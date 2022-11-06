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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Атлетико М
0:0
Перерыв
Эспаньол
0'
28' Красная карточка
Кабрера Леандро
34' Желтая карточка
Оливан Бриан

Ход матча

28'
 
Кабрера Леандро
34'
 
Оливан Бриан
35'
 
Серхи Гомес
Баре Кейди

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 134
Атлетико М 98.5% (132)
X 1.5% (2)
Эспаньол 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Эспаньол
6.95
4.31
6.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
16
Молина
Науэль
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
14
Льоренте
Маркос
5
Де
Пауль
Родриго
4
Кондогбия
Жоффрей
21
Карраско
Янник
19
Мората
Альваро
8
Гризманн
Антуан
13
Лекомт
Бенжамен
2
Хиль
Оскар
II
5
Калеро
Фернандо
4
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
12
Винисиус
Соуза
8
Баре
Кейди
22
Видаль
Алеш
10
Дардер
Серхи
17
Брайтвайт Мартин
9
Хоселу
Санмартин
Атлетико М
4-4-2
Эспаньол
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико М
Эспаньол

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

30 матчей

56.7%
16.7%
26.6%
17 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
П
3:0
П
1:0
П
0:2
П
1:0
П
0:1
П
0:0
П
1:3
П
1:0
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
1:0
П
0:1
П
3:1
П
4:2
П
2:2
КК
1:1
КК
1:0
П
2:3
П
3:0
П
4:0
П
3:2
П
2:3
ПД
0:2
ПД
1:2

Голы

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

45
30

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 5 0.38
Мората Альваро 5 0.38
Корреа Анхель 3 0.23
Фелиш Жоау 1 0.08
Де Пауль Родриго 1 0.08
Карраско Янник 1 0.08
Эрмосо Марио 1 0.08
Льоренте Маркос 1 0.08
Коке Хорхе 0 0
Кунья Матеус 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Лемар Тома 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 7 (2) 0.54
Брайтвайт Мартин 3 0.23
Эспозито Эду 2 0.15
Дардер Серхи 1 0.08
Ласо Хосе 1 0.08
Пуадо Хавьер 1 0.08
Оливан Бриан 0 0
Хиль Оскар II 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 5 0
Хименес Хосе 4 0
Фелиш Жоау 4 0
Эрмосо Марио 2 1
Мората Альваро 3 0
Диего Симеоне 3 0
Молина Науэль 1 1
Витсель Аксель 2 0
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Кунья Матеус 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Облак Ян 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Соуза 4 0
Хиль Оскар II 4 0
Оливан Бриан 3 0
Брайтвайт Мартин 1 1
Кабрера Леандро 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Дардер Серхи 2 0
Видаль Алеш 2 0
Лекомт Бенжамен 0 1
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Лосано Поль 1 0
Калеро Фернандо 1 0
Рибаудо Нико 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эспаньол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
6
Атлетико М
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Эспаньол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

10
5
Атлетико М
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Эспаньол
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

12
11

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
4
33%
76-90

Забито

18
15
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
6
33%
2
13%
46-60
4
22%
5
33%
61-75
2
11%
4
27%
76-90

Пропущено

14
20
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
7
50%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Порту - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2
Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4
Эспаньол
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Мальорка - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Осасуна - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вальядолид 1:0
Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1

