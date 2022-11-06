Тур: 13. Стадион: Аноэта. Главный судья: Мунуэра Хосе
1:0
Первый тайм: 11'
Ход матча
8'
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
15
Рико
Диего
23
Браис
Мендес
24
Джюмарт
Эрай
14
Гайя
Хосе
22
Андре
Маркос
16
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Марин ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
16 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Дуро УгоНападающий
-
29 Перес ФранНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Валенсия
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
24 матча
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
20.8%
66.7%
12.5%
5 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.38
1.17
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
77
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|5
|0.42
|Сорлот Александр
|3
|0.25
|Кубо Такефуса
|2
|0.17
|Мерино Микель
|1
|0.08
|Субименди Мартин
|1
|0.08
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.08
|Исак Александр
|1
|0.08
|Субельдия Игор
|1
|0.08
|Умар Садик
|1
|0.08
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|4 (2)
|0.33
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.17
|Дьякаби Муктар
|2
|0.17
|Алмейда Андре IV
|1
|0.08
|Лато Тони
|1
|0.08
|Габриэль Паулиста
|1
|0.08
|Нико Гонсалес
|1
|0.08
|Джюмарт Эрай
|1
|0.08
|Клюйверт Джастин
|1
|0.08
|Дуро Уго
|1
|0.08
|Андре Маркос
|1
|0.08
|Лино Сэмуел
|1
|0.08
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.08
|Гильямон Уго
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Гайя Хосе
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|4
|0
|Браис Мендес
|4
|0
|Ариц Элустондо
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субельдия Игор
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|4
|1
|Муса Юнус
|5
|0
|Джюмарт Эрай
|3
|1
|Гильямон Уго
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Мориба Илайкс
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Лино Сэмуел
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Перес Фран
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Валенсия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
5
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
9
11
Реал Сосьедад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Валенсия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
11
16
Голы по времени матча
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
33%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
2
17%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
16
19
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
19%
3
16%
1-15
5
31%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
1
6%
4
21%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
20%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2
Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Валенсия - Барселона 0:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2
Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Валенсия
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
23
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
39
57
111
210
111
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 4
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 10
|32
|3.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 15
|25
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 13
|24
|5.
|Бетис
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|16 - 8
|23
|6.
|Осасуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 12
|23
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 8
|18
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|11.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 15
|15
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|13.
|Альмерия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|15 - 22
|13
|14.
|Жирона
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|15.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 26
|11
|18.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 24
|11
|19.
|Севилья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 19
|10
|20.
|Эльче
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 0
|19
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Осасуна
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 8
|13
|8.
|Альмерия
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|9.
|Жирона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|12.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Севилья
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|11.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|12.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 18
|2
|20.
|Альмерия
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|13 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|8 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|7 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|6 (3)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 5
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Валенсия
Исход игры
Реал Сосьедад
70.5% (93)
Ничья
20.5% (27)
Валенсия
9.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
54.03% (67)
Меньше
45.97% (57)
Обе команды забьют
Да
72.58% (90)
Нет
27.42% (34)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.4% (52)
1:0 Реал Сосьедад
22% (29)
1:1 Ничья
17.4% (23)
1:2 Валенсия
7.6% (10)
2:0 Реал Сосьедад
2.3% (3)
3:2 Реал Сосьедад
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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