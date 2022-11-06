Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Шиманьски Себастиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Хорошую попытку сделал Верман Хенк . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Сегодняшная посещаемость составляет 6700 болельщиков

83' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Хорошую попытку сделал Ганцко Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Дилросун Джавайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Jordi Blom выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

80' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Тактическая замена. Gaetano Oristanio уходит с поля и его заменяет Верман Хенк

79' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Волендам

78' Хорошую попытку сделал Patrik Waalemark. Удар в створ, но вратарь начеку

77' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Фейеноорд

76' Буур Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Jordi Blom создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Gaetano Oristanio навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Гертрейда Лютсхарел получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Гертрейда Лютсхарел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Удар от ворот произведет Волендам

73' Хименес Сантьяго Томас не смог попасть в створ ударом издали

73' Удар от ворот произведет Фейеноорд

73' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

71' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

70' Игрок команды Волендам совершает фол

69' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

67' Удар от ворот произведет Волендам

66' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

65' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Удар от ворот произведет Волендам

63' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Тактическая замена. Quilindschy Hartman уходит с поля и его заменяет Лопес Маркос IV

61' Тактическая замена. Igor Paixao уходит с поля и его заменяет Patrik Waalemark

60' Ван Мигем Дарил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

59' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Quilindschy Hartman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Джеймс Деан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Ох, нехорошо это выглядит. Мюрен Роберт получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Igor Paixao из команды Фейеноорд в офсайде

55' Шиманьски Себастиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Волендам

53' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Волендам

52' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Мюрен Роберт получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Мюрен Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

50' Тимбер Квинтен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Плат Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Igor Paixao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хорошую попытку сделал Шиманьски Себастиан . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Igor Paixao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Ibrahim El Kadiri уходит с поля и его заменяет Улд-Ших Биляль