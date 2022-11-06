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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Серветт
0:0
Первый тайм: 40'
Янг Бойз
0'
18' Красная карточка
Иттен Седрик

Ход матча

18'
 
Иттен Седрик

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Янг Бойз
4.15
3.70
3.75
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
35
Монтейро
Диого
33
Вуйоз
Николя
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
7
Флюке
Патрик
17
Кутеса
Дерек
23
Роделен
Ронни
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Рюэгг
Кевин
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
20
Ниассе
Шейх
16
Фасснахт
Кристиан
29
Имери
Кастриот
32
Ридер
Фабиан
11
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
Серветт
4-1-4-1
Янг Бойз
4-1-2-1-2

История личных встреч

Серветт
Янг Бойз

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:0
С
3:1
С
1:0
ТМК
4:2
С
1:2
С
0:6
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
1:1
ТМС
2:1
С
0:1
С
0:2
С
6:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.1
1.31

Среднее время на гол

81
68

Всего голов

31
11

Голов в среднем за матч

2.38
1.1

Среднее время на гол

37
81

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.83
1.22

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

49
73

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.2
Конья Тимоте 2 0.13
Стеванович Мирослав 2 0.13
Кутеса Дерек 2 0.13
Флюке Патрик 2 (1) 0.13
Роделен Ронни 1 0.07
Валь Тео 1 0.07
Бауэр Мориц 1 0.07
Дулин Давид 1 0.07
Кривелли Энцо 1 0.07
Руй Стив 1 0.07
Антунес Алексис 1 0.07
Фрик Джереми 0 0
Бедья Крис 0 0
Samba Diba 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 8 (1) 0.53
Иттен Седрик 6 (1) 0.4
Элиа Мешак 4 0.27
Ридер Фабиан 3 0.2
Канга Вилфрид 3 0.2
Фасснахт Кристиан 1 0.07
Угриниц Филип 1 0.07
Гарсия Улиссес 1 0.07
Нгамалё Николас 1 0.07
Имери Кастриот 1 0.07
Сьерро Венсан 1 0.07
Зесигер Седрик 1 0.07
Бенито Лорис 0 0
Ррудхани Донат 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Монтейро Джоэл 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Lewin Blum 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 4 0
Клиши Гаэль 3 0
Руй Стив 1 1
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Роделен Ронни 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Сеспедес Борис 1 0
Бедья Крис 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Флюке Патрик 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Монтейро Диого 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 4 1
Иттен Седрик 3 1
Ниассе Шейх 4 0
Гарсия Улиссес 2 1
Ридер Фабиан 3 0
Lewin Blum 3 0
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Али Мохамед 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамалё Николас 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Угриниц Филип 1 0
Рюэгг Кевин 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Янг Бойз
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
1
Серветт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Янг Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

7
16
Серветт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Янг Бойз
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

10
17

Голы по времени матча

Забито

12
15
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
25%
3
20%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
33%
5
33%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
43%
5
31%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

19
31
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
3
16%
6
19%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
3
16%
2
6%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
7
37%
10
32%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
4
31%
4
40%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Серветт - Лугано 2:2 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Базель 0:0
Серветт - Люцерн 1:1 Лугано - Серветт 1:0 ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Янг Бойз - Базель 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:1 Лугано - Янг Бойз 1:4 Цюрих - Янг Бойз 0:0
Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3

Результаты матчей

Серветт
Янг Бойз

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Серветт
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
2
5
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
9
5
3
11
2.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 15 9 5 1 32 - 9 32
2. Серветт 0:0 15 6 7 2 18 - 14 25
3. Санкт-Галлен 15 6 3 6 26 - 22 21
4. Люцерн 14 5 5 4 24 - 19 20
5. Сьон 14 5 4 5 20 - 21 19
6. Лугано 14 5 2 7 21 - 25 17
7. Базель 13 4 5 4 19 - 16 17
8. Грасcхоппер 15 4 5 6 27 - 30 17
9. Винтертур 15 4 4 7 12 - 28 16
10. Цюрих 14 1 6 7 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 7 5 2 0 17 - 4 17
2. Санкт-Галлен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Серветт 0:0 8 4 4 0 11 - 6 16
4. Базель 7 3 3 1 12 - 7 12
5. Грасcхоппер 7 3 2 2 16 - 14 11
6. Винтертур 8 3 2 3 7 - 17 11
7. Люцерн 7 2 3 2 11 - 10 9
8. Сьон 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
10. Цюрих 7 0 3 4 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 8 4 3 1 15 - 5 15
2. Люцерн 7 3 2 2 13 - 9 11
3. Сьон 7 3 2 2 13 - 11 11
4. Лугано 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 0:0 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Грасcхоппер 8 1 3 4 11 - 16 6
7. Цюрих 7 1 3 3 5 - 11 6
8. Базель 6 1 2 3 7 - 9 5
9. Винтертур 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Санкт-Галлен 7 1 1 5 11 - 15 4
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Лугано Целар Жан 6 (2)
Люцерн Майер Макс 6
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 6
Санкт-Галлен Шмидт Исаак 2 4
Серветт Дулин Давид 7
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Люцерн Белоко Стефан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    УДАЛЕНИЕ! - Иттен Седрик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Янг Бойз
4.15
3.70
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 0:0 Янг Бойз онлайн

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