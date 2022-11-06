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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Серветт
0:0
Конец матча
Янг Бойз
0'
18' Красная карточка
Иттен Седрик
66' Желтая карточка
Зесигер Седрик
81' Желтая карточка
Роделен Ронни
88' Желтая карточка
Ридер Фабиан
90'+7

Ход матча

18'
 
Иттен Седрик
46'
 
Сьерро Венсан
Имери Кастриот
61'
 
Монтейро Джоэл
Фасснахт Кристиан
61'
 
Аменда Орель
Лустенбергер Фабиан
64'
 
Расьоппи Антони
Фон Балльмоос Давид
66'
 
Зесигер Седрик
70'
Alexandre Dias Patricio
Кутеса Дерек
 
70'
Фофана Бубакар
Флюке Патрик
 
81'
Роделен Ронни
 
85'
Theo Magnin
Бауэр Мориц
 
85'
Сеспедес Борис
Дулин Давид
 
88'
 
Ридер Фабиан
89'
Samba Diba
Конья Тимоте
 
90'
 
Lewin Blum
Рюэгг Кевин

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 61 Владение мячом, % 39
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
35
Монтейро
Диого
33
Вуйоз
Николя
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
7
Флюке
Патрик
17
Кутеса
Дерек
23
Роделен
Ронни
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Рюэгг
Кевин
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
20
Ниассе
Шейх
16
Фасснахт
Кристиан
29
Имери
Кастриот
32
Ридер
Фабиан
11
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
Серветт
4-1-4-1
Янг Бойз
4-1-2-1-2

История личных встреч

Серветт
Янг Бойз

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:0
С
3:1
С
1:0
ТМК
4:2
С
1:2
С
0:6
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
1:1
ТМС
2:1
С
0:1
С
0:2
С
6:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.1
1.31

Среднее время на гол

81
68

Всего голов

31
11

Голов в среднем за матч

2.38
1.1

Среднее время на гол

37
81

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.83
1.22

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

49
73

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.2
Конья Тимоте 2 0.13
Стеванович Мирослав 2 0.13
Кутеса Дерек 2 0.13
Флюке Патрик 2 (1) 0.13
Роделен Ронни 1 0.07
Валь Тео 1 0.07
Бауэр Мориц 1 0.07
Дулин Давид 1 0.07
Кривелли Энцо 1 0.07
Руй Стив 1 0.07
Антунес Алексис 1 0.07
Фрик Джереми 0 0
Бедья Крис 0 0
Samba Diba 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 8 (1) 0.53
Иттен Седрик 6 (1) 0.4
Элиа Мешак 4 0.27
Ридер Фабиан 3 0.2
Канга Вилфрид 3 0.2
Фасснахт Кристиан 1 0.07
Угриниц Филип 1 0.07
Гарсия Улиссес 1 0.07
Нгамалё Николас 1 0.07
Имери Кастриот 1 0.07
Сьерро Венсан 1 0.07
Зесигер Седрик 1 0.07
Бенито Лорис 0 0
Ррудхани Донат 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Монтейро Джоэл 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Lewin Blum 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 4 0
Клиши Гаэль 3 0
Руй Стив 1 1
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Сеспедес Борис 1 0
Бедья Крис 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Флюке Патрик 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Монтейро Диого 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 5 1
Иттен Седрик 3 1
Ниассе Шейх 4 0
Ридер Фабиан 4 0
Гарсия Улиссес 2 1
Lewin Blum 3 0
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Али Мохамед 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамалё Николас 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Угриниц Филип 1 0
Рюэгг Кевин 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Янг Бойз
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
1
Серветт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Янг Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

7
16
Серветт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Янг Бойз
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

10
17

Голы по времени матча

Забито

12
15
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
25%
3
20%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
33%
5
33%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
43%
5
31%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

19
31
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
16%
6
19%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
3
16%
2
6%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
7
37%
10
32%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
4
31%
4
40%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Серветт - Лугано 2:2 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Базель 0:0
Серветт - Люцерн 1:1 Лугано - Серветт 1:0 ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Янг Бойз - Базель 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:1 Лугано - Янг Бойз 1:4 Цюрих - Янг Бойз 0:0
Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3

Результаты матчей

Серветт
Янг Бойз

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Серветт
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
2
2
6
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
9
6
3
12
2.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 15 9 5 1 32 - 9 32
2. Серветт 15 6 7 2 18 - 14 25
3. Санкт-Галлен 15 6 3 6 26 - 22 21
4. Люцерн 14 5 5 4 24 - 19 20
5. Сьон 14 5 4 5 20 - 21 19
6. Лугано 14 5 2 7 21 - 25 17
7. Базель 13 4 5 4 19 - 16 17
8. Грасcхоппер 15 4 5 6 27 - 30 17
9. Винтертур 15 4 4 7 12 - 28 16
10. Цюрих 14 1 6 7 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 5 2 0 17 - 4 17
2. Санкт-Галлен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Серветт 8 4 4 0 11 - 6 16
4. Базель 7 3 3 1 12 - 7 12
5. Грасcхоппер 7 3 2 2 16 - 14 11
6. Винтертур 8 3 2 3 7 - 17 11
7. Люцерн 7 2 3 2 11 - 10 9
8. Сьон 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
10. Цюрих 7 0 3 4 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 4 3 1 15 - 5 15
2. Люцерн 7 3 2 2 13 - 9 11
3. Сьон 7 3 2 2 13 - 11 11
4. Лугано 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Грасcхоппер 8 1 3 4 11 - 16 6
7. Цюрих 7 1 3 3 5 - 11 6
8. Базель 6 1 2 3 7 - 9 5
9. Винтертур 7 1 2 4 5 - 11 5
10. Санкт-Галлен 7 1 1 5 11 - 15 4
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Лугано Целар Жан 6 (2)
Люцерн Майер Макс 6
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 6
Санкт-Галлен Шмидт Исаак 2 4
Серветт Дулин Давид 7
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 5
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 18'
      УДАЛЕНИЕ! - Иттен Седрик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Серветт 0:0 Янг Бойз онлайн

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