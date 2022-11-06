Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Анри Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сенси Стефано из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Верона

41' Удар от ворот произведет Верона

41' Оооо... вот это был удар! Аугусто Карлос должен был забить с этой позиции.

40' Чиурриа Патрик из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

40' Пессина Маттео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Чиурриа Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Мота Дани из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Чиурриа Патрик из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Ласанья Кевин из команды Верона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

36' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Монца

33' Марлон получил желтую карточку от судьи

33' Пессина Маттео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Каллон Яя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Верона

30' Чиурриа Патрик не смог попасть в створ ударом издали

29' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Верона

28' Пессина Маттео из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Маньяни Джанджакомо удален с поля!

27' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Маньяни Джанджакомо из команды Верона - была желтая, а стала красная.

25' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

25' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

24' Удар от ворот произведет Монца

23' Оооо... вот это был удар! Анри Тома должен был забить с этой позиции.

23' Лазович Дарко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Аугусто Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Верона

21' Чиурриа Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Гюнтер Корай получил желтую карточку от судьи

18' Ох, нехорошо это выглядит. Фараони Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Фараони Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Монца

15' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Монца

14' Анри Тома из команды Верона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

14' Велозу Мигель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Ровелла Николо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Монца

8' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Верона

7' Пессина Маттео не смог попасть в створ ударом издали

7' Чиурриа Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Удар от ворот произведет Монца

6' Велозу Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Велозу Мигель пробил со штрафного прямо в стенку

5' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

5' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Верона пробьет пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

4' Иццо Армандо получил желтую карточку от судьи

4' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Верона

1' Мота Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Верона начинает с центра поля