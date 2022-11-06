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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Альтах
1:1
Первый тайм: 27'
Штурм
0'
0:1
11' Пенальти
Китеишвили Отар
1:1
15' Гол
Нухиу Атдхи

Ход матча

11'
0:1
Китеишвили Отар
15'
Нухиу Атдхи
1:1
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Штурм
6.64
4.45
6.10
Все Коэффициенты
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
28
Jan
Jurcec
11
Букта
Чаба
7
Бишоф
Ной
23
Йегер
Лукас
27
Хаудум
Штефан
29
Тибиди
Алексис
9
Нухиу
Атдхи
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
6
Боркович
Александар
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
20
Эмега
Эмануэль
15
Бовинг
Виллиам
Альтах
5-4-1
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Альтах
Штурм

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 19 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 16 побед

33 матча

15.2%
24.2%
60.6%
5 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

15.2%
27.3%
57.5%
5 побед 9 ничьих 19 побед

Второй тайм

15.2%
36.4%
48.4%
5 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

Б
4:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:2
К
4:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
0:1
Б
5:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:0
Б(M
1:1
Б(M
3:1
Б(M
6:0
Б(M
1:0
Б(M
1:2
Б(M
6:1
Б(M
0:0

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

0.88
0.71

Среднее время на гол

102
127

Всего голов

53
17

Голов в среднем за матч

3.12
1.06

Среднее время на гол

28
84

Всего голов

67
29

Голов в среднем за матч

2.03
0.88

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

44
102

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 8 0.53
Тибиди Алексис 5 0.33
Бишоф Ной 2 0.13
Форсон Аманква 1 0.07
Тартаротти Йоханнес 1 0.07
Jan Jurcec 1 0.07
Йегер Лукас 1 0.07
Турнвальд Мануэль 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Букта Чаба 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 0.2
Эмега Эмануэль 3 0.2
Китеишвили Отар 3 (1) 0.2
Фусейни Мохаммед II 2 0.13
Айети Альбиан 2 0.13
Прасс Александр 1 0.07
Саркария Манприт 1 0.07
Вютрих Грегори 1 0.07
Боркович Александар 1 0.07
Шнегг Давид 1 0.07
Бовинг Виллиам 1 0.07
Горенц-Станкович Йон 1 0.07
Любич Иван 1 0.07
Ланг Кристоф 1 0.07
Вельс Моритц 1 0.07
Янтшер Якоб 1 (1) 0.07
Хорват Томи 1 (1) 0.07
Данте Амаду 0 0
Демаку Весель 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 3 1
Райтер Доминик 3 1
Эдокполор Носа Ийобоса 4 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Йегер Лукас 3 0
Тибиди Алексис 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Felix Strauss 2 0
Форсон Аманква 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Нимага Бакари 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Jan Jurcec 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 4 1
Газибегович Юсуф 5 0
Горенц-Станкович Йон 4 0
Прасс Александр 3 0
Шнегг Давид 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Любич Иван 1 0
Саркария Манприт 1 0
Демаку Весель 1 0

Результаты матчей

Альтах
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Штурм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

6
2
Альтах
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Штурм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

6
15
Альтах
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Штурм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

12
17

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

15
3
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
1
33%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
33%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
6
38%
2
33%
76-90

Забито

18
24
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
17%
3
13%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
5
28%
3
13%
61-75
4
22%
6
25%
76-90

Пропущено

31
9
11 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
4
13%
1
11%
1-15
3
10%
3
33%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
6
19%
1
11%
46-60
4
13%
1
11%
61-75
10
32%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аустрия Вена - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Альтах - Хартберг 1:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3
Рид - Альтах 2:3 Альтах - Дорнбирн 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1
Штурм
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Штурм 2:0 Штурм - Рид 2:1 Штурм - Фейеноорд 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0
Гразер - Штурм 0:1 Штурм - Вольфсбергер 3:2 Лацио - Штурм 2:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0

Результаты матчей

Альтах
Штурм

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:3
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Альтах
Штурм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
6
2
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
3
3
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
9
5
3
11
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Штурм 1:1 15 9 5 1 25 - 10 32
3. ЛАСК 14 7 5 2 29 - 19 26
4. Аустрия Вена 0:0 15 6 5 4 25 - 24 23
5. Сваровски Тироль 0:0 15 6 3 6 25 - 26 21
6. Аустрия Клагенфурт 15 6 3 6 26 - 28 21
7. Рапид Вена 14 5 3 6 22 - 17 18
8. Аустрия Лустенау 15 3 6 6 20 - 28 15
9. Альтах 1:1 15 4 3 8 20 - 31 15
10. Вольфсбергер 15 4 2 9 28 - 34 14
11. Рид 15 3 4 8 12 - 22 13
12. Хартберг 15 3 2 10 15 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1:1 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Ред Булл Зальцбург 8 5 3 0 12 - 3 18
3. ЛАСК 8 4 2 2 17 - 14 14
4. Аустрия Вена 0:0 7 3 2 2 11 - 11 11
5. Аустрия Лустенау 7 2 3 2 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль 0:0 7 2 3 2 8 - 13 9
7. Альтах 1:1 8 2 2 4 11 - 15 8
8. Рид 7 2 2 3 8 - 11 8
9. Рапид Вена 7 2 1 4 10 - 10 7
10. Аустрия Клагенфурт 7 2 1 4 9 - 13 7
11. Хартберг 7 2 1 4 8 - 15 7
12. Вольфсбергер 8 1 1 6 13 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 0 1 20 - 6 18
2. Аустрия Клагенфурт 8 4 2 2 17 - 15 14
3. Штурм 1:1 7 3 4 0 10 - 4 13
4. Аустрия Вена 0:0 8 3 3 2 14 - 13 12
5. Сваровски Тироль 0:0 8 4 0 4 17 - 13 12
6. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
7. Рапид Вена 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вольфсбергер 7 3 1 3 15 - 14 10
9. Альтах 1:1 7 2 1 4 9 - 16 7
10. Аустрия Лустенау 8 1 3 4 9 - 13 6
11. Рид 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Хартберг 8 1 1 6 7 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 12
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 9
ЛАСК Накамура Кейто 8 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 7
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 5
Рид Leo Mikic 2 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Штурм Газибегович Юсуф 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Штурм
6.64
4.45
6.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 1:1 Штурм онлайн

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