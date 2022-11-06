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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 25'
Крылья Советов
0'
5' Желтая карточка
Караев Давид

Ход матча

5'
Караев Давид
 
Прогнозы 137
Торпедо Москва 17.5% (24)
X 40.1% (55)
Крылья Советов 42.3% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Крылья Советов
4.80
3.92
4.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
56
Довбня
Александр
52
Нетфуллин
Равиль
21
Ле
Таллек
Дамьен
4
Кожемякин
Олег
28
Смольников
Игорь
90
Роганович
Боян
97
Чурич
Марио
24
Савич
Игор
18
Караев
Давид
22
Эркинов
Хожимат
26
Коста
Марк
81
Овсянников
Богдан
22
Костанца
Фернандо
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
23
Бейл
Гленн
8
Витюгов
Максим
14
Коваленко
Александр
11
Ежов
Роман
73
Шитов
Владислав
9
Пиняев
Сергей
15
Глушенков
Максим
Торпедо Москва
3-4-2-1
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

Торпедо Москва
Крылья Советов

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
3:1
ТМК
2:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

2.14
0.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
210

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смольников Игорь 1 0.06
Лебеденко Игорь 1 0.06
Караев Давид 1 0.06
Шапич Стефан 1 0.06
Померко Алексей 1 (1) 0.06
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Эркинов Хожимат 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.31
Ежов Роман 3 0.19
Пиняев Сергей 2 0.13
Коваленко Александр 1 0.06
Бейл Гленн 1 (1) 0.06
Якуба Денис 1 0.06
Рахманович Амер 1 0.06
Евгеньев Роман 1 0.06
Чиркович Александар 1 0.06
Шитов Владислав 1 0.06
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Эркинов Хожимат 4 0
Кутепов Илья 2 1
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Роганович Боян 3 0
Енин Иван 3 0
Савич Игор 3 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Темников Иван 1 0
Ле Таллек Дамьен 1 0
Караев Давид 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Турищев Максим 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 2 1
Солдатенков Александр 3 0
Ежов Роман 3 0
Евгеньев Роман 3 0
Зотов Георгий 2 0
Глушенков Максим 2 0
Коваленко Александр 1 0
Рахманович Амер 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Крылья Советов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
5
Торпедо Москва
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

3
6
Торпедо Москва
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Крылья Советов
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

4
11

Голы по времени матча

Забито

2
12
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
7%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
7
50%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Забито

5
18
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 5
0
0%
2
11%
1-15
3
60%
2
11%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
20%
5
28%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

28
21
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
4%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
11
39%
3
14%
31-45
5
18%
2
10%
46-60
5
18%
5
24%
61-75
6
21%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1
Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Пари НН 2:1 Урал - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Сочи 2:0
Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3

