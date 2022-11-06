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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Твенте
0:0
Первый тайм: 25'
Гоу Эхед Иглс
0'
19' Желтая карточка
Меес Хилгерс

Ход матча

19'
Меес Хилгерс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Гоу Эхед Иглс
1.45
4.70
7.10
Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
7
Черны
Вацлав
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
18
Виллюмссон
Виллюм
11
Адеканье
Бобби
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
Твенте
4-3-3
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Гоу Эхед Иглс

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:2
Э
1:2
ТМС
2:0
К
2:5
ПД
1:2
ПД
0:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:3
К
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

0.67
1.71

Среднее время на гол

135
52

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.23
1.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
55

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 4 (1) 0.31
Черны Вацлав 4 0.31
Мисиджан Вирджил 4 0.31
Бренет Джошуа 3 0.23
Стейн Сем 3 0.23
Смал Гийс 1 0.08
Манфред Угалде 1 0.08
Цолис Христос 1 0.08
Клеонизе Денильо 1 0.08
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 5 0.38
Лидберг Исак 4 0.31
Адеканье Бобби 3 0.23
Виллюмссон Виллюм 2 0.15
Кюйперс Бас 2 0.15
Штоккерс Финн 1 0.08
Дейл Матс 0 0
Фонтан Хосе 0 0
Амофа Джамал 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 4 0
Мисиджан Вирджил 3 0
Бренет Джошуа 2 0
Черны Вацлав 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Адеканье Бобби 2 0
Линторст Эверт 2 0
Амофа Джамал 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Теки Тесфальдет 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Баккер Юстин 1 0
Идзес Джей 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
5
Твенте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Гоу Эхед Иглс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
11

Волевые поражения

3
6
Твенте
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
13

Волевые поражения

3
11

Голы по времени матча

Забито

18
8
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
11%
2
25%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
3
38%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
30%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
14%
4
22%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
7
32%
6
33%
76-90

Пропущено

7
21
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
2
29%
5
24%
31-45
2
29%
2
10%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
1
14%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Твенте - Валвейк 3:0 Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0
Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0

Результаты матчей

Твенте
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

3:0
4 раза 67%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

3:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Твенте
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
2
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
6
6
5
7
2.5
4
8
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 12 9 0 3 40 - 18 27
3. Фейеноорд 1:0 12 8 3 1 28 - 12 27
4. Твенте 0:0 13 8 2 3 22 - 7 26
5. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 23 - 13 26
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Утрехт 13 6 3 4 19 - 21 21
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 12 3 5 4 21 - 21 14
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 13 3 5 5 18 - 21 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Витесс 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Волендам 0:1 13 1 3 9 13 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 0:0 7 6 1 0 18 - 1 19
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 1:0 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
9. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 0:1 6 1 0 5 7 - 15 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1:0 7 5 1 1 18 - 11 16
2. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
3. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
4. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
6. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 0:0 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 6 1 3 2 7 - 9 6
12. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 0:1 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
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Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (11)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 3
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    Твенте
    Ничья
    Гоу Эхед Иглс
    1.45
    4.70
    7.10
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    Где смотреть матч Твенте 0:0 Гоу Эхед Иглс онлайн

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