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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Астон Вилла
 
Позже
Манчестер Юнайтед

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 139
Астон Вилла 2.9% (4)
X 8.6% (12)
Манчестер Юнайтед 88.5% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.36
3.66
3.45
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
32
Дендонкер
Леандер
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
10
Буэндия
Эмилиано
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
10
Рэшфорд
Маркус
34
Ван
де
Бек
Донни
49
Гарначо
Алехандро
7
Роналду
Криштиану
Астон Вилла
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

29 матчей

10.3%
24.1%
65.6%
3 победы 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

10.3%
44.8%
44.9%
3 победы 13 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КC
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
К
0:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

0.8
0.86

Среднее время на гол

112
105

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

2.29
1.87

Среднее время на гол

39
48

Всего голов

44
40

Голов в среднем за матч

1.52
1.38

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

59
65

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 3 (1) 0.23
Уоткинс Олли 2 0.15
Бэйли Леон 2 0.15
Соарес Дуглас 1 0.08
Рамси Джакоб 1 0.08
Янг Эшли 1 0.08
Буэндия Эмилиано 1 0.08
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 4 0.33
Антони 3 0.25
Марсьяль Антони 2 (1) 0.17
Фернандеш Бруну 2 0.17
Санчо Джедон 2 0.17
Каземиро Карлос 1 0.08
Роналду Криштиану 1 0.08
Фред Сантос 1 0.08
Эриксен Кристиан 0 0
Шоу Люк 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамси Джакоб 4 0
Ингс Дэнни 3 0
Макгинн Джон 3 0
Соарес Дуглас 1 1
Янг Эшли 2 0
Коутиньо Филиппе 2 0
Динь Люка 2 0
Бэйли Леон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Конса Эзри 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Мингс Тайрон 1 0
Уоткинс Олли 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Далот Диогу 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Шоу Люк 2 0
Фред Сантос 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Антони 1 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Манчестер Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
4
Астон Вилла
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

1
8
Астон Вилла
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Манчестер Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

2
12

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
3
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
2
14%
1
20%
76-90

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
4
31%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
3
23%
3
19%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
22%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
5
28%
3
18%
61-75
2
11%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2
Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
2
2
11
1.5
5
7
1
12
2.5
2
10
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
3. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
4. Ньюкасл Заявка 13 6 6 1 24 - 10 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 17 - 16 23
6. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
7. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
9. Ливерпуль Заявка 12 4 4 4 23 - 15 16
10. Брентфорд Заявка 14 3 7 4 21 - 24 16
11. Кристал Пэлас Заявка 12 4 4 4 13 - 16 16
12. Лидс Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
13. Лестер Заявка 14 4 2 8 23 - 25 14
14. Эвертон Заявка 14 3 5 6 11 - 14 14
15. Вест Хэм Заявка 13 4 2 7 11 - 13 14
16. Борнмут Заявка 14 3 4 7 15 - 32 13
17. Астон Вилла Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
18. Саутгемптон Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
19. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
20. Ноттингем Форест Заявка 14 2 4 8 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 7 0 0 29 - 7 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
9. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
11. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
13. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
14. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
15. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
16. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
17. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
18. Ноттингем Форест Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
19. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
3. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
4. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
6. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
7. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
8. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
9. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
10. Лестер Заявка 7 2 0 5 14 - 19 6
11. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
12. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
13. Брентфорд Заявка 7 0 4 3 8 - 17 4
14. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
16. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
17. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
18. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
19. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
20. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 10 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Брайтон Троссар Леандро 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2022, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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Где смотреть матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтед онлайн

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Прогнозы на матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтед

Исход игры
Астон Вилла
3.4% (5)
Ничья
8.3% (12)
Манчестер Юнайтед
88.3% (128)
Тотал 2.5
Больше
64% (80)
Меньше
36% (45)
Обе команды забьют
Да
69.6% (87)
Нет
30.4% (38)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
45.5% (66)
0:2 Манчестер Юнайтед
12.4% (18)
0:1 Манчестер Юнайтед
11.7% (17)
1:3 Манчестер Юнайтед
6.2% (9)
1:1 Ничья
5.5% (8)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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