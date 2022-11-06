Тур: 15. Стадион: Стад де Женев.
Ход матча
18'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
56 Владение мячом, % 44
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
17
Рюэгг
Кевин
20
Ниассе
Шейх
32
Ридер
Фабиан
11
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Theo Magnin
-
21 Baba Souare
-
-
-
30 Samba Diba
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Zoltan Kadar
История личных встреч
Серветт
Янг Бойз
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.1
1.31
Среднее время на гол
81
68
Всего голов
31
11
Голов в среднем за матч
2.38
1.1
Среднее время на гол
37
81
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
1.83
1.22
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
49
73
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.2
|Конья Тимоте
|2
|0.13
|Стеванович Мирослав
|2
|0.13
|Кутеса Дерек
|2
|0.13
|Флюке Патрик
|2 (1)
|0.13
|Роделен Ронни
|1
|0.07
|Валь Тео
|1
|0.07
|Бауэр Мориц
|1
|0.07
|Дулин Давид
|1
|0.07
|Кривелли Энцо
|1
|0.07
|Руй Стив
|1
|0.07
|Антунес Алексис
|1
|0.07
|Фрик Джереми
|0
|0
|Бедья Крис
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (1)
|0.53
|Иттен Седрик
|6 (1)
|0.4
|Элиа Мешак
|4
|0.27
|Ридер Фабиан
|3
|0.2
|Канга Вилфрид
|3
|0.2
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.07
|Угриниц Филип
|1
|0.07
|Гарсия Улиссес
|1
|0.07
|Нгамалё Николас
|1
|0.07
|Имери Кастриот
|1
|0.07
|Сьерро Венсан
|1
|0.07
|Зесигер Седрик
|1
|0.07
|Бенито Лорис
|0
|0
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Монтейро Джоэл
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|4
|0
|Клиши Гаэль
|3
|0
|Руй Стив
|1
|1
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Сеспедес Борис
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|4
|1
|Иттен Седрик
|3
|1
|Ниассе Шейх
|4
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|1
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Lewin Blum
|3
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Нгамалё Николас
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Угриниц Филип
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Янг Бойз
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
1
Серветт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Янг Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
7
16
Серветт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Янг Бойз
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
10
17
Голы по времени матча
Забито
12
15
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
25%
3
20%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
33%
5
33%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
43%
5
31%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
19
31
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
3
16%
6
19%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
3
16%
2
6%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
7
37%
10
32%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
4
31%
4
40%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Серветт - Лугано 2:2 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Базель 0:0
Серветт - Люцерн 1:1 Лугано - Серветт 1:0 ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Янг Бойз - Базель 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:1 Лугано - Янг Бойз 1:4 Цюрих - Янг Бойз 0:0
Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3
Результаты матчей
Серветт
Янг Бойз
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Серветт
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
52
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
43
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
59
95
311
77
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|15
|9
|5
|1
|32 - 9
|32
|2.
|Серветт
|0:0
|15
|6
|7
|2
|18 - 14
|25
|3.
|Санкт-Галлен
|15
|6
|3
|6
|26 - 22
|21
|4.
|Люцерн
|14
|5
|5
|4
|24 - 19
|20
|5.
|Сьон
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|6.
|Лугано
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|7.
|Базель
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|8.
|Грасcхоппер
|15
|4
|5
|6
|27 - 30
|17
|9.
|Винтертур
|15
|4
|4
|7
|12 - 28
|16
|10.
|Цюрих
|14
|1
|6
|7
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|7
|5
|2
|0
|17 - 4
|17
|2.
|Санкт-Галлен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Серветт
|0:0
|8
|4
|4
|0
|11 - 6
|16
|4.
|Базель
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|5.
|Грасcхоппер
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|6.
|Винтертур
|8
|3
|2
|3
|7 - 17
|11
|7.
|Люцерн
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Цюрих
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|2.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|3.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|4.
|Лугано
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Грасcхоппер
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|7.
|Цюрих
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|8.
|Базель
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|9.
|Винтертур
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Санкт-Галлен
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|6 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|6
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 6
|Санкт-Галлен
|Шмидт Исаак
|2 4
|Серветт
|Дулин Давид
|7
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Люцерн
|Белоко Стефан
|6