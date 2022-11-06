Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Твенте

47' Адеканье Бобби пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Твенте

43' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Черны Вацлав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Хорошую попытку сделал Бренет Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Линторст Эверт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Удар от ворот произведет Твенте

38' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Стейн Сем бьет со штрафного в створ, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

34' 'Г О О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки из команды Твенте забивает с пенальти! Он пробил правой. Джеффри де Ланге был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

33' После проверки VAR судья изменил решение - Твенте пробьет пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

31' Хорошую попытку сделал Стейн Сем . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Стейн Сем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Ван Волфсвинкель Рикки пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге ловит мяч

28' Зерруки Рамиз из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Стейн Сем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Мисиджан Вирджил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Твенте

19' Удар от ворот произведет Твенте

19' Адеканье Бобби не смог попасть в створ ударом издали

18' Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Стейн Сем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Зерруки Рамиз из команды Твенте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

13' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Адеканье Бобби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ван Волфсвинкель Рикки пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

8' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ван Волфсвинкель Рикки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Черны Вацлав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ван Волфсвинкель Рикки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.