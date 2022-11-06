Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Ох, нехорошо это выглядит. Сенси Стефано получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Сенси Стефано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Сенси Стефано из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Депаоли Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Иццо Армандо получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Удар от ворот произведет Верона

80' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Антов Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

79' Удар от ворот произведет Верона

77' Аугусто Карлос из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Сулемана Ибрахим нанес удар головой, но Michele Di Gregorio спокойно отбил мяч.

77' Ласанья Кевин из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Аугусто Карлос получил желтую карточку от судьи

76' Удар от ворот произведет Верона

74' Удар от ворот произведет Монца

74' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Петанья Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Верона

73' Чиурриа Патрик из команды Монца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

72' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

68' Г О О О О Л - Аугусто Карлос забивает с правой ноги!

68' Чиурриа Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Антов Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Ох, нехорошо это выглядит. Анри Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Анри Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Удар от ворот произведет Монца

63' Анри Тома нанес удар головой, но Michele Di Gregorio спокойно отбил мяч.

63' Ласанья Кевин из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Лазович Дарко получил травму и заменен. Josh Doig выходит на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Ласанья Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Верона

54' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Капрари Джанлука пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

54' Сенси Стефано из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Мота Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Верона

50' Мота Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Гюнтер Корай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Верона

47' Оооо... вот это был удар! Капрари Джанлука должен был забить с этой позиции.

47' Ровелла Николо из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.