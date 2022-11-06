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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 54034 Главный судья: Санчес Хосе
Бетис
1:1
Конец матча
Севилья
0'
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Монтьель Гонсало
38' Красная карточка
Монтьель Гонсало
38' Желтая карточка
Акунья Маркос
1:0
43' Гол в свои ворота
Навас Хесус
45' Undefined phrase: football_event_
Фекир Набиль
45' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
45' Красная карточка
Фекир Набиль
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Иглесиас Борха
49' Красная карточка
Иглесиас Борха
66' Желтая карточка
Ламела Эрик
70' Желтая карточка
Гомес Алехандро
75' Желтая карточка
Гудель Неманья
1:1
81' Гол
Гудель Неманья
83' Желтая карточка
Энрике Луис
83' Желтая карточка
Теллес Алекс
87' Желтая карточка
Хорхе Сампаоли
88' Желтая карточка
Морено Алекс
90' Желтая карточка
Браво Клаудио
90'+6

Ход матча

37'
 
Монтьель Гонсало
38'
 
Монтьель Гонсало
38'
 
Акунья Маркос
43'
 
Навас Хесус
Мир Рафа
43'
Навас Хесус
1:0
45'
Фекир Набиль
 
45'
Карвалью Вилльям
 
45'
Фекир Набиль
 
46'
 
Теллес Алекс
Акунья Маркос
48'
Иглесиас Борха
 
49'
Иглесиас Борха
 
50'
 
Эн-Несири Юссеф
Торрес Оливер
57'
Энрике Луис
Руибаль Айтор
 
58'
Гуардадо Андрес
Карвалью Вилльям
 
66'
 
Ламела Эрик
70'
 
Гомес Алехандро
75'
 
Гудель Неманья
78'
 
Дольберг Каспер
Хордан Хоан
81'
1:1
Гудель Неманья
(Рекик Карим)
83'
Энрике Луис
 
83'
 
Теллес Алекс
87'
 
Хорхе Сампаоли
88'
Морено Алекс
 
90'
Браво Клаудио
 
90'
Виллиан Жозе
Каналес Серхио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 20
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 2 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Бетис 67.2% (90)
X 22.4% (30)
Севилья 10.4% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браво
Клаудио
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
24
Руибаль
Айтор
9
Иглесиас
Борха
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
6
Гудель
Неманья
4
Рекик
Карим
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
21
Торрес
Оливер
10
Ракитич
Иван
24
Гомес
Алехандро
12
Мир
Рафа
17
Ламела
Эрик
Бетис
4-2-3-1
Севилья
4-1-2-1-2

История личных встреч

Бетис
Севилья

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 17 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

29 матчей

20.7%
20.7%
58.6%
6 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

10.3%
48.3%
41.4%
3 победы 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
КК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:0
П
2:2
П
3:5
П
1:2
П
1:0
П
2:0
КК
4:0
КК
0:2
П
0:0
П
0:2
ЛЕ
0:2
ЛЕ
0:2
П
4:0
П
3:3
П
5:1
П
1:2
П
1:1
П
1:2
П
0:0
ПД
0:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.8
1.07

Среднее время на гол

112
84

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

2.29
1.47

Среднее время на гол

39
61

Всего голов

44
37

Голов в среднем за матч

1.52
1.28

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

59
70

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 8 (3) 0.62
Хуанми Мигель 2 0.15
Карвалью Вилльям 2 0.15
Фекир Набиль 1 0.08
Каналес Серхио 1 0.08
Родри Родриго 1 0.08
Круз Хуан 1 0.08
Морено Алекс 0 0
Энрике Луис 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 3 0.23
Торрес Оливер 3 0.23
Кармона Хосе Анхель 2 0.15
Гудель Неманья 2 0.15
Рекик Карим 1 0.08
Мир Рафа 1 0.08
Иско Аларкон 0 0
Гомес Алехандро 0 0
Теллес Алекс 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Салас Кике 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 4 1
Песселья Херман 2 2
Каналес Серхио 3 1
Карвалью Вилльям 3 0
Гонсалес Эдгар 2 0
Гуардадо Андрес 2 0
Хуанми Мигель 2 0
Силва Руи 2 0
Гидо Родригес 2 0
Иглесиас Борха 0 1
Луис Фелипе 0 1
Энрике Луис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Морено Алекс 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Акуоку Поль 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 4 1
Акунья Маркос 4 1
Иско Аларкон 5 0
Монтьель Гонсало 3 1
Гомес Алехандро 4 0
Гудель Неманья 4 0
Теллес Алекс 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Хорхе Сампаоли 4 0
Дилейни Томас 3 0
Салас Кике 1 1
Навас Хесус 2 0
Фернандо Режес 2 0
Буну Яссин 2 0
Хордан Хоан 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Ракитич Иван 1 0
Окампос Лукас 1 0
Рекик Карим 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Ромеро Иван 1 0

Результаты матчей

Бетис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Севилья
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
6
Бетис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

4
3
Бетис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Севилья
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
9%
3
30%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
13%
4
31%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
30%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
2
20%
4
21%
61-75
1
10%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бетис - ХИК 3:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2
Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2
Севилья
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Манчестер Сити - Севилья 3:1 Севилья - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Копенгаген 3:0 Реал Мадрид - Севилья 3:1
Севилья - Валенсия 1:1 Мальорка - Севилья 0:1 Боруссия Д - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Севилья - Боруссия Д 1:4 Севилья - Атлетико М 0:2 Вильярреал - Севилья 1:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Эспаньол - Севилья 2:3 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0

Результаты матчей

Бетис
Севилья

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
6 раз 86%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бетис
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
1
12
2
11
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 11 1 1 31 - 4 34
2. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
3. Атлетико М Заявка 13 7 3 3 21 - 13 24
4. Бетис Заявка 13 7 3 3 17 - 9 24
5. Осасуна Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
6. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 17 - 16 23
7. Атлетик Б Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вильярреал Заявка 13 5 3 5 14 - 10 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Вальядолид Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
11. Мальорка Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
14. Альмерия Заявка 13 4 1 8 15 - 22 13
15. Жирона Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
16. Эспаньол Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
17. Севилья Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
19. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
20. Эльче Заявка 13 0 4 9 9 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
8. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
9. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10. Вильярреал Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
11. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Мальорка Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
7. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Севилья Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Мальорка Мурики Ведат 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 5
Севилья Ламела Эрик 1 4
Севилья Акунья Маркос 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Севилья контролирует мяч.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 92'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Луис Энрике выиграл воздушное противоборство у Ракитич Иван.
    • Желтая карточка
      90'
      Судье надоело, что Браво Клаудио тянет время и он наказал его горчичником
    • 90'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 90'
      Контроль мяча: Бетис: 38%, Севилья: 62%.
    • 90'
      Ох, красивый был бы гол! Гудель Неманья пробил с лета в перекладину!
    • 90'
      Гидо Родригес из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 134
    Бетис 67.2% (90)
    X 22.4% (30)
    Севилья 10.4% (14)
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    Прогнозы на матч Бетис 1:1 Севилья

    Исход игры
    Бетис
    67.2% (90)
    Ничья
    22.4% (30)
    Севилья
    10.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.59% (61)
    Меньше
    50.41% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    69.11% (85)
    Нет
    30.89% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    33.6% (45)
    1:1 Ничья
    18.7% (25)
    1:0 Бетис
    17.2% (23)
    2:0 Бетис
    8.2% (11)
    1:2 Севилья
    7.5% (10)
    3:1 Бетис
    2.2% (3)
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