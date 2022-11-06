Астон Вилла

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу! В рамках очередного поединка 15-го тура АПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в Бирмингеме, на стадионе «Вилла Парк».



Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!