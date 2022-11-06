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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Бетис
0:0
Первый тайм: 2'
Севилья
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 134
Бетис 67.2% (90)
X 22.4% (30)
Севилья 10.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Севилья
3.80
3.50
4.11
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браво
Клаудио
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
24
Руибаль
Айтор
9
Иглесиас
Борха
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
6
Гудель
Неманья
4
Рекик
Карим
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
10
Ракитич
Иван
24
Гомес
Алехандро
21
Торрес
Оливер
17
Ламела
Эрик
12
Мир
Рафа
Бетис
4-2-3-1
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Севилья

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 17 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

29 матчей

20.7%
20.7%
58.6%
6 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

10.3%
48.3%
41.4%
3 победы 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
КК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:0
П
2:2
П
3:5
П
1:2
П
1:0
П
2:0
КК
4:0
КК
0:2
П
0:0
П
0:2
ЛЕ
0:2
ЛЕ
0:2
П
4:0
П
3:3
П
5:1
П
1:2
П
1:1
П
1:2
П
0:0
ПД
0:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.8
1.07

Среднее время на гол

112
84

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

2.29
1.47

Среднее время на гол

39
61

Всего голов

44
37

Голов в среднем за матч

1.52
1.28

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

59
70

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 8 (3) 0.62
Хуанми Мигель 2 0.15
Карвалью Вилльям 2 0.15
Фекир Набиль 1 0.08
Каналес Серхио 1 0.08
Родри Родриго 1 0.08
Круз Хуан 1 0.08
Морено Алекс 0 0
Энрике Луис 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 3 0.23
Торрес Оливер 3 0.23
Кармона Хосе Анхель 2 0.15
Гудель Неманья 1 0.08
Рекик Карим 1 0.08
Мир Рафа 1 0.08
Иско Аларкон 0 0
Гомес Алехандро 0 0
Теллес Алекс 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Салас Кике 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 2 2
Каналес Серхио 3 1
Фекир Набиль 4 0
Гонсалес Эдгар 2 0
Гуардадо Андрес 2 0
Хуанми Мигель 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Силва Руи 2 0
Гидо Родригес 2 0
Луис Фелипе 0 1
Гонсалес Роберто 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Акуоку Поль 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 5 0
Ламела Эрик 3 1
Акунья Маркос 3 1
Кармона Хосе Анхель 4 0
Гомес Алехандро 3 0
Дилейни Томас 3 0
Гудель Неманья 3 0
Теллес Алекс 3 0
Монтьель Гонсало 3 0
Хорхе Сампаоли 3 0
Салас Кике 1 1
Навас Хесус 2 0
Фернандо Режес 2 0
Буну Яссин 2 0
Хордан Хоан 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Ракитич Иван 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Ромеро Иван 1 0

Результаты матчей

Бетис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Севилья
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
4
Бетис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

4
3
Бетис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Севилья
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
9%
3
38%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
13%
4
36%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
2
18%
76-90

Пропущено

8
19
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
3
38%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
38%
4
21%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2
Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2
Севилья
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Манчестер Сити - Севилья 3:1 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Копенгаген 3:0 Реал Мадрид - Севилья 3:1
Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0

Результаты матчей

Бетис
Севилья

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бетис
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
1
11
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 11 1 1 31 - 4 34
2. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
3. Атлетико М Заявка 13 7 3 3 21 - 13 24
4. Бетис 0:0 Заявка 13 7 3 3 16 - 8 24
5. Осасуна Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
6. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 17 - 16 23
7. Атлетик Б Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 14 - 10 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Вальядолид Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
11. Мальорка Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
14. Альмерия Заявка 13 4 1 8 15 - 22 13
15. Жирона Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
16. Эспаньол Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
17. Севилья 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 19 11
18. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 13 0 4 9 9 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис 0:0 Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
8. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
9. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
11. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Мальорка Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
7. Бетис 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Севилья 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Мальорка Мурики Ведат 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Осасуна Унаи Гарсия 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья свистит. Акунья Маркос атаковал сзади соперника. Это Сабали Юссуф заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    1'
    Руибаль Айтор наказан за толчок Монтьель Гонсало
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Севилья начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Бетис 67.2% (90)
X 22.4% (30)
Севилья 10.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Севилья
3.80
3.50
4.11
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бетис 0:0 Севилья онлайн

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PARI



Прогнозы на матч Бетис 0:0 Севилья

Исход игры
Бетис
67.2% (90)
Ничья
22.4% (30)
Севилья
10.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
49.59% (61)
Меньше
50.41% (62)
Обе команды забьют
Да
69.11% (85)
Нет
30.89% (38)
Популярный счёт
2:1 Бетис
33.6% (45)
1:1 Ничья
18.7% (25)
1:0 Бетис
17.2% (23)
2:0 Бетис
8.2% (11)
1:2 Севилья
7.5% (10)
3:1 Бетис
2.2% (3)
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