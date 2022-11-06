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  4. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Панетоликос
0:0
Конец матча
Левадиакос
0'
18' Желтая карточка
Шенгелия Леван
29' Желтая карточка
Georgios Nikas
86' Желтая карточка
Ксенитидис Георгиос
90' Желтая карточка
Маркович Матей
90'+10

Ход матча

18'
Шенгелия Леван
 
29'
 
Georgios Nikas
64'
Дуарте Фредерику
Младен Себастьян
 
67'
Морсай Йонатан
Даго Надре
 
76'
Флорес Дейби
Дуарте Фредерику
 
76'
Ксенитидис Георгиос
Коловос Димитрис
 
80'
 
Янниотас Яннис
Луа-Луа Казенга
86'
Ксенитидис Георгиос
 
90'
 
Цимопулос Темистоклис
Петре Адриан
90'
 
Theodoros Tsirigotis
Шкварка Михал
90'
 
Маркович Матей

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 11
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Анестис
Яннис
6
Бакакис
Михалис
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
22
Коловос
Димитрис
5
Младен
Себастьян
17
Мартенссон
Йохан
27
Шенгелия
Леван
7
Карелис
Никос
10
Даго
Надре
44
Маркович
Матей
6
Triantafyllos
Tsapras
5
Винисиус
Пауло
II
24
Panagiotis
Liagas
29
Баханак
Патрик
4
Stephen
Kwabena
8
Georgios
Nikas
19
Вракас
Георгиос
26
Шкварка
Михал
25
Луа-Луа
Казенга
9
Петре
Адриан
Панетоликос
4-3-3
Левадиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Левадиакос

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
0:2
С
2:0
ФЛ
0:0
ФЛ
2:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.75

Среднее время на гол

81
120

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.78

Среднее время на гол

72
115

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.18
0.76

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
117

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 7 (1) 0.64
Шенгелия Леван 2 0.18
Даго Надре 2 0.18
Коловос Димитрис 1 0.09
Морсай Йонатан 1 0.09
Диас Хорхе 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Флорес Дейби 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0
Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 2 0.18
Бельмонт Антони 1 0.09
Шкварка Михал 1 0.09
Georgios Nikas 1 0.09
Panagiotis Liagas 1 0.09
Triantafyllos Tsapras 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Хорхе 2 1
Шенгелия Леван 3 0
Konstantinos Apostolakis 3 0
Карелис Никос 1 1
Ларссон Якоб 2 0
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Хухумис Диамантис 1 0
Младен Себастьян 1 0
Флорес Дейби 1 0
Стергиакис Антонис 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельмонт Антони 4 0
Винисиус Пауло II 2 1
Константинидис Димитрис 3 0
Цимопулос Темистоклис 2 0
Моутинью Тьерри 2 0
Мехия Альфредо 2 0
Konstantinos Doumtsios 2 0
Georgios Nikas 2 0
Panagiotis Vichos 2 0
Stephen Kwabena 2 0
Вракас Георгиос 2 0
Шкварка Михал 1 0
Маркович Матей 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0
Panagiotis Liagas 1 0
Triantafyllos Tsapras 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Левадиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Панетоликос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Левадиакос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
4
Панетоликос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Левадиакос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

10
6

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
5
56%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
15%
3
21%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
1
8%
8
57%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0
Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0
Левадиакос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1
Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Эгалео1 - Левадиакос 1:2

Результаты матчей

Панетоликос
Левадиакос

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Левадиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
5
2
4
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
6
4
7
1.5
1
10
2
9
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 10 0 0 20 - 3 30
2. АЕК 10 8 0 2 19 - 4 24
3. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
4. Олимпиакос 10 6 2 2 16 - 7 20
5. ПАОК 11 5 4 2 13 - 10 19
6. Арис Салоники 11 4 3 4 11 - 11 15
7. Панетоликос 11 3 4 4 13 - 13 13
8. Атромитос 11 3 3 5 12 - 13 12
9. Ламия 11 1 6 4 5 - 12 9
10. ПАС Янина 11 2 3 6 11 - 22 9
11. Астерас 10 1 6 3 9 - 11 9
12. Левадиакос 11 1 4 6 6 - 14 7
13. Ионикос 11 1 4 6 10 - 20 7
14. ОФИ 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
4. АЕК 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Арис Салоники 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Атромитос 6 2 3 1 6 - 5 9
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Панетоликос 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
2. АЕК 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 6 0 4 2 7 - 9 4
10. Ламия 6 0 4 2 2 - 5 4
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Ионикос Vasilios Mantzis 5 (1)
Волос Делетич Милош 5
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Астерас Костаньо Хосе 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Georgios Nikas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Шенгелия Леван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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