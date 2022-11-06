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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Реал Сосьедад
1:0
Первый тайм: 11'
Валенсия
0'
8' Желтая карточка
Рико Диего
1:0
10' Гол в свои ворота
Гильямон Уго

Ход матча

8'
Рико Диего
 
10'
Гильямон Уго
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 132
Реал Сосьедад 70.5% (93)
X 20.5% (27)
Валенсия 9.1% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Валенсия
4.45
3.46
4.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
8
Мерино
Микель
3
Субименди
Мартин
4
Ильяраменди
Асьер
23
Браис
Мендес
19
Сорлот
Александр
9
Фернандес
Карлос
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
24
Джюмарт
Эрай
14
Гайя
Хосе
18
Алмейда
Андре
IV
6
Гильямон
Уго
4
Муса
Юнус
9
Клюйверт
Джастин
22
Андре
Маркос
16
Лино
Сэмуел
Реал Сосьедад
4-3-3
Валенсия
4-3-3

История личных встреч

Реал Сосьедад
Валенсия

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

20.8%
66.7%
12.5%
5 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
П
0:0
П
0:1
П
2:1
П
2:3
П
2:3
П
3:2
П
0:1
П
2:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:2
П
4:2
П
2:5
П
1:0
П
0:1
П
3:0
П
1:2

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.38
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
77

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 5 0.42
Сорлот Александр 3 0.25
Кубо Такефуса 2 0.17
Мерино Микель 1 0.08
Субименди Мартин 1 0.08
Ильяраменди Асьер 1 0.08
Исак Александр 1 0.08
Субельдия Игор 1 0.08
Умар Садик 1 0.08
Чо Мохамед-Али 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 4 (2) 0.33
Кастильехо Самуэль 2 0.17
Дьякаби Муктар 2 0.17
Алмейда Андре IV 1 0.08
Лато Тони 1 0.08
Габриэль Паулиста 1 0.08
Нико Гонсалес 1 0.08
Джюмарт Эрай 1 0.08
Клюйверт Джастин 1 0.08
Дуро Уго 1 0.08
Андре Маркос 1 0.08
Лино Сэмуел 1 0.08
Солер Карлос 1 (1) 0.08
Гильямон Уго 0 0
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Гайя Хосе 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 4 0
Браис Мендес 4 0
Ариц Элустондо 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субельдия Игор 3 0
Субименди Мартин 3 0
Сильва Давид 2 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Горосабел Андони 2 0
Наварро Роберто 2 0
Сорлот Александр 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Гевара Андер 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Пачеко Хон 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 1
Муса Юнус 5 0
Джюмарт Эрай 3 1
Гильямон Уго 4 0
Андре Маркос 2 1
Мориба Илайкс 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Кастильехо Самуэль 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Васкес Хесус 1 0
Гайя Хосе 1 0
Перес Фран 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Валенсия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
5
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

9
11
Реал Сосьедад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Валенсия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

11
16

Голы по времени матча

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
33%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
2
17%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

16
19
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
19%
3
16%
1-15
5
31%
2
11%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
1
6%
4
21%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
20%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2
Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Валенсия - Барселона 0:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2
Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Валенсия

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 11 1 1 31 - 4 34
2. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
3. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 13 8 1 4 17 - 15 25
4. Атлетико М Заявка 13 7 3 3 21 - 13 24
5. Бетис Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
6. Осасуна Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
7. Атлетик Б Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вильярреал Заявка 12 5 3 4 14 - 8 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Вальядолид Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
11. Валенсия 0:1 Заявка 13 4 3 6 18 - 15 15
12. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
13. Альмерия Заявка 13 4 1 8 15 - 22 13
14. Жирона Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
15. Мальорка Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
16. Эспаньол Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
17. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
18. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
19. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
20. Эльче Заявка 13 0 4 9 9 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 7 4 1 2 7 - 8 13
8. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
9. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
11. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
12. Валенсия 0:1 Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
6. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
9. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Вильярреал Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
11. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
12. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Осасуна Унаи Гарсия 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Реал Сосьедад контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      2'
      Мерино Микель наказан за толчок Уго Гильямон
    • 2'
      Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Валенсия
    • 1'
      Мерино Микель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 1'
      Ильяраменди Асьер пробует нанести удар издали, но Гиорги Мамардашвили держит все под контролем
    • 1'
      Реал Сосьедад пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Реал Сосьедад начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 132
    Реал Сосьедад 70.5% (93)
    X 20.5% (27)
    Валенсия 9.1% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Валенсия
    4.45
    3.46
    4.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:0 Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Валенсия

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    70.5% (93)
    Ничья
    20.5% (27)
    Валенсия
    9.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.03% (67)
    Меньше
    45.97% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    72.58% (90)
    Нет
    27.42% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    39.4% (52)
    1:0 Реал Сосьедад
    22% (29)
    1:1 Ничья
    17.4% (23)
    1:2 Валенсия
    7.6% (10)
    2:0 Реал Сосьедад
    2.3% (3)
    3:2 Реал Сосьедад
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    Реал Сосьедад
    Валенсия
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