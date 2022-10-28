Тур: 16. Стадион: Стадион им. Эдуарда Стрельцова.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Крылья Советов
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.5
Среднее время на гол
38
180
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
15
3
Голов в среднем за матч
2.14
0.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
210
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смольников Игорь
|1
|0.07
|Лебеденко Игорь
|1
|0.07
|Караев Давид
|1
|0.07
|Шапич Стефан
|1
|0.07
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.07
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|5
|0.33
|Ежов Роман
|3
|0.2
|Пиняев Сергей
|2
|0.13
|Коваленко Александр
|1
|0.07
|Бейл Гленн
|1 (1)
|0.07
|Якуба Денис
|1
|0.07
|Рахманович Амер
|1
|0.07
|Евгеньев Роман
|1
|0.07
|Чиркович Александар
|1
|0.07
|Шитов Владислав
|1
|0.07
|Горшков Юрий
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Кутепов Илья
|2
|1
|Шапич Стефан
|2
|1
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|Роганович Боян
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Савич Игор
|3
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Темников Иван
|1
|0
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|2
|1
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Ежов Роман
|3
|0
|Евгеньев Роман
|3
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Рахманович Амер
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Крылья Советов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
5
Торпедо Москва
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
3
6
Торпедо Москва
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Крылья Советов
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
4
11
Голы по времени матча
Забито
2
12
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
7%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
7
50%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Забито
5
18
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 5
0
0%
2
11%
1-15
3
60%
2
11%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
20%
5
28%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
28
21
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
4%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
11
39%
3
14%
31-45
5
18%
2
10%
46-60
5
18%
5
24%
61-75
6
21%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1
Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Факел - Торпедо Москва 2:2 Урал - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Пари НН 2:1 Урал - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Сочи 2:0
Спартак Москва - Крылья Советов 5:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 2:0 Химки - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва - Крылья Советов 1:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3
Результаты матчей
Торпедо Москва
Крылья Советов
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
62
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
105
114
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|44 - 5
|39
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 15
|29
|4.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 21
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 18
|26
|6.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 21
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 23
|23
|8.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|28 - 34
|22
|9.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 31
|21
|10.
|Урал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 26
|17
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Пари НН
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|18 - 27
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|18 - 28
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 34
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|7 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|30 - 2
|21
|2.
|Оренбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 10
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|8.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Пари НН
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 24
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 25
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 14
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|11 (5)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|7
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Крылья Советов
Исход игры
Торпедо Москва
25.5% (13)
Ничья
31.4% (16)
Крылья Советов
43.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
50% (23)
Меньше
50% (23)
Обе команды забьют
Да
82.61% (38)
Нет
17.39% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (15)
1:2 Крылья Советов
27.5% (14)
0:1 Крылья Советов
9.8% (5)
2:1 Торпедо Москва
9.8% (5)
1:0 Торпедо Москва
5.9% (3)
1:3 Крылья Советов
3.9% (2)
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