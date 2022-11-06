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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Твенте
1:1
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
18' Желтая карточка
Меес Хилгерс
1:0
34' Пенальти
Ван Волфсвинкель Рикки
37' Желтая карточка
Адеканье Бобби
45' Желтая карточка
Проппер Робин
86' Желтая карточка
Со Силла
90' Желтая карточка
Лука Эверинк
90' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
1:1
90' Пенальти
Виллюмссон Виллюм
90'+10

Ход матча

18'
Меес Хилгерс
 
34'
Ван Волфсвинкель Рикки
1:0
37'
 
Адеканье Бобби
45'
Проппер Робин
 
57'
Лука Эверинк
Бренет Джошуа
 
59'
 
Теки Тесфальдет
Линторст Эверт
60'
 
Штоккерс Финн
Лидберг Исак
60'
 
Со Силла
Адеканье Бобби
71'
Кьёлё Матиас
Стейн Сем
 
72'
Даан Ротс
Черны Вацлав
 
86'
 
Со Силла
87'
Салах-Эддин Анасс
Мисиджан Вирджил
 
87'
Плегесуэло Хулио
Влап Михел
 
87'
 
Наубер Геррит
Идзес Джей
87'
 
Фернандес Рашаан
Ромменс Филипп
90'
Лука Эверинк
 
90'
Зерруки Рамиз
 
90'
1:1
Виллюмссон Виллюм

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
7
Черны
Вацлав
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
18
Виллюмссон
Виллюм
11
Адеканье
Бобби
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
Твенте
4-3-3
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Гоу Эхед Иглс

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:2
Э
1:2
ТМС
2:0
К
2:5
ПД
1:2
ПД
0:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:3
К
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

0.67
1.71

Среднее время на гол

135
52

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.23
1.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
55

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 5 (2) 0.38
Черны Вацлав 4 0.31
Мисиджан Вирджил 4 0.31
Бренет Джошуа 3 0.23
Стейн Сем 3 0.23
Смал Гийс 1 0.08
Манфред Угалде 1 0.08
Цолис Христос 1 0.08
Клеонизе Денильо 1 0.08
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 5 0.38
Лидберг Исак 4 0.31
Адеканье Бобби 3 0.23
Виллюмссон Виллюм 3 (1) 0.23
Кюйперс Бас 2 0.15
Штоккерс Финн 1 0.08
Дейл Матс 0 0
Фонтан Хосе 0 0
Амофа Джамал 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 5 0
Мисиджан Вирджил 3 0
Бренет Джошуа 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Черны Вацлав 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Лука Эверинк 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Линторст Эверт 2 0
Амофа Джамал 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Теки Тесфальдет 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0
Идзес Джей 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
6
Твенте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Гоу Эхед Иглс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
11

Волевые поражения

3
6
Твенте
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
13

Волевые поражения

4
12

Голы по времени матча

Забито

19
9
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
5
26%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
4
44%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
30%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
13%
4
21%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
5
22%
4
21%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
7
30%
7
37%
76-90

Пропущено

8
22
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
2
25%
6
27%
31-45
2
25%
2
9%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
2
25%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Твенте - Валвейк 3:0 Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0
Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0

Результаты матчей

Твенте
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

3:0
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

3:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Твенте
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
3
5
2
2.5
2
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
6
7
5
8
2.5
4
9
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 13 10 0 3 42 - 18 30
2. Аякс 0:2 12 9 1 2 38 - 12 28
3. Фейеноорд 12 8 3 1 29 - 12 27
4. АЗ Алкмаар 1:1 13 8 3 2 24 - 14 27
5. Твенте 13 8 2 3 23 - 8 26
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Утрехт 13 6 3 4 19 - 21 21
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 1:1 13 3 6 4 22 - 22 15
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Витесс 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Волендам 13 1 3 9 13 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 2:0 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 0:2 6 4 1 1 23 - 5 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 1:1 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Валвейк 1:1 7 2 3 2 16 - 13 9
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 6 1 0 5 7 - 16 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
2. АЗ Алкмаар 1:1 7 5 1 1 15 - 7 16
3. Аякс 0:2 6 5 0 1 15 - 7 15
4. ПСВ 2:0 7 4 0 3 17 - 12 12
5. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Валвейк 1:1 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Аякс Альварес Эдсон 5
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