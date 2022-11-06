Тур: 13. Стадион: Сьюдад де Валенсия. Зрители: 16603 Главный судья: Муньис Алехандро
0:2
Конец матча
0'
0:1
32' ГолМурики Ведат
41' Желтая карточкаБаба Иддрису
47' Желтая карточкаГонсалес Джованни
49' Желтая карточкаЧуквезе Саму
55' Желтая карточкаЛи Кан Ин
58' Желтая карточкаМорено Альберто
60' Желтая карточкаРодригес Даниэль
64' Желтая карточкаБаэна Алехандро
71' Желтая карточкаМурики Ведат
75' Желтая карточкаТоррес Пау
0:2
75' ГолДьедью Амат
83' Желтая карточкаКоста Хауме
90'+5
Ход матча
32'
41'
49'
55'
58'
60'
64'
71'
72'
75'
75'
0:2
83'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
11
Чуквезе
Саму
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Toni Amor
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вильярреал
Мальорка
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.67
Среднее время на гол
48
135
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.43
Среднее время на гол
54
210
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
1.77
0.54
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
167
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|4
|0.31
|Джексон Николас
|2
|0.15
|Морено Херард
|2
|0.15
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.15
|Коклен Франсис
|1
|0.08
|Моралес Луис
|1
|0.08
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.08
|Пино Йереми
|1
|0.08
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|7 (2)
|0.54
|Ли Кан Ин
|2
|0.15
|Маффео Пабло
|1
|0.08
|Раильо Антонио
|1
|0.08
|Дьедью Амат
|1
|0.08
|Родригес Даниэль
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|5
|1
|Торрес Пау II
|5
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гренье Клеман
|5
|0
|Батталья Родриго
|5
|0
|Родригес Даниэль
|5
|0
|Раильо Антонио
|5
|0
|Мурики Ведат
|3
|1
|Маффео Пабло
|3
|1
|Хавьер Агирре
|3
|1
|Коста Хауме
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|3
|0
|Ли Кан Ин
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Баба Иддрису
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Мальорка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
2
Вильярреал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
5
3
Вильярреал
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Мальорка
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
14
12
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
6
43%
2
17%
76-90
Пропущено
10
13
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
10%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
60%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лех - Вильярреал 3:0 Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1
Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3
Мальорка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Эспаньол 1:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Севилья 0:1
Эльче - Мальорка 1:1 Мальорка - Барселона 0:1 Мальорка - Альмерия 1:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0 УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0
Результаты матчей
Вильярреал
Мальорка
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
52
26
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
94
58
310
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 4
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|4.
|Бетис
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|16 - 8
|24
|5.
|Осасуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 10
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|11.
|Мальорка
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|14.
|Альмерия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|15 - 22
|13
|15.
|Жирона
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|17.
|Севилья
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|18.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Бетис
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|9.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Мальорка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|7.
|Бетис
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Севилья
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|7 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 5
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
Прогнозы на матч Вильярреал 0:2 Мальорка
Исход игры
Вильярреал
96.9% (126)
Ничья
2.3% (3)
Мальорка
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.15% (42)
Меньше
65.85% (81)
Обе команды забьют
Да
34.96% (43)
Нет
65.04% (80)
Популярный счёт
1:0 Вильярреал
33.1% (43)
2:0 Вильярреал
27.7% (36)
2:1 Вильярреал
27.7% (36)
3:1 Вильярреал
3.1% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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