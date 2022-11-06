Тур: 13. Стадион: Бенито Вильямарин. Зрители: 54034 Главный судья: Санчес Хосе
0'
37' Undefined phrase: football_event_Монтьель Гонсало
38' Красная карточкаМонтьель Гонсало
38' Желтая карточкаАкунья Маркос
1:0
43' Гол в свои воротаНавас Хесус
45' Undefined phrase: football_event_Фекир Набиль
45' Желтая карточкаКарвалью Вилльям
45' Красная карточкаФекир Набиль
48' Undefined phrase: football_event_Иглесиас Борха
49' Красная карточкаИглесиас Борха
66' Желтая карточкаЛамела Эрик
70' Желтая карточкаГомес Алехандро
75' Желтая карточкаГудель Неманья
1:1
81' ГолГудель Неманья
83' Желтая карточкаЭнрике Луис
83' Желтая карточкаТеллес Алекс
87' Желтая карточкаХорхе Сампаоли
88' Желтая карточкаМорено Алекс
90' Желтая карточкаБраво Клаудио
90'+6
Ход матча
37'
38'
38'
43'
43'
1:0
45'
45'
45'
48'
49'
66'
70'
75'
81'
1:1
83'
83'
87'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 20
-
4 Жёлтые карточки 5
-
2 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
23
Сабали
Юссуф
15
Морено
Алекс
13
Буну
Яссин
10
Ракитич
Иван
12
Мир
Рафа
17
Ламела
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
-
29 Круз ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мир РафаНападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Салас КикеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Севилья
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 17 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
29 матчей
20.7%
20.7%
58.6%
6 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
10.3%
48.3%
41.4%
3 победы 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.8
1.07
Среднее время на гол
112
84
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
2.29
1.47
Среднее время на гол
39
61
Всего голов
44
37
Голов в среднем за матч
1.52
1.28
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
59
70
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|8 (3)
|0.62
|Хуанми Мигель
|2
|0.15
|Карвалью Вилльям
|2
|0.15
|Фекир Набиль
|1
|0.08
|Каналес Серхио
|1
|0.08
|Родри Родриго
|1
|0.08
|Круз Хуан
|1
|0.08
|Морено Алекс
|0
|0
|Энрике Луис
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|3
|0.23
|Торрес Оливер
|3
|0.23
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.15
|Гудель Неманья
|2
|0.15
|Рекик Карим
|1
|0.08
|Мир Рафа
|1
|0.08
|Иско Аларкон
|0
|0
|Гомес Алехандро
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
|Салас Кике
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|4
|1
|Песселья Херман
|2
|2
|Каналес Серхио
|3
|1
|Карвалью Вилльям
|3
|0
|Гонсалес Эдгар
|2
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Гидо Родригес
|2
|0
|Иглесиас Борха
|0
|1
|Луис Фелипе
|0
|1
|Энрике Луис
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|4
|1
|Акунья Маркос
|4
|1
|Иско Аларкон
|5
|0
|Монтьель Гонсало
|3
|1
|Гомес Алехандро
|4
|0
|Гудель Неманья
|4
|0
|Теллес Алекс
|4
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|0
|Хорхе Сампаоли
|4
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Салас Кике
|1
|1
|Навас Хесус
|2
|0
|Фернандо Режес
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Хордан Хоан
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Ракитич Иван
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Севилья
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
6
Бетис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
4
3
Бетис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Севилья
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
9%
3
30%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
13%
4
31%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
30%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
2
20%
4
21%
61-75
1
10%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2
Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2
Севилья
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Манчестер Сити - Севилья 3:1 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Копенгаген 3:0 Реал Мадрид - Севилья 3:1
Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0
Результаты матчей
Бетис
Севилья
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
6 раз 86%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бетис
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
58
112
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 4
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|5.
|Осасуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 10
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|11.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|14.
|Альмерия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|15 - 22
|13
|15.
|Жирона
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|17.
|Севилья
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|9.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Мальорка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Севилья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|7 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 4
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 4
Прогнозы на матч Бетис 1:1 Севилья
Исход игры
Бетис
67.2% (90)
Ничья
22.4% (30)
Севилья
10.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
49.59% (61)
Меньше
50.41% (62)
Обе команды забьют
Да
69.11% (85)
Нет
30.89% (38)
Популярный счёт
2:1 Бетис
33.6% (45)
1:1 Ничья
18.7% (25)
1:0 Бетис
17.2% (23)
2:0 Бетис
8.2% (11)
1:2 Севилья
7.5% (10)
3:1 Бетис
2.2% (3)
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