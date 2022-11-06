Тур: 15. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0'
0:1
11' ПенальтиКитеишвили Отар
1:1
15' ГолНухиу Атдхи
31' Желтая карточкаЭдокполор Носа Ийобоса
52' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
72' Желтая карточкаШнегг Давид
78' Желтая карточкаАйети Альбиан
79' Желтая карточкаНухиу Атдхи
90'+7
Ход матча
11'
0:1
15'
1:1
52'
72'
78'
79'
13
Касали
Тино
28
Jan
Jurcec
11
Букта
Чаба
23
Йегер
Лукас
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Jan JurcecЗащитник
-
11 Букта ЧабаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Miroslav Klose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Альтах
Штурм
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 19 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 16 побед
33 матча
15.2%
24.2%
60.6%
5 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
15.2%
27.3%
57.5%
5 побед 9 ничьих 19 побед
Второй тайм
15.2%
36.4%
48.4%
5 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
0.88
0.71
Среднее время на гол
102
127
Всего голов
53
17
Голов в среднем за матч
3.12
1.06
Среднее время на гол
28
84
Всего голов
67
29
Голов в среднем за матч
2.03
0.88
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
44
102
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|8
|0.53
|Тибиди Алексис
|5
|0.33
|Бишоф Ной
|2
|0.13
|Форсон Аманква
|1
|0.07
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.07
|Jan Jurcec
|1
|0.07
|Йегер Лукас
|1
|0.07
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Букта Чаба
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.2
|Эмега Эмануэль
|3
|0.2
|Китеишвили Отар
|3 (1)
|0.2
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.13
|Айети Альбиан
|2
|0.13
|Прасс Александр
|1
|0.07
|Саркария Манприт
|1
|0.07
|Вютрих Грегори
|1
|0.07
|Боркович Александар
|1
|0.07
|Шнегг Давид
|1
|0.07
|Бовинг Виллиам
|1
|0.07
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.07
|Любич Иван
|1
|0.07
|Ланг Кристоф
|1
|0.07
|Вельс Моритц
|1
|0.07
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|0.07
|Хорват Томи
|1 (1)
|0.07
|Данте Амаду
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|4
|1
|Эдокполор Носа Ийобоса
|5
|0
|Райтер Доминик
|3
|1
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Йегер Лукас
|3
|0
|Тибиди Алексис
|3
|0
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Felix Strauss
|2
|0
|Форсон Аманква
|2
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Нимага Бакари
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|6
|0
|Аффенгрубер Давид
|4
|1
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Шнегг Давид
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Айети Альбиан
|1
|0
|Любич Иван
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Штурм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
7
3
Альтах
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Штурм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
6
15
Альтах
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Штурм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
2
Волевые поражения
13
18
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Пропущено
16
4
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
13%
2
50%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
1
25%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
3
20%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
6
38%
2
33%
76-90
Забито
19
25
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
4
21%
4
16%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
5
26%
3
12%
61-75
4
21%
6
24%
76-90
Пропущено
32
10
12 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
5
16%
2
20%
1-15
3
9%
3
30%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
6
19%
1
10%
46-60
4
13%
1
10%
61-75
10
31%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аустрия Вена - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 2:3 Альтах - Хартберг 1:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3
Рид - Альтах 2:3 Альтах - Дорнбирн 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1
Штурм
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Штурм 2:0 Штурм - Рид 2:1 Штурм - Фейеноорд 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0
Гразер - Штурм 0:1 Штурм - Вольфсбергер 3:2 Лацио - Штурм 2:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0
Результаты матчей
Альтах
Штурм
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:3
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Альтах
Штурм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
62
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
510
96
312
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|11
|3
|1
|32 - 9
|36
|2.
|Штурм
|15
|9
|5
|1
|25 - 10
|32
|3.
|ЛАСК
|0:1
|15
|7
|5
|3
|29 - 20
|26
|4.
|Аустрия Вена
|15
|6
|5
|4
|25 - 24
|23
|5.
|Рапид Вена
|1:0
|15
|6
|3
|6
|23 - 17
|21
|6.
|Сваровски Тироль
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|15
|6
|3
|6
|26 - 28
|21
|8.
|Аустрия Лустенау
|15
|3
|6
|6
|20 - 28
|15
|9.
|Альтах
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|10.
|Вольфсбергер
|15
|4
|2
|9
|28 - 34
|14
|11.
|Рид
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|12.
|Хартберг
|15
|3
|2
|10
|15 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|ЛАСК
|0:1
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|4.
|Аустрия Вена
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|5.
|Рапид Вена
|1:0
|8
|3
|1
|4
|11 - 10
|10
|6.
|Аустрия Лустенау
|7
|2
|3
|2
|11 - 15
|9
|7.
|Сваровски Тироль
|7
|2
|3
|2
|8 - 13
|9
|8.
|Альтах
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|9.
|Рид
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Хартберг
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|12.
|Вольфсбергер
|8
|1
|1
|6
|13 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|0
|1
|20 - 6
|18
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|4
|2
|2
|17 - 15
|14
|3.
|Штурм
|7
|3
|4
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Аустрия Вена
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|5.
|Сваровски Тироль
|8
|4
|0
|4
|17 - 13
|12
|6.
|ЛАСК
|0:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Рапид Вена
|1:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|15 - 14
|10
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|10.
|Аустрия Лустенау
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Хартберг
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|12
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|10
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|8 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|8 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|7
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 5
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|6
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 4