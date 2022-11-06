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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Сваровски Тироль
0:0
Первый тайм: 26'
Аустрия Вена
0'
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Аустрия Вена
2.96
3.85
2.33
Все Коэффициенты
25
Освальд
Фердинанд
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
98
Огринец
Санди
9
Прелец
Ник
7
Забитцер
Томас
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
46
Хандль
Йоханнес
40
Мейсль
Маттео
66
Мартинс
Марвин
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
77
Джукич
Александар
36
Фитц
Доминик
11
Польстер
Мануэль
10
Доведан
Никола
Сваровски Тироль
4-3-1-2
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Аустрия Вена

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:3
К
5:2
Б
3:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
60

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 6 (2) 0.4
Прелец Ник 5 0.33
Огринец Санди 3 0.2
Рогель Жан 3 0.2
Шульц Кофи 2 0.13
Забитцер Томас 2 (1) 0.13
Зульцбахер Лукас 1 0.07
Ринальди Лаутаро 1 0.07
Мюллер Валентино 1 0.07
Alexander Ranacher 1 0.07
Блуме Брор 0 0
Dominik Stumberger 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фитц Доминик 6 (2) 0.4
Грубер Андреас 4 0.27
Табакович Харис 2 0.13
Ранфтль Райнхольд 2 0.13
Джукич Александар 2 0.13
Келес Джан 2 0.13
Браунёдер Маттиас 1 0.07
Мартинс Марвин 1 0.07
Фишер Манфред 1 0.07
Польстер Мануэль 1 0.07
Хускович Муарем 1 0.07
Джуричин Марко 1 0.07
Тейгль Георг 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюллер Валентино 4 0
Зульцбахер Лукас 4 0
Felix Bacher 2 1
Прелец Ник 3 0
Блуме Брор 2 0
Ринальди Лаутаро 2 0
Бехоунек Рафаэл 2 0
Огринец Санди 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Прица Тим 2 0
Рогель Жан 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Шульц Кофи 1 0
Забитцер Томас 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 1
Ранфтль Райнхольд 4 0
Фитц Доминик 4 0
Тейгль Георг 3 0
Фишер Манфред 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Табакович Харис 1 0
Доведан Никола 1 0
Мюль Лукас 1 0
Польстер Мануэль 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Аустрия Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

3
8
Сваровски Тироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Аустрия Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

14
10
Сваровски Тироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Аустрия Вена
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

17
18

Голы по времени матча

Забито

8
14
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
4
50%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
6
46%
4
31%
76-90

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
12%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
3
18%
4
36%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90

Пропущено

13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
31%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Забито

25
25
15 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
6
24%
2
8%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
7
28%
3
12%
31-45
4
16%
7
28%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
5
20%
4
16%
76-90

Пропущено

26
24
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
5
19%
3
13%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
6
23%
5
21%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
8
31%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2
Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2
Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Аустрия Вена

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
4
3
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
6
1
3
5
2.5
2
5
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
10
4
4
10
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Штурм 1:1 15 9 5 1 25 - 10 32
3. ЛАСК 14 7 5 2 29 - 19 26
4. Аустрия Вена 0:0 15 6 5 4 25 - 24 23
5. Сваровски Тироль 0:0 15 6 3 6 25 - 26 21
6. Аустрия Клагенфурт 15 6 3 6 26 - 28 21
7. Рапид Вена 14 5 3 6 22 - 17 18
8. Аустрия Лустенау 15 3 6 6 20 - 28 15
9. Альтах 1:1 15 4 3 8 20 - 31 15
10. Вольфсбергер 15 4 2 9 28 - 34 14
11. Рид 15 3 4 8 12 - 22 13
12. Хартберг 15 3 2 10 15 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1:1 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Ред Булл Зальцбург 8 5 3 0 12 - 3 18
3. ЛАСК 8 4 2 2 17 - 14 14
4. Аустрия Вена 0:0 7 3 2 2 11 - 11 11
5. Аустрия Лустенау 7 2 3 2 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль 0:0 7 2 3 2 8 - 13 9
7. Альтах 1:1 8 2 2 4 11 - 15 8
8. Рид 7 2 2 3 8 - 11 8
9. Рапид Вена 7 2 1 4 10 - 10 7
10. Аустрия Клагенфурт 7 2 1 4 9 - 13 7
11. Хартберг 7 2 1 4 8 - 15 7
12. Вольфсбергер 8 1 1 6 13 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 0 1 20 - 6 18
2. Аустрия Клагенфурт 8 4 2 2 17 - 15 14
3. Штурм 1:1 7 3 4 0 10 - 4 13
4. Аустрия Вена 0:0 8 3 3 2 14 - 13 12
5. Сваровски Тироль 0:0 8 4 0 4 17 - 13 12
6. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
7. Рапид Вена 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вольфсбергер 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Альтах 1:1 7 2 1 4 9 - 16 7
10. Аустрия Лустенау 8 1 3 4 9 - 13 6
11. Рид 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 12
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 9
ЛАСК Накамура Кейто 8 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 5
Рид Leo Mikic 2 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Штурм Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Аустрия Вена
2.96
3.85
2.33
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Вена онлайн

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