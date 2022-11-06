Тур: 13. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Коссо Франческо
0'
4' Желтая карточкаИццо Армандо
19' Желтая карточкаГюнтер Корай
24' Undefined phrase: football_event_Маньяни Джанджакомо
27' Красная карточкаМаньяни Джанджакомо
33' Желтая карточкаМарлон
1:0
68' ГолАугусто Карлос
76' Желтая карточкаАугусто Карлос
2:0
90' ГолКолпани Андреа
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
4'
19'
33'
63'
68'
1:0
76'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
4
Марлон
55
Иццо
Армандо
47
Мота
Дани
61
Тамез
Адриен
21
Гюнтер
Корай
30
Каллон
Яя
- Основной состав
- Вратарь
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
61 Тамез АдриенЗащитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
-
-
Главный тренер: Боккетти Сальваторе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Монца
Верона
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сенси Стефано
|2
|0.15
|Колпани Андреа
|2
|0.15
|Аугусто Карлос
|2
|0.15
|Пессина Маттео
|1
|0.08
|Капрари Джанлука
|1
|0.08
|Петанья Андреа
|1 (1)
|0.08
|Мари Пабло
|1
|0.08
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.08
|Мота Дани
|1
|0.08
|Раноккья Филиппо
|1
|0.08
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Барберис Андреа
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дойг Джош
|2
|0.15
|Анри Тома
|2
|0.15
|Депаоли Фабио
|1
|0.08
|Ласанья Кевин
|1
|0.08
|Гюнтер Корай
|1
|0.08
|Чеккерини Федерико
|1
|0.08
|Давидович Павел
|1
|0.08
|Каллон Яя
|1
|0.08
|Фараони Марко
|0
|0
|Лазович Дарко
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенси Стефано
|4
|0
|Ровелла Николо
|2
|1
|Кальдирола Лука
|3
|0
|Марлон
|3
|0
|Палладино Раффаэле
|2
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Иццо Армандо
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Биринделли Самуэле
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|5
|1
|Хиен Исак
|5
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Хонгла Мартин
|4
|0
|Велозу Мигель
|3
|0
|Фараони Марко
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Давидович Павел
|1
|1
|Маньяни Джанджакомо
|1
|1
|Депаоли Фабио
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
|Сулемана Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Монца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Верона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Монца
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Верона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
4
1
Монца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Верона
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
8
5
Голы по времени матча
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
4
44%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
5
36%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
2
15%
5
36%
76-90
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
7%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
6
43%
1
9%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
20
26
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
5%
1
4%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
6
30%
6
23%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
5
25%
5
19%
61-75
3
15%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Монца - Болонья 1:2 Милан - Монца 4:1 Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0
Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0
Верона
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1
Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2
Результаты матчей
Монца
Верона
Точный счет
1:2
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Монца
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
310
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 14
|29
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 10
|27
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|16 - 11
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|25 - 17
|24
|7.
|Удинезе
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|8.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 7
|22
|9.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|11.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|15.
|Монца
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|16.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 24
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 16
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 23
|6
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|11.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|12.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|13.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|14.
|Эмполи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монца 2:0 Верона
Исход игры
Монца
54.2% (71)
Ничья
32.1% (42)
Верона
13.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
38.71% (48)
Меньше
61.29% (76)
Обе команды забьют
Да
68.55% (85)
Нет
31.45% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (37)
2:1 Монца
26.7% (35)
1:0 Монца
19.1% (25)
1:2 Верона
7.6% (10)
2:0 Монца
6.1% (8)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:1 Верона
1.5% (2)
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