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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Вильярреал
0:1
Второй тайм: 46'
Мальорка
0'
0:1
32' Гол
Мурики Ведат
41' Желтая карточка
Баба Иддрису

Ход матча

32'
0:1
Мурики Ведат
(Гонсалес Джованни)
41'
 
Баба Иддрису
46'
Джексон Николас
Тригерос Мануэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Прогнозы 130
Вильярреал 96.9% (126)
X 2.3% (3)
Мальорка 0.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Мальорка
5.50
3.64
5.13
Все Коэффициенты
13
Рульи
Херонимо
2
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
18
Морено
Альберто
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
14
Тригерос
Мануэль
11
Чуквезе
Саму
16
Баэна
Алехандро
9
Данджума
Арно
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
2
Настасич
Матия
6
Копете
Хосе
20
Гонсалес
Джованни
18
Коста
Хауме
14
Родригес
Даниэль
12
Баба
Иддрису
4
Руис
Иньиго
19
Ли
Кан
Ин
7
Мурики
Ведат
Вильярреал
4-3-2-1
Мальорка
5-4-1

История личных встреч

Вильярреал
Мальорка

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
П
4:0
П
2:0
П
0:0
П
3:1
П
1:0
П
1:1
П
2:3
П
2:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.86
0.67

Среднее время на гол

48
135

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.43

Среднее время на гол

54
210

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

1.77
0.54

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
167

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 4 0.31
Джексон Николас 2 0.15
Морено Херард 2 0.15
Данджума Арно 2 (1) 0.15
Коклен Франсис 1 0.08
Моралес Луис 1 0.08
Ло Чельсо Джовани 1 0.08
Пино Йереми 1 0.08
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 7 (2) 0.54
Ли Кан Ин 2 0.15
Маффео Пабло 1 0.08
Раильо Антонио 1 0.08
Родригес Даниэль 0 0
Гонсалес Джованни 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 1
Торрес Пау II 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Морено Альберто 2 0
Ману Морланес 0 1
Педраса Альфонсо 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Пино Йереми 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 5 0
Батталья Родриго 5 0
Раильо Антонио 5 0
Маффео Пабло 3 1
Хавьер Агирре 3 1
Руис Иньиго 4 0
Родригес Даниэль 4 0
Вальент Мартин 4 0
Санчес Антонио 4 0
Мурики Ведат 2 1
Коста Хауме 3 0
Копете Хосе 3 0
Гонсалес Джованни 2 0
Ли Кан Ин 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Настасич Матия 1 0
Райкович Предраг 1 0
Баба Иддрису 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2
Вильярреал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

5
3
Вильярреал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Мальорка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

14
10
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
6
43%
2
20%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
13%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
63%
1
8%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лех - Вильярреал 3:0 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1
Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3
Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Эспаньол 1:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1
Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0

Результаты матчей

Вильярреал
Мальорка

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
4
2
2
6
1.5
2
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 11 1 1 31 - 4 34
2. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
3. Атлетико М Заявка 13 7 3 3 21 - 13 24
4. Бетис Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
5. Осасуна Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
6. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 17 - 16 23
7. Атлетик Б Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вильярреал 0:1 Заявка 13 5 3 5 14 - 9 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Вальядолид Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
11. Мальорка 1:0 Заявка 13 4 4 5 11 - 13 16
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
14. Альмерия Заявка 13 4 1 8 15 - 22 13
15. Жирона Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
16. Эспаньол Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
17. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
18. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
19. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
20. Эльче Заявка 13 0 4 9 9 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
8. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
9. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10. Вильярреал 0:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
11. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка 1:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Мальорка 1:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
6. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
7. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Вильярреал 0:1 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Мальорка Мурики Ведат 7
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Осасуна Унаи Гарсия 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Баэна Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Команда Мальорка имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Вильярреал: 78%, Мальорка: 22%.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Вильярреал 96.9% (126)
    X 2.3% (3)
    Мальорка 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Мальорка
    5.50
    3.64
    5.13
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    Прогнозы на матч Вильярреал 0:1 Мальорка

    Исход игры
    Вильярреал
    96.9% (126)
    Ничья
    2.3% (3)
    Мальорка
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.15% (42)
    Меньше
    65.85% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    34.96% (43)
    Нет
    65.04% (80)
    Популярный счёт
    1:0 Вильярреал
    33.1% (43)
    2:0 Вильярреал
    27.7% (36)
    2:1 Вильярреал
    27.7% (36)
    3:1 Вильярреал
    3.1% (4)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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    Мальорка
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