Результаты матчей

Атлетико М
Эспаньол

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 11 1 1 31 - 4 34
2. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
3. Атлетико М 0:0 Заявка 13 7 3 3 20 - 12 24
4. Бетис Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
5. Осасуна Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
6. Реал Сосьедад Заявка 12 7 1 4 16 - 15 22
7. Атлетик Б Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 14 - 8 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Вальядолид Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
11. Валенсия Заявка 12 4 3 5 18 - 14 15
12. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
13. Альмерия Заявка 13 4 1 8 15 - 22 13
14. Жирона Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
15. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
16. Эспаньол 0:0 Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
17. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
18. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
19. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
20. Эльче Заявка 13 0 4 9 9 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
8. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
9. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
10. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
11. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
12. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
13. Атлетико М 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
14. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол 0:0 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М 0:0 Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
6. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Эспаньол 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
14. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Осасуна Унаи Гарсия 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Атлетико" (Мадрид) - "Эспаньол" - 0:0.
  • Офсайд
    45'
    Мората оказался в офсайде.
  • Угловой
    45'
    Гризманн от углового флага навесил к ближней штанге, где мяч от кого-то из игроков "Атлетико" отскочил за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    45'
    Винисиус на чужой половине поля врезался вверху в Де Пауля.
  • Фол, нарушение
    45'
    Кондогбия в центре поля попал по ногам Дардеру.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Пулидо в первом тайме.
  • 45'
    Де Пауль слева сделал заброс в руки Лекомту.
  • 44'
    Удар Гризманна с лёта с пятнадцати метров не получился сильным. Мяч по дуге спланировал в руки Лекомту.
  • 43'
    Карраско в касание слева прострелил вдоль ворот, а Мората смог сориентироваться и выставить ногу вперёд.
  • Фол, нарушение
    42'
    Кондогбия на чужой половине поля ударил по ногам Хоселу.
  • 41'
    Карраско слева прострелил на Молину, чей удар с двенадцати метров пришёлся в Видаля.
  • Угловой
    40'
    Разыграли хозяева угловой удар. Навес Мандава слева к воротам заблокировал Хиль.
  • 39'
    Карраско исполнил подачу справа со штрафного. Гости выбили мяч от ворот.
  • Замена
    38'
    Замена в составе "Эспаньола": вместо Кейди Баре на поле вышел Гомес Серхи.
  • Желтая карточка
    37'
    Оливан на фланге сбил Морату и получил жёлтую карточку. Хотя, карточка скорее была показана за реакцию защитника "Эспаньола" на решение арбитра.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      36'
      Мандава слева прострелил на Льоренте, который с двенадцати метров пробил чуть выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      35'
      Винисиус отметился фолом на чужой половине поля.
    • 34'
      Дардер слабо исполнил подачу справа со штрафного. Столичные игроки в штрафной площади мяч перехватили.
    • Фол, нарушение
      33'
      Карраско на фланге ударил сзади по ногам Хиля.
    • Офсайд
      32'
      Карраско слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Мората из офсайда головой пробил рядом со стойкой.
    • Видеоповтор
      31'
      Пауза затягивается. Арбитр спокойно общается с игроками и ждёт подтверждения от коллег.
    • Красная карточка
      30'
      Кабрера на фланге руками остановил рывок Мораты и получил красную карточку. "Фол последней надежды" будет проверять ВАР.
    • Офсайд
      29'
      Карраско слева оказался в офсайде.
    • Угловой
      28'
      Карраско от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаком выбил Лекомт.
    • 27'
      К середине тайма натиск "Атлетико" ослаб и постепенно игра переместилась к центральному кругу, где команды попеременно катают мяч.
    • 26'
      "Эспаньол" у центрального круга подержал мяч.
    • 24'
      Кондогбия слева заброс в штрафную площадь на ход Гризманну исполнил слишком сильно.
    • Фол, нарушение
      23'
      Брайтвайт на чужой половине поля сбил Молину.
    • Угловой
      22'
      Гости разыграли угловой удар. Навес Оливана справа к воротам столичные игроки прервали.
    • 21'
      Гризманн по центру сделал заброс на Морату, но соперники не позволил Альваро добраться до мяча.
    • Фол, нарушение
      20'
      Де Пауль у центрального круга прихватил руками Винисиуса.
    • 19'
      Гризманн слева от угла штрафной площади несильно пробил по центру ворот. Лекомт спокойно забрал мяч в руки.
    • 18'
      Видаль справа прострелил на Хоселу, который с линии штрафной площади в касание пробил в ближний угол. Облак сместился к штанге и забрал мяч в руки.
    • 17'
      Оливану слева не удалось исполнить прострел к воротам. Мяч после стыка оказался за пределами поля.
    • Фол, нарушение
      16'
      Гризманн в центре поля нарушил правила.
    • 14'
      Карраско слева не смог догнать мяч после паса вперёд от Де Пауля.
    • Угловой
      13'
      Де Пауль от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • 12'
      Карраско слева ушёл от Хиля, но на подстраховку вовремя поспел Калеро.
    • 11'
      Подачу Видаля справа в штрафную площадь соперники заблокировали.
    • 10'
      Молина справа не смог достать мяч после перевода от Льоренте.
    • Травма, повреждение
      9'
      Винисиусу досталось в стыке с Гризманном. Пауза длительная, но всё снова обходится без выхода медиков на поле.
    • 8'
      Прострел Льоренте справа в штрафную площадь соперники перехватили.
    • Травма, повреждение
      7'
      Дардеру потребовалась пауза, чтобы избавиться от болевого шока. Всё обошлось без выхода медиков на поле.
    • 6'
      Гризманн с двадцати шести метров низом пробил левее ворот.
    • Фол, нарушение
      5'
      Винисиус в центре поля грубо сыграл против Кондогбия.
    • 4'
      Льоренте немного сильно сделал пас вперёд на ход Карраско, Янник забег у соперника выиграть не смог.
    • Фол, нарушение
      3'
      Де Пауль на фланге сзади ударил по ногам Винисиуса.
    • 2'
      "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Эспаньол" - в полосатых сине-белых футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Цивитас Метрополитано"!
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    Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Эспаньол

    Исход игры
    Атлетико М
    98.5% (132)
    Ничья
    1.5% (2)
    Эспаньол
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.74% (53)
    Меньше
    57.26% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    42.74% (53)
    Нет
    57.26% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    35.8% (48)
    2:1 Атлетико М
    33.6% (45)
    1:0 Атлетико М
    16.4% (22)
    3:1 Атлетико М
    3% (4)
    4:1 Атлетико М
    2.2% (3)
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    Атлетико М
    Эспаньол
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