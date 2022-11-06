Кондогбия в центре поля попал по ногам Дардеру.

Винисиус на чужой половине поля врезался вверху в Де Пауля.

Гризманн от углового флага навесил к ближней штанге, где мяч от кого-то из игроков "Атлетико" отскочил за пределы поля.

Оливан на фланге сбил Морату и получил жёлтую карточку. Хотя, карточка скорее была показана за реакцию защитника "Эспаньола" на решение арбитра.

Замена в составе "Эспаньола": вместо Кейди Баре на поле вышел Гомес Серхи.

Карраско исполнил подачу справа со штрафного. Гости выбили мяч от ворот.

Карраско слева прострелил на Молину, чей удар с двенадцати метров пришёлся в Видаля.

Кондогбия на чужой половине поля ударил по ногам Хоселу.

Карраско в касание слева прострелил вдоль ворот, а Мората смог сориентироваться и выставить ногу вперёд.

Удар Гризманна с лёта с пятнадцати метров не получился сильным. Мяч по дуге спланировал в руки Лекомту.

К середине тайма натиск "Атлетико" ослаб и постепенно игра переместилась к центральному кругу, где команды попеременно катают мяч.

Карраско от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаком выбил Лекомт.

Кабрера на фланге руками остановил рывок Мораты и получил красную карточку. "Фол последней надежды" будет проверять ВАР.

Пауза затягивается. Арбитр спокойно общается с игроками и ждёт подтверждения от коллег.

Карраско слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Мората из офсайда головой пробил рядом со стойкой.

Карраско на фланге ударил сзади по ногам Хиля.

Дардер слабо исполнил подачу справа со штрафного. Столичные игроки в штрафной площади мяч перехватили.

Мандава слева прострелил на Льоренте, который с двенадцати метров пробил чуть выше перекладины.

26' "Эспаньол" у центрального круга подержал мяч.

24' Кондогбия слева заброс в штрафную площадь на ход Гризманну исполнил слишком сильно.

23' Брайтвайт на чужой половине поля сбил Молину.

22' Гости разыграли угловой удар. Навес Оливана справа к воротам столичные игроки прервали.

21' Гризманн по центру сделал заброс на Морату, но соперники не позволил Альваро добраться до мяча.

20' Де Пауль у центрального круга прихватил руками Винисиуса.

19' Гризманн слева от угла штрафной площади несильно пробил по центру ворот. Лекомт спокойно забрал мяч в руки.

18' Видаль справа прострелил на Хоселу, который с линии штрафной площади в касание пробил в ближний угол. Облак сместился к штанге и забрал мяч в руки.

17' Оливану слева не удалось исполнить прострел к воротам. Мяч после стыка оказался за пределами поля.

16' Гризманн в центре поля нарушил правила.

14' Карраско слева не смог догнать мяч после паса вперёд от Де Пауля.

13' Де Пауль от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

12' Карраско слева ушёл от Хиля, но на подстраховку вовремя поспел Калеро.

11' Подачу Видаля справа в штрафную площадь соперники заблокировали.

10' Молина справа не смог достать мяч после перевода от Льоренте.

9' Винисиусу досталось в стыке с Гризманном. Пауза длительная, но всё снова обходится без выхода медиков на поле.

8' Прострел Льоренте справа в штрафную площадь соперники перехватили.

7' Дардеру потребовалась пауза, чтобы избавиться от болевого шока. Всё обошлось без выхода медиков на поле.

6' Гризманн с двадцати шести метров низом пробил левее ворот.

5' Винисиус в центре поля грубо сыграл против Кондогбия.

4' Льоренте немного сильно сделал пас вперёд на ход Карраско, Янник забег у соперника выиграть не смог.

3' Де Пауль на фланге сзади ударил по ногам Винисиуса.

2' "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Эспаньол" - в полосатых сине-белых футболках и белых трусах.