
Сков-Ольсен Андреас 6 0.38
Ванакен Ханс 5 (1) 0.31
Нильсен Каспер 5 0.31
Яремчук Роман 2 0.13
Мейер Бьорн 1 0.06
Ланг Ноа 1 (1) 0.06
Соболь Эдуард 1 0.06
Ларин Кайл 1 0.06
Бьюкенен Тейджон 1 0.06
Сова Камаль 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 1
Годо Бруно 4 0
Марре Сулейман 4 0
Лемайич Дарко 2 0
Овусу Элиша 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Окуму Джозеф 0 1
Кумс Свен 1 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 4 0
Нильсен Каспер 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Абакар Силла 1 1
Мата Клинтон 2 0
Бьюкенен Тейджон 2 0
Мейер Бьорн 2 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Сова Камаль 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Нуса Антонио 1 0

Результаты матчей

Гент
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Брюгге
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
3
Гент
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

11
18
Гент
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Брюгге
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

16
21

Голы по времени матча

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
30%
3
30%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
4
33%
2
11%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
2
17%
4
22%
61-75
1
8%
3
17%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Забито

27
30
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
3
11%
3
10%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
5
19%
9
30%
31-45
5
19%
6
20%
46-60
6
22%
6
20%
61-75
3
11%
3
10%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
26%
3
15%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
1
5%
4
20%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
6
32%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гент - Мольде 4:0 АХ Лёвен - Гент 1:1 Шемрок Роверс - Гент 1:1 Гент - Серен Юнайтед 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3
Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Байер Л - Брюгге 0:0 Брюгге - Остенде 4:2 Брюгге - Порту 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2
Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2 Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1

Результаты матчей

Гент
Брюгге

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
3
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Гент
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
6
2
2
6
2.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
10
6
4
12
2.5
7
9
1
15
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Антверпен 15 11 0 4 28 - 15 33
3. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 16 10 3 3 31 - 19 33
4. Брюгге 16 10 2 4 32 - 18 32
5. Гент 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Стандард 15 8 1 6 25 - 20 25
7. Вестерло 0:0 16 7 2 7 27 - 29 23
8. Сент-Трейден 16 6 5 5 17 - 18 23
9. Серкль Брюгге 16 6 4 6 23 - 24 22
10. АХ Лёвен 16 6 4 6 25 - 26 22
11. Андерлехт 14 6 1 7 26 - 21 19
12. Шарлеруа 16 6 1 9 22 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 30 18
14. Эйпен 16 5 0 11 19 - 33 15
15. Остенде 15 4 2 9 17 - 30 14
16. Зульте-Варегем 16 3 3 10 18 - 35 12
17. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
18. Серен Юнайтед 16 3 2 11 16 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 8 5 2 1 12 - 7 17
5. Гент 8 5 1 2 16 - 9 16
6. Серкль Брюгге 8 4 3 1 15 - 8 15
7. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
8. Вестерло 0:0 7 4 1 2 14 - 9 13
9. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Андерлехт 8 4 1 3 15 - 9 13
11. Шарлеруа 8 3 1 4 12 - 14 10
12. АХ Лёвен 7 3 1 3 8 - 11 10
13. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
14. Эйпен 8 3 0 5 10 - 14 9
15. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 0:0 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Сент-Трейден 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Брюгге 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Антверпен 7 4 0 3 8 - 7 12
6. Стандард 8 4 0 4 10 - 12 12
7. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Вестерло 0:0 9 3 1 5 13 - 20 10
11. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 10 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
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Топ нарушителей
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Гент Нгадеу Майкл 1 5
Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 1 5
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Ванакен Ханс получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Рафаэль Онедика получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Нгадеу Майкл бьет в цель!
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Кейперс Уго бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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