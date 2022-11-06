Тур: 15. Стадион: Тиволи Ной.
0:0
Конец матча
Ход матча
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Прица ТимНападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Сваровски Тироль
Аустрия Вена
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
60
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|6 (2)
|0.4
|Прелец Ник
|5
|0.33
|Огринец Санди
|3
|0.2
|Рогель Жан
|3
|0.2
|Шульц Кофи
|2
|0.13
|Забитцер Томас
|2 (1)
|0.13
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.07
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.07
|Мюллер Валентино
|1
|0.07
|Alexander Ranacher
|1
|0.07
|Блуме Брор
|0
|0
|Dominik Stumberger
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фитц Доминик
|6 (2)
|0.4
|Грубер Андреас
|4
|0.27
|Табакович Харис
|2
|0.13
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.13
|Джукич Александар
|2
|0.13
|Келес Джан
|2
|0.13
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.07
|Мартинс Марвин
|1
|0.07
|Фишер Манфред
|1
|0.07
|Польстер Мануэль
|1
|0.07
|Хускович Муарем
|1
|0.07
|Джуричин Марко
|1
|0.07
|Тейгль Георг
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюллер Валентино
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|4
|0
|Felix Bacher
|2
|1
|Прелец Ник
|3
|0
|Блуме Брор
|2
|0
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Огринец Санди
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Прица Тим
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Эртльталер Юлиус
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Забитцер Томас
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|1
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Тейгль Георг
|3
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Доведан Никола
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Польстер Мануэль
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Аустрия Вена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
3
8
Сваровски Тироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Аустрия Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
14
10
Сваровски Тироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Аустрия Вена
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
17
18
Голы по времени матча
Забито
8
14
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
4
50%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
6
46%
4
31%
76-90
Забито
17
11
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
12%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
3
18%
4
36%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90
Пропущено
13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
31%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
15%
2
18%
76-90
Забито
25
25
15 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
6
24%
2
8%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
7
28%
3
12%
31-45
4
16%
7
28%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
5
20%
4
16%
76-90
Пропущено
26
24
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
5
19%
3
13%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
6
23%
5
21%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
8
31%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:5 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2
Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2
Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Аустрия Вена
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
33
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
44
61
35
25
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
77
104
410
311
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|11
|3
|1
|32 - 9
|36
|2.
|Штурм
|15
|9
|5
|1
|25 - 10
|32
|3.
|ЛАСК
|14
|7
|5
|2
|29 - 19
|26
|4.
|Аустрия Вена
|15
|6
|5
|4
|25 - 24
|23
|5.
|Сваровски Тироль
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|15
|6
|3
|6
|26 - 28
|21
|7.
|Рапид Вена
|14
|5
|3
|6
|22 - 17
|18
|8.
|Аустрия Лустенау
|15
|3
|6
|6
|20 - 28
|15
|9.
|Альтах
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|10.
|Вольфсбергер
|15
|4
|2
|9
|28 - 34
|14
|11.
|Рид
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|12.
|Хартберг
|15
|3
|2
|10
|15 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|ЛАСК
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|5.
|Аустрия Лустенау
|7
|2
|3
|2
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|7
|2
|3
|2
|8 - 13
|9
|7.
|Альтах
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|8.
|Рид
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|9.
|Рапид Вена
|7
|2
|1
|4
|10 - 10
|7
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Хартберг
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Вольфсбергер
|8
|1
|1
|6
|13 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|0
|1
|20 - 6
|18
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|4
|2
|2
|17 - 15
|14
|3.
|Штурм
|7
|3
|4
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Аустрия Вена
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|5.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|6.
|ЛАСК
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|7.
|Рапид Вена
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|10.
|Аустрия Лустенау
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Хартберг
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|12
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|9
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|8 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|8 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 5
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|6
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 4