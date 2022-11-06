Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Тактическая замена. Уго Гильямон уходит с поля и его заменяет Нико Гонсалес

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Юнус Муса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Юнус Муса получил травму и медбригада забирает его с поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Нико Гонсалес не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Удар от ворот произведет Валенсия

49' Рико Диего не смог попасть в створ ударом издали

49' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Юнус Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Дженк Озкаджар выиграл воздушное противоборство у Мерино Микель

44' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Уго Гильямон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Шанс! Юнус Муса из команды Валенсия пробил головой, но мимо

34' Андре Маркос нанес удар головой, но Алекс Ремиро спокойно отбил мяч.

34' Корреа Тьерри из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Джюмарт Эрай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Сорлот Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Габриэль Паулиста получил травму и заменен. Дженк Озкаджар выходит на поле.

29' Габриэль Паулиста на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Валенсия

26' Оооо... вот это был удар! Субельдия Игор должен был забить с этой позиции.

26' Субельдия Игор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Хорошую попытку сделал Браис Мендес . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Команда Валенсия сравняла счет! Игра продолжается!

25' Уго Гильямон сделал результативную передачу.

25' Г О О О О Л - Лино Сэмуел из команды Валенсия правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

25' Уго Гильямон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Алмейда Андре IV не смог попасть в створ ударом издали

22' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Мерино Микель выиграл воздушное противоборство у Уго Гильямон.

20' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

20' Клюйверт Джастин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Матч возобновлен

16' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

14' Лино Сэмуел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Г О О О О Л - Уго Гильямон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

10' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Рико Диего - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

7' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ариц Элустондо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Мерино Микель наказан за толчок Уго Гильямон

2' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Валенсия

1' Мерино Микель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Ильяраменди Асьер пробует нанести удар издали, но Гиорги Мамардашвили держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.