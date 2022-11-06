Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Мурики Ведат из команды Мальорка сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

86' Удар от ворот произведет Мальорка

85' Джексон Николас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

85' Данджума Арно из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

84' Парехо Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Коста Хауме - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Капу Этьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

81' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удар от ворот произведет Мальорка

78' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

77' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Г О О О О Л - Дьедью Амат из команды Мальорка левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

75' Руис Иньиго из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Матч возобновлен

75' Баба Иддрису на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Глупую желтую получил Торрес Пау II за то, что отбил ногой мяч после свистка

74' Удар от ворот произведет Мальорка

74' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Чуквезе Саму и попал в перекладину!

74' Пино Йереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Настасич Матия нанес удар головой, но Херонимо Рульи спокойно отбил мяч.

73' Руис Иньиго из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Тактическая замена. Родригес Даниэль уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

71' Мурики Ведат получает желтую карточку за неспортивное поведение

71' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Коста Хауме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Вильярреал нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

70' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Мальорка

69' Чуквезе Саму оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Данджума Арно из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Удар от ворот произведет Мальорка

67' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Мальорка

64' Рефери не любит споров - именно за это Баэна Алехандро сейчас получил желтую

61' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

61' Ли Кан Ин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

60' Родригес Даниэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

58' Рефери не любит споров - именно за это Морено Альберто сейчас получил желтую

58' Удар от ворот произведет Мальорка

57' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Ли Кан Ин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Настасич Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Гонсалес Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Мурики Ведат нанес удар головой, но Херонимо Рульи спокойно отбил мяч.

53' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Данджума Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Копете Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Чуквезе Саму получил желтую карточку от судьи

49' Чуквезе Саму из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Парехо Даниэль бьет со штрафного в створ, но Предраг Райкович держит все под контролем

47' Гонсалес Джованни получает желтую карточку за неспортивное поведение

47' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.