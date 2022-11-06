Тур: 13. Стадион: Сьюдад де Валенсия. Главный судья: Муньис Алехандро
0:1
Второй тайм: 46'
Ход матча
32'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
11
Чуквезе
Саму
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Toni Amor
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вильярреал
Мальорка
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.67
Среднее время на гол
48
135
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.43
Среднее время на гол
54
210
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
1.77
0.54
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
167
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|4
|0.31
|Джексон Николас
|2
|0.15
|Морено Херард
|2
|0.15
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.15
|Коклен Франсис
|1
|0.08
|Моралес Луис
|1
|0.08
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.08
|Пино Йереми
|1
|0.08
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|7 (2)
|0.54
|Ли Кан Ин
|2
|0.15
|Маффео Пабло
|1
|0.08
|Раильо Антонио
|1
|0.08
|Родригес Даниэль
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|4
|1
|Торрес Пау II
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гренье Клеман
|5
|0
|Батталья Родриго
|5
|0
|Раильо Антонио
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Хавьер Агирре
|3
|1
|Руис Иньиго
|4
|0
|Родригес Даниэль
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Мурики Ведат
|2
|1
|Коста Хауме
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Гонсалес Джованни
|2
|0
|Ли Кан Ин
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Баба Иддрису
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
2
Вильярреал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
5
3
Вильярреал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Мальорка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
14
10
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
6
43%
2
20%
76-90
Пропущено
8
13
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
13%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
63%
1
8%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лех - Вильярреал 3:0 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1
Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3
Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Эспаньол 1:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1
Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0
Результаты матчей
Вильярреал
Мальорка
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
42
26
24
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
57
210
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 4
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|5.
|Осасуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 9
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|11.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 13
|16
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|14.
|Альмерия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|15 - 22
|13
|15.
|Жирона
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|18.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|19.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|20.
|Эльче
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|9.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|10.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|7
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
Прогнозы на матч Вильярреал 0:1 Мальорка
Исход игры
Вильярреал
96.9% (126)
Ничья
2.3% (3)
Мальорка
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.15% (42)
Меньше
65.85% (81)
Обе команды забьют
Да
34.96% (43)
Нет
65.04% (80)
Популярный счёт
1:0 Вильярреал
33.1% (43)
2:0 Вильярреал
27.7% (36)
2:1 Вильярреал
27.7% (36)
3:1 Вильярреал
3.1% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!