Результаты матчей

Торпедо Москва
Крылья Советов

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
10
5
1
14
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 12 3 1 45 - 7 39
2. Спартак Москва Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
3. Ростов Заявка 15 8 5 2 27 - 21 29
4. ЦСКА Москва Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
5. Ахмат Заявка 16 8 2 6 25 - 24 26
6. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
7. Краснодар Заявка 16 7 4 5 30 - 24 25
8. Оренбург Заявка 16 7 1 8 28 - 36 22
9. Сочи Заявка 16 6 4 6 25 - 32 22
10. Урал Заявка 16 5 3 8 19 - 28 18
11. Крылья Советов 0:0 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
12. Пари НН Заявка 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Факел Заявка 16 1 10 5 21 - 31 13
14. Локомотив Москва Заявка 16 3 4 9 19 - 32 13
15. Химки Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
16. Торпедо Москва 0:0 Заявка 16 1 4 11 7 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 31 - 4 21
2. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
4. Сочи Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
5. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
6. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
7. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
11. Химки Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Факел Заявка 8 1 6 1 13 - 14 9
13. Крылья Советов 0:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
14. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва 0:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 12 15
3. Ахмат Заявка 8 5 0 3 16 - 14 15
4. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Краснодар Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
7. Пари НН Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
8. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
9. Крылья Советов 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Локомотив Москва Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва 0:0 Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 13 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 7
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Мягко забросил Кожемякин в штрафную на ход Косте, но прочитал эпизод Овсянников и спокойно забрал мяч в руки на выходе.
  • 25'
    С углового навесил в центр штрафной Караев, но здесь вынес мяч обратно на фланг головой Солдатенков.
  • Опасный момент
    24'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Коста на ход Караеву, который после ошибки Овсянникова смог пробить по воротам, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 23'
    С углового навесил в центр Караев, но здесь пробить головой Кожемякину не позволил в верховой борьбе Евгеньев.
  • Угловой
    22'
    Перехватил мяч на фланге Караев, ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, но Солдатенков в подкате вынес на угловой.
  • 21'
    Ушел от соперника по флангу Пиняев и навесил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
  • Опасный момент
    20'
    В контратаку два в два убежали самарцы, ворвался в штрафную Глушенков, расшатал защитника и покатил поперек на Шитова, но тот с убойной позиции пробил точно в корпус Довбне.
  • 19'
    Со штрафного навесил Чурич на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Бейл и головой вынес мяч подальше от ворот.
  • 18'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Коста и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 17'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Глушенков и скинул поперек на Пиняева, но перехватил этот пас Ле Таллек.
  • 16'
    По флангу отдавал пас Коваленко на ход Глушенкову, но прочитал эпизод Эркинов и в подкате вынес мяч в аут.
  • 15'
    В контратаку прорвался по левой бровке Эркинов и навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Савич, но не попал в створ.
  • 14'
    Прорвался по правому флангу в атаку Коста и прострелил в центр на Караева, но тому пробить по воротам не позволил Солдатенков.
  • 13'
    Диагональный пас исполнял на левый фланг Витюгов, но здесь не смог сохранить мяч в пределах поля Коваленко.
  • 12'
    В верховой борьбе против Евгеньева подтолкнул в спину соперника Эркинов. Снова штрафной исполнять будут гости.
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    • 11'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Шитов и сбросил поперек на Глушенкова, но выстрел последнего пришелся в защитника.
    • 10'
      Проникающий пас исполнял Пиняев на ход Коваленко, но того опередил Нетфуллин и вынес мяч в центр поля.
    • 9'
      Со штрафного забросил Коваленко в район одиннадцатиметровой отметки, но Довбня на выходе забрал мяч в свои руки.
    • 8'
      Снова жестко встретили соперника на фланге игроки "Торпедо", но на этот раз обошелся арбитр устным предупреждением. 
    • Желтая карточка
      7'
      Грубо влетел в ноги Коваленко в центре поля Караев. Судья без раздумий показал нарушителю желтую карточку.
    • 6'
      В центре поля получил по ногам Чурич в борьбе против Коваленко. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
    • 5'
      Забросил в штрафную соперника Ежов на ход Пиняеву, но тому пробить по воротам в борьбе с защитником так и не удалось.
    • 4'
      Кожемякин далеко вбросил мяч с аута в центр штрафной, но здесь в подкате вынес мяч обратно на фланг Солдатенков.
    • 3'
      С правого фланга навесил в центр штрафной Пиняев, но здесь пробить головой Глушенкову не позволил Ле Таллек в верховой борьбе.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Крыльев Советов"!
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      5'
      Караев Давид получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Торпедо Москва
    17.1% (24)
    Ничья
    40% (56)
    Крылья Советов
    42.9% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (49)
    Меньше
    61.11% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (96)
    Нет
    23.81% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (47)
    1:2 Крылья Советов
    23.6% (33)
    0:1 Крылья Советов
    15% (21)
    2:1 Торпедо Москва
    8.6% (12)
    1:0 Торпедо Москва
    3.6% (5)
    0:0 Ничья
    2.9% (4)
    1:3 Крылья Советов
    1.4% (2)
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    Торпедо Москва
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