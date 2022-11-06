Тур: 13. Стадион: Крас. Главный судья: Нихуйс Бас
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
15
Джеймс
Деан
21
Мюрен
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Imran Nazih
-
-
-
36 Jordi Blom
-
26 Deron Payne
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волендам
Фейеноорд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
3.5
0.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
180
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|3
|0.23
|Эйтинг Карел
|2
|0.15
|Ван Мигем Дарил
|2
|0.15
|Верман Хенк
|2
|0.15
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.15
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.08
|Walid Ould Chikh
|1
|0.08
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|7 (1)
|0.58
|Дилросун Джавайро
|4
|0.33
|Кекчю Оркун
|4 (1)
|0.33
|Шиманьски Себастиан
|3
|0.25
|Тимбер Квинтен
|2
|0.17
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.17
|Волемарк Патрик
|1
|0.08
|Расмуссен Якоб
|1
|0.08
|Идрисси Уссама
|1
|0.08
|Ганцко Давид
|1
|0.08
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.08
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Пайшао Игор
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Мигем Дарил
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|3
|0
|Улд-Ших Биляль
|1
|1
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Плат Брайан
|2
|0
|Ористанио Гаэтано
|2
|0
|Achraf Douiri
|2
|0
|Филип Станкович
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траунер Гернот
|2
|0
|Шиманьски Себастиан
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
|Пайшао Игор
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
6
4
Волендам
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фейеноорд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
0
Волевые поражения
4
10
Волендам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Фейеноорд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
10
14
Голы по времени матча
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
14%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
29%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
14%
5
28%
61-75
3
43%
2
11%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
5
36%
4
40%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
50%
2
20%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
18
1
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 1
3
17%
1
100%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Забито
14
28
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
7%
3
11%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
4
29%
7
25%
31-45
2
14%
4
14%
46-60
3
21%
7
25%
61-75
3
21%
5
18%
76-90
Пропущено
32
11
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
9%
2
18%
1-15
7
22%
4
36%
16-30
6
19%
1
9%
31-45
2
6%
2
18%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
9
28%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Волендам - Херенвен 1:3 Харкемасе Бойз - Волендам 1:5 Эммен - Волендам 1:1
Волендам - Аякс 2:4 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Бош - Волендам 1:2
Фейеноорд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фейеноорд - Лацио 1:0 Штурм - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3
Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2
Результаты матчей
Волендам
Фейеноорд
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Волендам
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
39
74
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|40 - 18
|27
|3.
|Фейеноорд
|1:0
|12
|8
|3
|1
|28 - 12
|27
|4.
|Твенте
|0:0
|13
|8
|2
|3
|22 - 7
|26
|5.
|АЗ Алкмаар
|12
|8
|2
|2
|23 - 13
|26
|6.
|Спарта Роттердам
|13
|7
|2
|4
|24 - 15
|23
|7.
|Утрехт
|13
|6
|3
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Херенвен
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|Валвейк
|12
|3
|5
|4
|21 - 21
|14
|10.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|8
|3
|13 - 15
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|12.
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Гронинген
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|15.
|Витесс
|12
|3
|2
|7
|13 - 26
|11
|16.
|Эммен
|13
|2
|4
|7
|10 - 24
|10
|17.
|Камбюр
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|18.
|Волендам
|0:1
|13
|1
|3
|9
|13 - 34
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|0:0
|7
|6
|1
|0
|18 - 1
|19
|2.
|ПСВ
|6
|6
|0
|0
|25 - 6
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|5.
|Фейеноорд
|1:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|9.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Эммен
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|0:1
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|18.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1:0
|7
|5
|1
|1
|18 - 11
|16
|2.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|3.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|4.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 15
|10
|6.
|ПСВ
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Твенте
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|12.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|0:1
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (11)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 3
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 3