18' Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Стейн Сем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Зерруки Рамиз из команды Твенте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

13' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Адеканье Бобби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ван Волфсвинкель Рикки пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

8' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ван Волфсвинкель Рикки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Черны Вацлав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ван Волфсвинкель Рикки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.