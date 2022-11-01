Тур: 15. Стадион: Сент-Мэрис. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Позже
История личных встреч
Саутгемптон
Ньюкасл
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2
1.44
Среднее время на гол
45
62
Всего голов
21
6
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
39
19
Голов в среднем за матч
2.17
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
41
85
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.23
|Арибо Джо
|2
|0.15
|Перро Ромен
|1
|0.08
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.08
|Армстронг Адам
|1
|0.08
|Армстронг Стюарт
|1
|0.08
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.08
|Лавия Ромео
|1
|0.08
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Котчап Армель
|0
|0
|Мара Секу
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|7
|0.54
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.46
|Гимараэс Бруно
|2
|0.15
|Исак Александр
|2 (1)
|0.15
|Триппьер Киран
|1
|0.08
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.08
|Лонгстафф Шон
|1
|0.08
|Жоэлинтон
|1
|0.08
|Шёр Фабиан
|1
|0.08
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.08
|Уиллок Джо
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|3
|0
|Армстронг Стюарт
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
|Диалло Ибраима
|1
|0
|Лавия Ромео
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|5
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Триппьер Киран
|2
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Поуп Ник
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ньюкасл
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
2
Саутгемптон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
3
15
Саутгемптон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Ньюкасл
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
8
17
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
5
63%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
5
63%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
2
13%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
17%
1
4%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
1
8%
8
35%
31-45
1
8%
6
26%
46-60
4
33%
2
9%
61-75
2
17%
3
13%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
5%
1
9%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
5
26%
1
9%
31-45
7
37%
3
27%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1
Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0
Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1
Результаты матчей
Саутгемптон
Ньюкасл
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
24
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
310
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 11
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|37 - 11
|29
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|22 - 22
|19
|8.
|Брайтон
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|23 - 15
|16
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 22
|15
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 12
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 13
|14
|14.
|Борнмут
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 28
|13
|15.
|Лидс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|18.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 19
|10
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|11.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|15.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|16.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|11.
|Борнмут
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 20
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|13.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|17.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|10 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Брайтон
|Троссар Леандро
|7 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Брентфорд
|Тони Айвен
|5
Прогнозы на матч Саутгемптон - Ньюкасл
Исход игры
Саутгемптон
26.2% (11)
Ничья
35.7% (15)
Ньюкасл
38.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (18)
Меньше
53.85% (21)
Обе команды забьют
Да
74.36% (29)
Нет
25.64% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.2% (11)
1:2 Ньюкасл
14.3% (6)
2:1 Саутгемптон
14.3% (6)
0:1 Ньюкасл
11.9% (5)
1:0 Саутгемптон
9.5% (4)
2:2 Ничья
7.1% (3)
1:3 Ньюкасл
4.8% (2)
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