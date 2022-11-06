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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Волендам
0:1
Первый тайм: 28'
Фейеноорд
0'
0:1
16' Гол
Перейра Данило

Ход матча

16'
0:1
Перейра Данило
(Дилросун Джавайро)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волендам
Ничья
Фейеноорд
7.60
5.80
1.38
Все Коэффициенты
1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
31
Мбуямба
Ксавьер
4
Мирани
Деймон
15
Джеймс
Деан
10
Ористанио
Гаэтано
6
Бенамар
Бенаисса
8
Эйтинг
Карел
7
Ван
Мигем
Дарил
21
Мюрен
Роберт
34
Эль-Кадири
Ибрахим
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
19
Хартман
Квилиндси
8
Тимбер
Квинтен
10
Кекчю
Оркун
11
Дилросун
Джавайро
17
Шиманьски
Себастиан
9
Перейра
Данило
II
14
Пайшао
Игор
Волендам
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Волендам
Фейеноорд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
5:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
0.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
180

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 3 0.23
Эйтинг Карел 2 0.15
Ван Мигем Дарил 2 0.15
Верман Хенк 2 0.15
Lequincio Zeefuik 2 0.15
Бенамар Бенаисса 1 0.08
Walid Ould Chikh 1 0.08
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Мирани Деймон 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 7 (1) 0.58
Дилросун Джавайро 4 0.33
Кекчю Оркун 4 (1) 0.33
Шиманьски Себастиан 3 0.25
Тимбер Квинтен 2 0.17
Хименес Сантьяго Томас 2 0.17
Волемарк Патрик 1 0.08
Расмуссен Якоб 1 0.08
Идрисси Уссама 1 0.08
Ганцко Давид 1 0.08
Гертрейда Лютсхарел 1 0.08
Джаханбакш Алиреза 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Пайшао Игор 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Мигем Дарил 3 0
Бенамар Бенаисса 3 0
Улд-Ших Биляль 1 1
Эйтинг Карел 2 0
Плат Брайан 2 0
Ористанио Гаэтано 2 0
Achraf Douiri 2 0
Филип Станкович 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Walid Ould Chikh 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траунер Гернот 2 0
Шиманьски Себастиан 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Пайшао Игор 1 0

Результаты матчей

Волендам
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

6
4
Волендам
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фейеноорд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
0

Волевые поражения

4
10
Волендам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Фейеноорд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
14%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
29%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
14%
5
28%
61-75
3
43%
2
11%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
5
36%
4
40%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
50%
2
20%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

18
1
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 1
3
17%
1
100%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Забито

14
28
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
7%
3
11%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
4
29%
7
25%
31-45
2
14%
4
14%
46-60
3
21%
7
25%
61-75
3
21%
5
18%
76-90

Пропущено

32
11
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
9%
2
18%
1-15
7
22%
4
36%
16-30
6
19%
1
9%
31-45
2
6%
2
18%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
9
28%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Волендам - Херенвен 1:3 Харкемасе Бойз - Волендам 1:5 Эммен - Волендам 1:1
Волендам - Аякс 2:4 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Бош - Волендам 1:2
Фейеноорд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фейеноорд - Лацио 1:0 Штурм - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3
Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2

Результаты матчей

Волендам
Фейеноорд

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Волендам
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
1
3
9
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 12 9 0 3 40 - 18 27
3. Фейеноорд 1:0 12 8 3 1 28 - 12 27
4. Твенте 0:0 13 8 2 3 22 - 7 26
5. АЗ Алкмаар 12 8 2 2 23 - 13 26
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Утрехт 13 6 3 4 19 - 21 21
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 12 3 5 4 21 - 21 14
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 13 3 5 5 18 - 21 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Витесс 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Волендам 0:1 13 1 3 9 13 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 0:0 7 6 1 0 18 - 1 19
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
5. Фейеноорд 1:0 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
9. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 0:1 6 1 0 5 7 - 15 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1:0 7 5 1 1 18 - 11 16
2. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
3. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
4. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
6. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 0:0 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 6 1 3 2 7 - 9 6
12. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 0:1 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (11)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Херенвен Хайе Том 5
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 3
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    Лучшие коэффициенты
    Волендам
    Ничья
    Фейеноорд
    7.60
    5.80
    1.38
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