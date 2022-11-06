Первый тайм

26' Мягко забросил Кожемякин в штрафную на ход Косте, но прочитал эпизод Овсянников и спокойно забрал мяч в руки на выходе.

25' С углового навесил в центр штрафной Караев, но здесь вынес мяч обратно на фланг головой Солдатенков.

24' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Коста на ход Караеву, который после ошибки Овсянникова смог пробить по воротам, но мяч полетел рядом со штангой.

23' С углового навесил в центр Караев, но здесь пробить головой Кожемякину не позволил в верховой борьбе Евгеньев.

22' Перехватил мяч на фланге Караев, ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, но Солдатенков в подкате вынес на угловой.

21' Ушел от соперника по флангу Пиняев и навесил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.