Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

90' Теллес Алекс из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Теллес Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Удар от ворот произведет Севилья

88' Судье надоело, что Морено Алекс тянет время и он наказал его горчичником

87' Рефери не любит споров - именно за это Хорхе Сампаоли сейчас получил желтую

87' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Севилья

84' Каналес Серхио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

83' Матч возобновлен

83' Теллес Алекс получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Луис Энрике получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

83' Игрок команды Севилья совершает фол

83' Команда Севилья сравняла счет! Игра продолжается!

81' Г О О О О Л - Гудель Неманья из команды Севилья правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

81' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Луис Энрике выиграл воздушное противоборство у Теллес Алекс

79' Удар от ворот произведет Бетис

79' Теллес Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Теллес Алекс из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Теллес Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Рекик Карим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Луис Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Гудель Неманья выиграл воздушное противоборство у Луис Энрике.

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Гудель Неманья совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

73' Удар от ворот произведет Бетис

72' Удар от ворот произведет Севилья

72' Навас Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Гомес Алехандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Сабали Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Рекик Карим выиграл воздушное противоборство у Луис Энрике.

68' Хорошую попытку сделал Гомес Алехандро . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Ракитич Иван из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Ламела Эрик получил желтую карточку от судьи

65' Эн-Несири Юссеф нанес удар головой, но Клаудио Браво спокойно отбил мяч.

65' Гомес Алехандро из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Игра в одни ворота сейчас. Севилья доминирует и владеет мячом

63' Удар от ворот произведет Бетис

63' Гудель Неманья из команды Севилья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

62' Удар от ворот произведет Бетис

62' Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали

61' Гомес Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Каналес Серхио из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Сабали Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Ракитич Иван выиграл воздушное противоборство у Луис Энрике.

60' Удар от ворот произведет Бетис

59' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Тактическая замена. Руибаль Айтор уходит с поля и его заменяет Луис Энрике

55' Удар от ворот произведет Бетис

55' Ракитич Иван не смог попасть в створ ударом издали

53' Сегодняшная посещаемость составляет 54034 болельщиков

53' Удар от ворот произведет Бетис

53' Гомес Алехандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Навас Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Хордан Хоан получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

49' Хордан Хоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Иглесиас Борха из команды Бетис - была желтая, а стала красная.

48' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Хорошую попытку сделал Морено Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку