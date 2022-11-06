Тур: 13. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Маншот Ероен
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Лука Эверинк
-
38 Макс Брюнс
-
11 Даан Ротс
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсен СвенВратарь
-
40 Плогман ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Гоу Эхед Иглс
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
0.67
1.71
Среднее время на гол
135
52
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.23
1.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
55
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4 (1)
|0.31
|Черны Вацлав
|4
|0.31
|Мисиджан Вирджил
|4
|0.31
|Бренет Джошуа
|3
|0.23
|Стейн Сем
|3
|0.23
|Смал Гийс
|1
|0.08
|Манфред Угалде
|1
|0.08
|Цолис Христос
|1
|0.08
|Клеонизе Денильо
|1
|0.08
|Влап Михел
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.38
|Лидберг Исак
|4
|0.31
|Адеканье Бобби
|3
|0.23
|Виллюмссон Виллюм
|2
|0.15
|Кюйперс Бас
|2
|0.15
|Штоккерс Финн
|1
|0.08
|Дейл Матс
|0
|0
|Фонтан Хосе
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|4
|0
|Мисиджан Вирджил
|3
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Черны Вацлав
|0
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Адеканье Бобби
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Амофа Джамал
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
5
Твенте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Гоу Эхед Иглс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
11
Волевые поражения
3
6
Твенте
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
13
Волевые поражения
3
11
Голы по времени матча
Забито
18
8
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
11%
2
25%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
3
38%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
30%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
14%
4
22%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
7
32%
6
33%
76-90
Пропущено
7
21
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
2
29%
5
24%
31-45
2
29%
2
10%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
1
14%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Твенте - Валвейк 3:0 Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0
Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0
Результаты матчей
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
3:0
4 раза 67%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
3:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
66
66
57
48
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|40 - 18
|27
|3.
|Фейеноорд
|1:0
|12
|8
|3
|1
|28 - 12
|27
|4.
|Твенте
|0:0
|13
|8
|2
|3
|22 - 7
|26
|5.
|АЗ Алкмаар
|12
|8
|2
|2
|23 - 13
|26
|6.
|Спарта Роттердам
|13
|7
|2
|4
|24 - 15
|23
|7.
|Утрехт
|13
|6
|3
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Херенвен
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|Валвейк
|12
|3
|5
|4
|21 - 21
|14
|10.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|8
|3
|13 - 15
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|12.
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Гронинген
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|15.
|Витесс
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|16.
|Эммен
|13
|2
|4
|7
|10 - 24
|10
|17.
|Камбюр
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|18.
|Волендам
|0:1
|13
|1
|3
|9
|13 - 34
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|0:0
|7
|6
|1
|0
|18 - 1
|19
|2.
|ПСВ
|6
|6
|0
|0
|25 - 6
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|5.
|Фейеноорд
|1:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|9.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Эммен
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|0:1
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|18.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1:0
|7
|5
|1
|1
|18 - 11
|16
|2.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|3.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|4.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|6.
|ПСВ
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Твенте
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|12.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|0:1
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (11)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 3
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 3