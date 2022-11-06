Тур: 11. Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras.
0:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаШенгелия Леван
29' Желтая карточкаGeorgios Nikas
86' Желтая карточкаКсенитидис Георгиос
90' Желтая карточкаМаркович Матей
90'+10
Ход матча
18'
29'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 11
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
16
Ларссон
Якоб
10
Даго
Надре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Даго НадреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jasminko Velic
История личных встреч
Панетоликос
Левадиакос
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
116.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.75
Среднее время на гол
81
120
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.78
Среднее время на гол
72
115
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.18
0.76
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
117
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|7 (1)
|0.64
|Шенгелия Леван
|2
|0.18
|Даго Надре
|2
|0.18
|Коловос Димитрис
|1
|0.09
|Морсай Йонатан
|1
|0.09
|Диас Хорхе
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моутинью Тьерри
|2
|0.18
|Бельмонт Антони
|1
|0.09
|Шкварка Михал
|1
|0.09
|Georgios Nikas
|1
|0.09
|Panagiotis Liagas
|1
|0.09
|Triantafyllos Tsapras
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Хорхе
|2
|1
|Шенгелия Леван
|3
|0
|Konstantinos Apostolakis
|3
|0
|Карелис Никос
|1
|1
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельмонт Антони
|4
|0
|Винисиус Пауло II
|2
|1
|Константинидис Димитрис
|3
|0
|Цимопулос Темистоклис
|2
|0
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Мехия Альфредо
|2
|0
|Konstantinos Doumtsios
|2
|0
|Georgios Nikas
|2
|0
|Panagiotis Vichos
|2
|0
|Stephen Kwabena
|2
|0
|Вракас Георгиос
|2
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Маркович Матей
|1
|0
|Panagiotis Simelidis
|1
|0
|Panagiotis Liagas
|1
|0
|Triantafyllos Tsapras
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Левадиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
2
Панетоликос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Левадиакос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
4
Панетоликос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Левадиакос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
10
6
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
5
56%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
15%
3
21%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
1
8%
8
57%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ионикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Олимпиакос 0:2 Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0
Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0
Левадиакос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Левадиакос - Атромитос 2:1 Левадиакос - АЕК 0:2 Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1
Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Эгалео1 - Левадиакос 1:2
Результаты матчей
Панетоликос
Левадиакос
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Левадиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
56
47
110
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|10
|0
|0
|20 - 3
|30
|2.
|АЕК
|10
|8
|0
|2
|19 - 4
|24
|3.
|Волос
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|4.
|Олимпиакос
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|5.
|ПАОК
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|6.
|Арис Салоники
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|8.
|Атромитос
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|9.
|Ламия
|11
|1
|6
|4
|5 - 12
|9
|10.
|ПАС Янина
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|11.
|Астерас
|10
|1
|6
|3
|9 - 11
|9
|12.
|Левадиакос
|11
|1
|4
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Ионикос
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|14.
|ОФИ
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Атромитос
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Ламия
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Левадиакос
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Панетоликос
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|14.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Арис Салоники
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|9.
|Астерас
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Ламия
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|11.
|Атромитос
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|14.
|ПАС Янина
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|АЕК
|Гарсия Леви
|6
|Ионикос
|Vasilios Mantzis
|5 (1)
|Волос
|Делетич Милош
|5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Астерас
|Костаньо Хосе
|5
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3