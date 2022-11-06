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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 6700 Главный судья: Нихуйс Бас
Волендам
0:2
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
16' Гол
Перейра Данило
38' Желтая карточка
Плат Брайан
38' Желтая карточка
Хартман Квилиндси
0:2
43' Гол
Шиманьски Себастиан
88' Желтая карточка
Улд-Ших Биляль
90' Желтая карточка
Траунер Гернот
90'+6

Ход матча

16'
0:1
Перейра Данило
(Дилросун Джавайро)
38'
Плат Брайан
 
38'
 
Хартман Квилиндси
43'
0:2
Шиманьски Себастиан
(Перейра Данило II)
46'
Улд-Ших Биляль
Эль-Кадири Ибрахим
 
57'
Lequincio Zeefuik
Мюрен Роберт
 
61'
 
Волемарк Патрик
Пайшао Игор
61'
 
Лопес Маркос
Хартман Квилиндси
64'
Jordi Blom
Ван Мигем Дарил
 
71'
Буур Оскар
Мбуямба Ксавьер
 
71'
 
Хименес Сантьяго Томас
Перейра Данило
72'
 
Виффер Матс
Тимбер Квинтен
80'
Deron Payne
Джеймс Деан
 
80'
Верман Хенк
Ористанио Гаэтано
 
88'
Улд-Ших Биляль
 
90'
 
Траунер Гернот

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 11
  • 6 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
31
Мбуямба
Ксавьер
4
Мирани
Деймон
15
Джеймс
Деан
10
Ористанио
Гаэтано
6
Бенамар
Бенаисса
8
Эйтинг
Карел
7
Ван
Мигем
Дарил
21
Мюрен
Роберт
34
Эль-Кадири
Ибрахим
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
19
Хартман
Квилиндси
11
Дилросун
Джавайро
10
Кекчю
Оркун
8
Тимбер
Квинтен
17
Шиманьски
Себастиан
9
Перейра
Данило
II
14
Пайшао
Игор
Волендам
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Волендам
Фейеноорд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
5:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
0.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
180

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 3 0.23
Эйтинг Карел 2 0.15
Ван Мигем Дарил 2 0.15
Верман Хенк 2 0.15
Lequincio Zeefuik 2 0.15
Бенамар Бенаисса 1 0.08
Walid Ould Chikh 1 0.08
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Мирани Деймон 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 8 (1) 0.67
Шиманьски Себастиан 4 0.33
Дилросун Джавайро 4 0.33
Кекчю Оркун 4 (1) 0.33
Тимбер Квинтен 2 0.17
Хименес Сантьяго Томас 2 0.17
Волемарк Патрик 1 0.08
Расмуссен Якоб 1 0.08
Идрисси Уссама 1 0.08
Ганцко Давид 1 0.08
Гертрейда Лютсхарел 1 0.08
Джаханбакш Алиреза 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Пайшао Игор 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 2 1
Ван Мигем Дарил 3 0
Плат Брайан 3 0
Бенамар Бенаисса 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Ористанио Гаэтано 2 0
Achraf Douiri 2 0
Филип Станкович 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Walid Ould Chikh 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траунер Гернот 3 0
Шиманьски Себастиан 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Пайшао Игор 1 0
Хартман Квилиндси 1 0

Результаты матчей

Волендам
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

6
4
Волендам
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фейеноорд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
0

Волевые поражения

4
10
Волендам
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Фейеноорд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

7
20
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
14%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
29%
6
30%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
14%
5
25%
61-75
3
43%
2
10%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
6
38%
4
40%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
44%
2
20%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

18
1
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 1
3
17%
1
100%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Забито

14
30
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
1
7%
3
10%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
4
29%
8
27%
31-45
2
14%
4
13%
46-60
3
21%
7
23%
61-75
3
21%
5
17%
76-90

Пропущено

34
11
18 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
3
9%
2
18%
1-15
8
24%
4
36%
16-30
7
21%
1
9%
31-45
2
6%
2
18%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
9
26%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Волендам - Херенвен 1:3 Харкемасе Бойз - Волендам 1:5 Эммен - Волендам 1:1
Волендам - Аякс 2:4 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Бош - Волендам 1:2
Фейеноорд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фейеноорд - Лацио 1:0 Штурм - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3
Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2

Результаты матчей

Волендам
Фейеноорд

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Волендам
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
1
3
10
1.5
8
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 13 10 0 3 42 - 18 30
2. Аякс 0:2 12 9 1 2 38 - 12 28
3. Фейеноорд 12 8 3 1 29 - 12 27
4. АЗ Алкмаар 1:1 13 8 3 2 24 - 14 27
5. Твенте 13 8 2 3 23 - 8 26
6. Спарта Роттердам 13 7 2 4 24 - 15 23
7. Утрехт 13 6 3 4 19 - 21 21
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 1:1 13 3 6 4 22 - 22 15
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
15. Витесс 12 3 2 7 13 - 26 11
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Волендам 13 1 3 9 13 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 2:0 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Аякс 0:2 6 4 1 1 23 - 5 13
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. АЗ Алкмаар 1:1 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Валвейк 1:1 7 2 3 2 16 - 13 9
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 6 1 0 5 7 - 16 3
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
2. АЗ Алкмаар 1:1 7 5 1 1 15 - 7 16
3. Аякс 0:2 6 5 0 1 15 - 7 15
4. ПСВ 2:0 7 4 0 3 17 - 12 12
5. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Утрехт 6 3 1 2 12 - 15 10
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Валвейк 1:1 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Аякс Альварес Эдсон 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 91'
      Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Шиманьски Себастиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Фейеноорд
    • 90'
      Контроль мяча: Волендам: 39%, Фейеноорд: 61%.
    • Угловой
      90'
      Бенамар Бенаисса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 89'
      Хорошую попытку сделал Кекчю Оркун. Удар в створ, но вратарь начеку
    • До матча
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