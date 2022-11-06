Тур: 13. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Маншот Ероен
1:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаМеес Хилгерс
1:0
34' ПенальтиВан Волфсвинкель Рикки
37' Желтая карточкаАдеканье Бобби
45' Желтая карточкаПроппер Робин
86' Желтая карточкаСо Силла
90' Желтая карточкаЛука Эверинк
90' Желтая карточкаЗерруки Рамиз
1:1
90' ПенальтиВиллюмссон Виллюм
90'+10
Ход матча
18'
34'
37'
45'
86'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Лука Эверинк
-
38 Макс Брюнс
-
11 Даан Ротс
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсен СвенВратарь
-
40 Плогман ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Гоу Эхед Иглс
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
0.67
1.71
Среднее время на гол
135
52
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.23
1.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
55
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|5 (2)
|0.38
|Черны Вацлав
|4
|0.31
|Мисиджан Вирджил
|4
|0.31
|Бренет Джошуа
|3
|0.23
|Стейн Сем
|3
|0.23
|Смал Гийс
|1
|0.08
|Манфред Угалде
|1
|0.08
|Цолис Христос
|1
|0.08
|Клеонизе Денильо
|1
|0.08
|Влап Михел
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.38
|Лидберг Исак
|4
|0.31
|Адеканье Бобби
|3
|0.23
|Виллюмссон Виллюм
|3 (1)
|0.23
|Кюйперс Бас
|2
|0.15
|Штоккерс Финн
|1
|0.08
|Дейл Матс
|0
|0
|Фонтан Хосе
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|5
|0
|Мисиджан Вирджил
|3
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Меес Хилгерс
|2
|0
|Черны Вацлав
|0
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|Лука Эверинк
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеканье Бобби
|3
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Амофа Джамал
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
6
Твенте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Гоу Эхед Иглс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
11
Волевые поражения
3
6
Твенте
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
13
Волевые поражения
4
12
Голы по времени матча
Забито
19
9
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
5
26%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
4
44%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
4
44%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
30%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
13%
4
21%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
5
22%
4
21%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
7
30%
7
37%
76-90
Пропущено
8
22
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
2
25%
6
27%
31-45
2
25%
2
9%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
2
25%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Твенте - Валвейк 3:0 Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0
Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0
Результаты матчей
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
3:0
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
3:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
67
67
58
49
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:0
|13
|10
|0
|3
|42 - 18
|30
|2.
|Аякс
|0:2
|12
|9
|1
|2
|38 - 12
|28
|3.
|Фейеноорд
|12
|8
|3
|1
|29 - 12
|27
|4.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|13
|8
|3
|2
|24 - 14
|27
|5.
|Твенте
|13
|8
|2
|3
|23 - 8
|26
|6.
|Спарта Роттердам
|13
|7
|2
|4
|24 - 15
|23
|7.
|Утрехт
|13
|6
|3
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Херенвен
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|Валвейк
|1:1
|13
|3
|6
|4
|22 - 22
|15
|10.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|8
|3
|13 - 15
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|12.
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Гронинген
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|15.
|Витесс
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|16.
|Эммен
|13
|2
|4
|7
|10 - 24
|10
|17.
|Камбюр
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|18.
|Волендам
|13
|1
|3
|9
|13 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|7
|6
|1
|0
|19 - 2
|19
|2.
|ПСВ
|2:0
|6
|6
|0
|0
|25 - 6
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|0:2
|6
|4
|1
|1
|23 - 5
|13
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|Валвейк
|1:1
|7
|2
|3
|2
|16 - 13
|9
|9.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Эммен
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|6
|1
|0
|5
|7 - 16
|3
|18.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|2.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|3.
|Аякс
|0:2
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|2:0
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|5.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Валвейк
|1:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Аякс
|Альварес Эдсон
|5