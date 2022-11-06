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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Саутгемптон
 
Позже
Ньюкасл

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 126
Саутгемптон 13.5% (17)
X 23.8% (30)
Ньюкасл 62.7% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Ньюкасл
4.70
4.50
3.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Базуну
Гэвин
15
Перро
Ромен
37
Белла-Котчап
Армель
22
Салису
Мохаммед
28
Хуан
Лариос
8
Уорд-Праус
Джеймс
3
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
32
Уолкотт
Тео
17
Армстронг
Стюарт
24
Эльюнусси
Мохамед
10
Адамс
Че
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
23
Мёрфи
Джейкоб
Саутгемптон
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Саутгемптон
Ньюкасл

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2
1.44

Среднее время на гол

45
62

Всего голов

21
6

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

39
19

Голов в среднем за матч

2.17
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

41
85

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.23
Арибо Джо 2 0.15
Перро Ромен 1 0.08
Уорд-Праус Джеймс 1 0.08
Армстронг Адам 1 0.08
Армстронг Стюарт 1 0.08
Уокер-Питерс Кайл 1 0.08
Лавия Ромео 1 0.08
Эльюнусси Мохамед 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Котчап Армель 0 0
Мара Секу 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 7 0.54
Уилсон Каллум 6 (1) 0.46
Гимараэс Бруно 2 0.15
Исак Александр 2 (1) 0.15
Триппьер Киран 1 0.08
Сен-Максимен Аллан 1 0.08
Лонгстафф Шон 1 0.08
Жоэлинтон 1 0.08
Шёр Фабиан 1 0.08
Мёрфи Джейкоб 1 0.08
Уиллок Джо 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 3 0
Армстронг Стюарт 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 2 0
Лянко Войнович 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Перро Ромен 1 0
Арибо Джо 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Диалло Ибраима 1 0
Лавия Ромео 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 5 0
Шёр Фабиан 4 0
Триппьер Киран 2 0
Бёрн Дэн 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Поуп Ник 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ньюкасл
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
2
Саутгемптон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

3
15
Саутгемптон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Ньюкасл
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

8
17

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
5
63%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
5
63%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
2
13%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
17%
1
4%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
1
8%
8
35%
31-45
1
8%
6
26%
46-60
4
33%
2
9%
61-75
2
17%
3
13%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
5%
1
9%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
5
26%
1
9%
31-45
7
37%
3
27%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1
Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0
Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1

Результаты матчей

Саутгемптон
Ньюкасл

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 17 - 16 23
6. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
7. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
9. Ливерпуль Заявка 12 4 4 4 23 - 15 16
10. Брентфорд Заявка 14 3 7 4 21 - 24 16
11. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
12. Лидс Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
13. Лестер Заявка 14 4 2 8 23 - 25 14
14. Эвертон Заявка 14 3 5 6 11 - 14 14
15. Вест Хэм Заявка 13 4 2 7 11 - 13 14
16. Борнмут Заявка 14 3 4 7 15 - 32 13
17. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
18. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
19. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
20. Ноттингем Форест Заявка 14 2 4 8 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 7 0 0 29 - 7 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
9. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
11. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
13. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
14. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
15. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
16. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
17. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
18. Ноттингем Форест Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
19. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
6. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
7. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
8. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
9. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
10. Лестер Заявка 7 2 0 5 14 - 19 6
11. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
12. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
13. Брентфорд Заявка 7 0 4 3 8 - 17 4
14. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
16. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
17. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
18. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
19. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
20. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 10 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Саутгемптон" - "Ньюкасл", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2022, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

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Где смотреть матч Саутгемптон - Ньюкасл онлайн

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Прогнозы на матч Саутгемптон - Ньюкасл

Исход игры
Саутгемптон
13.6% (18)
Ничья
24.2% (32)
Ньюкасл
62.1% (82)
Тотал 2.5
Больше
55.28% (68)
Меньше
44.72% (55)
Обе команды забьют
Да
74.8% (92)
Нет
25.2% (31)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
35.6% (47)
1:1 Ничья
18.2% (24)
0:1 Ньюкасл
15.2% (20)
2:1 Саутгемптон
6.8% (9)
1:0 Саутгемптон
4.5% (6)
2:2 Ничья
3% (4)
0:2 Ньюкасл
3% (4)
1:3 Ньюкасл
2.3% (3)
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