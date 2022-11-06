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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Коссо Франческо
Монца
0:0
Второй тайм: 68'
Верона
0'
4' Желтая карточка
Иццо Армандо
19' Желтая карточка
Гюнтер Корай
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Маньяни Джанджакомо
27' Красная карточка
Маньяни Джанджакомо
33' Желтая карточка
Марлон

Ход матча

4'
Иццо Армандо
 
18'
 
Ласанья Кевин
Фараони Марко
19'
 
Гюнтер Корай
24'
 
Маньяни Джанджакомо
27'
 
Маньяни Джанджакомо
33'
Марлон
 
46'
 
Терраччано Филиппо
Каллон Яя
60'
 
Дойг Джош
Лазович Дарко
60'
 
Сулемана Ибрахим
Велозу Мигель
63'
Петанья Андреа
Капрари Джанлука
 
63'
Антов Валентин
Марлон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 4
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Прогнозы 131
Монца 54.2% (71)
X 32.1% (42)
Верона 13.7% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Верона
2.19
3.74
3.50
Все Коэффициенты
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Марлон
5
Кальдирола
Лука
55
Иццо
Армандо
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
6
Ровелла
Николо
12
Сенси
Стефано
32
Пессина
Маттео
17
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
61
Тамез
Адриен
21
Гюнтер
Корай
5
Фараони
Марко
29
Депаоли
Фабио
18
Хонгла
Мартин
4
Велозу
Мигель
30
Каллон
Яя
8
Лазович
Дарко
9
Анри
Тома
Монца
3-4-2-1
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Монца
Верона

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СCA
0:0
СCA
2:1
СCA
2:3
СCA
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенси Стефано 2 0.15
Пессина Маттео 1 0.08
Капрари Джанлука 1 0.08
Мари Пабло 1 0.08
Гюткьяр Кристиан 1 0.08
Мота Дани 1 0.08
Колпани Андреа 1 0.08
Раноккья Филиппо 1 0.08
Аугусто Карлос 1 0.08
Петанья Андреа 1 (1) 0.08
Чиурриа Патрик 0 0
Барберис Андреа 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дойг Джош 2 0.15
Анри Тома 2 0.15
Депаоли Фабио 1 0.08
Ласанья Кевин 1 0.08
Гюнтер Корай 1 0.08
Чеккерини Федерико 1 0.08
Давидович Павел 1 0.08
Каллон Яя 1 0.08
Фараони Марко 0 0
Лазович Дарко 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенси Стефано 4 0
Ровелла Николо 2 1
Кальдирола Лука 3 0
Марлон 3 0
Палладино Раффаэле 2 0
Мари Пабло 2 0
Иццо Армандо 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Д'Аллесандро Марко 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 5 1
Хиен Исак 5 0
Анри Тома 4 0
Хонгла Мартин 4 0
Велозу Мигель 3 0
Фараони Марко 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Коппола Диего 3 0
Давидович Павел 1 1
Маньяни Джанджакомо 1 1
Депаоли Фабио 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Амионе Бруно 1 0
Джурич Милан II 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Монца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Верона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Монца
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Верона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

4
1
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Верона
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
5
36%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
2
15%
5
36%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
5
42%
1
9%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

20
24
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
5%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
6
30%
6
25%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
3
15%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Монца - Болонья 1:2 Милан - Монца 4:1 Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0
Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0
Верона
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1
Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2

Результаты матчей

Монца
Верона

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Монца
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
2
10
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 11 2 0 32 - 10 35
2. Милан Заявка 13 9 2 2 27 - 14 29
3. Аталанта Заявка 13 8 3 2 19 - 10 27
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
8. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
9. Торино Заявка 13 5 2 6 13 - 16 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Болонья Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Фиорентина 2:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Эмполи Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
15. Монца 0:0 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
16. Специя Заявка 13 2 3 8 11 - 24 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Верона 0:0 Заявка 13 1 3 9 11 - 24 6
19. Сампдория 0:2 Заявка 13 1 3 9 6 - 23 6
20. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
11. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Фиорентина 2:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Монца 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория 0:2 Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Фиорентина 2:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
12. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория 0:2 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона 0:0 Заявка 7 0 3 4 4 - 10 3
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
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Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • 68'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    68'
    Ох, нехорошо это выглядит. Антов Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    68'
    Ох, нехорошо это выглядит. Анри Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 68'
    Контроль мяча: Монца: 79%, Верона: 21%.
  • 68'
    Чиурриа Патрик сделал результативную передачу.
  • Травма, повреждение
    68'
    Анри Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 67'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    67'
    Антов Валентин наказан за толчок Анри Тома
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 131
    Монца 54.2% (71)
    X 32.1% (42)
    Верона 13.7% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Верона
    2.19
    3.74
    3.50
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    Прогнозы на матч Монца 0:0 Верона

    Исход игры
    Монца
    54.2% (71)
    Ничья
    32.1% (42)
    Верона
    13.7% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.71% (48)
    Меньше
    61.29% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    68.55% (85)
    Нет
    31.45% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.2% (37)
    2:1 Монца
    26.7% (35)
    1:0 Монца
    19.1% (25)
    1:2 Верона
    7.6% (10)
    2:0 Монца
    6.1% (8)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    0:1 Верона
    1.5% (2)
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