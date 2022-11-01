Тур: 15. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Тейлор Энтони
Позже
История личных встреч
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
29 матчей
10.3%
24.1%
65.6%
3 победы 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
10.3%
44.8%
44.9%
3 победы 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
0.8
0.86
Среднее время на гол
112
105
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
2.29
1.87
Среднее время на гол
39
48
Всего голов
44
40
Голов в среднем за матч
1.52
1.38
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
Среднее время на гол
59
65
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.23
|Уоткинс Олли
|2
|0.15
|Бэйли Леон
|2
|0.15
|Соарес Дуглас
|1
|0.08
|Рамси Джакоб
|1
|0.08
|Янг Эшли
|1
|0.08
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.08
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.33
|Антони
|3
|0.25
|Марсьяль Антони
|2 (1)
|0.17
|Фернандеш Бруну
|2
|0.17
|Санчо Джедон
|2
|0.17
|Каземиро Карлос
|1
|0.08
|Роналду Криштиану
|1
|0.08
|Фред Сантос
|1
|0.08
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Макгинн Джон
|3
|0
|Соарес Дуглас
|1
|1
|Янг Эшли
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Конса Эзри
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Мингс Тайрон
|1
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Далот Диогу
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Шоу Люк
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Антони
|1
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Манчестер Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
4
Астон Вилла
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
1
8
Астон Вилла
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Манчестер Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
2
12
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
3
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
2
14%
1
20%
76-90
Забито
13
16
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
4
31%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
3
23%
3
19%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
22%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
5
28%
3
18%
61-75
2
11%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2
Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
102
211
57
112
210
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 11
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|37 - 11
|29
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|22 - 22
|19
|8.
|Брайтон
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|23 - 15
|16
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 22
|15
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 12
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 13
|14
|14.
|Борнмут
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 28
|13
|15.
|Лидс
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|18.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 25
|11
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 19
|10
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|11.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|15.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|16.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|5.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|11.
|Борнмут
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 20
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|13.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|17.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|10 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Брайтон
|Троссар Леандро
|7 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Брентфорд
|Тони Айвен
|5
Прогнозы на матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Астон Вилла
2.2% (1)
Ничья
2.2% (1)
Манчестер Юнайтед
95.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
80% (32)
Меньше
20% (8)
Обе команды забьют
Да
77.5% (31)
Нет
22.5% (9)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
56.5% (26)
0:2 Манчестер Юнайтед
15.2% (7)
1:3 Манчестер Юнайтед
6.5% (3)
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