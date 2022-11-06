Тур: 13. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0:0
Перерыв
Ход матча
28'
34'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
14
Оливан
Бриан
22
Видаль
Алеш
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
30 Диас СерджиоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Нападающий
-
21 Рибаудо НикоНападающий
-
16 Ласо ХосеНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
Эспаньол
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
30 матчей
56.7%
16.7%
26.6%
17 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
45
30
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|5
|0.38
|Мората Альваро
|5
|0.38
|Корреа Анхель
|3
|0.23
|Фелиш Жоау
|1
|0.08
|Де Пауль Родриго
|1
|0.08
|Карраско Янник
|1
|0.08
|Эрмосо Марио
|1
|0.08
|Льоренте Маркос
|1
|0.08
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|7 (2)
|0.54
|Брайтвайт Мартин
|3
|0.23
|Эспозито Эду
|2
|0.15
|Дардер Серхи
|1
|0.08
|Ласо Хосе
|1
|0.08
|Пуадо Хавьер
|1
|0.08
|Оливан Бриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|5
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Фелиш Жоау
|4
|0
|Эрмосо Марио
|2
|1
|Мората Альваро
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Молина Науэль
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Соуза
|4
|0
|Хиль Оскар II
|4
|0
|Оливан Бриан
|3
|0
|Брайтвайт Мартин
|1
|1
|Кабрера Леандро
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Дардер Серхи
|2
|0
|Видаль Алеш
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|0
|1
|Серхи Гомес
|0
|1
|Диего Мартинез
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Калеро Фернандо
|1
|0
|Рибаудо Нико
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эспаньол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
6
Атлетико М
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Эспаньол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
10
5
Атлетико М
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Эспаньол
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
12
11
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
4
33%
76-90
Забито
18
15
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
6
33%
2
13%
46-60
4
22%
5
33%
61-75
2
11%
4
27%
76-90
Пропущено
14
20
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
7
50%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Порту - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 3:2 Атлетико М - Байер Л 2:2 Бетис - Атлетико М 1:2
Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1 Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4
Эспаньол
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Мальорка - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Эльче 2:2 Осасуна - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вальядолид 1:0
Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1
Результаты матчей
Атлетико М
Эспаньол
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
33
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
66
57
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 4
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 12
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|5.
|Осасуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|16 - 15
|22
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 8
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|13.
|Альмерия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|15 - 22
|13
|14.
|Жирона
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|16.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|18.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|19.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|20.
|Эльче
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|8.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|13.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|17.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (3)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Эспаньол
Исход игры
Атлетико М
98.5% (132)
Ничья
1.5% (2)
Эспаньол
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.74% (53)
Меньше
57.26% (71)
Обе команды забьют
Да
42.74% (53)
Нет
57.26% (71)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
35.8% (48)
2:1 Атлетико М
33.6% (45)
1:0 Атлетико М
16.4% (22)
3:1 Атлетико М
3% (4)
4:1 Атлетико М
2.2% (3)
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