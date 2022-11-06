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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 32773 Главный судья: Мунуэра Хосе
Реал Сосьедад
1:1
Конец матча
Валенсия
0'
8' Желтая карточка
Рико Диего
1:0
10' Гол в свои ворота
Гильямон Уго
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Ариц Элустондо
17' Красная карточка
Ариц Элустондо
1:1
25' Гол
Лино Сэмуел
90' Желтая карточка
Субименди Мартин
90'+6

Ход матча

8'
Рико Диего
 
10'
Гильямон Уго
1:0
14'
Ариц Элустондо
 
17'
Ариц Элустондо
 
25'
1:1
Лино Сэмуел
(Гильямон Уго)
29'
 
Озкаджар Дженк
Габриэль Паулиста
46'
Пачеко Хон
Браис Мендес
 
46'
Горосабел Андони
Ильяраменди Асьер
 
46'
Магунаселая Хон
Фернандес Карлос
 
62'
 
Дуро Уго
Андре Маркос
62'
 
Нико Гонсалес
Гильямон Уго
75'
 
Кастильехо Самуэль
Клюйверт Джастин
75'
 
Фулкье Димитри
Муса Юнус
82'
Гевара Андер
Мерино Микель
 
90'
Субименди Мартин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 11
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 132
Реал Сосьедад 70.5% (93)
X 20.5% (27)
Валенсия 9.1% (12)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
8
Мерино
Микель
3
Субименди
Мартин
4
Ильяраменди
Асьер
23
Браис
Мендес
19
Сорлот
Александр
9
Фернандес
Карлос
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
24
Джюмарт
Эрай
14
Гайя
Хосе
18
Алмейда
Андре
IV
6
Гильямон
Уго
4
Муса
Юнус
9
Клюйверт
Джастин
22
Андре
Маркос
16
Лино
Сэмуел
Реал Сосьедад
4-3-3
Валенсия
4-3-3

История личных встреч

Реал Сосьедад
Валенсия

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

20.8%
66.7%
12.5%
5 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
П
0:0
П
0:1
П
2:1
П
2:3
П
2:3
П
3:2
П
0:1
П
2:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:2
П
4:2
П
2:5
П
1:0
П
0:1
П
3:0
П
1:2

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.38
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
77

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 5 0.38
Сорлот Александр 3 0.23
Кубо Такефуса 2 0.15
Мерино Микель 1 0.08
Субименди Мартин 1 0.08
Ильяраменди Асьер 1 0.08
Исак Александр 1 0.08
Субельдия Игор 1 0.08
Умар Садик 1 0.08
Чо Мохамед-Али 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 4 (2) 0.31
Кастильехо Самуэль 2 0.15
Дьякаби Муктар 2 0.15
Лино Сэмуел 2 0.15
Алмейда Андре IV 1 0.08
Лато Тони 1 0.08
Габриэль Паулиста 1 0.08
Нико Гонсалес 1 0.08
Джюмарт Эрай 1 0.08
Клюйверт Джастин 1 0.08
Дуро Уго 1 0.08
Андре Маркос 1 0.08
Солер Карлос 1 (1) 0.08
Гильямон Уго 0 0
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Гайя Хосе 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариц Элустондо 3 1
Мерино Микель 4 0
Браис Мендес 4 0
Субименди Мартин 4 0
Ле Норман Робен 3 0
Субельдия Игор 3 0
Сильва Давид 2 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Горосабел Андони 2 0
Наварро Роберто 2 0
Сорлот Александр 1 0
Рико Диего 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Гевара Андер 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Пачеко Хон 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 1
Муса Юнус 5 0
Джюмарт Эрай 3 1
Гильямон Уго 4 0
Андре Маркос 2 1
Мориба Илайкс 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Кастильехо Самуэль 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Васкес Хесус 1 0
Гайя Хосе 1 0
Перес Фран 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Валенсия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
7
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

9
11
Реал Сосьедад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Валенсия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

11
18

Голы по времени матча

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
33%
2
22%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
30%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
50%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
10%
2
17%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

16
21
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
19%
4
19%
1-15
5
31%
3
14%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
3
19%
4
19%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
1
6%
4
19%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
18%
1
8%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
3
18%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2
Валенсия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Валенсия - Барселона 0:1 Валенсия - Мальорка 1:2 Севилья - Валенсия 1:1 Валенсия - Эльче 2:2
Осасуна - Валенсия 1:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Валенсия

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 13 11 1 1 31 - 4 34
2. Реал Мадрид Заявка 12 10 2 0 29 - 10 32
3. Атлетико М Заявка 13 7 3 3 21 - 13 24
4. Бетис Заявка 12 7 2 3 16 - 8 23
5. Осасуна Заявка 13 7 2 4 15 - 12 23
6. Реал Сосьедад Заявка 13 7 2 4 17 - 16 23
7. Атлетик Б Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вильярреал 0:1 Заявка 13 5 3 5 14 - 9 18
9. Райо Вальекано Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
10. Вальядолид Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
11. Мальорка 1:0 Заявка 13 4 4 5 11 - 13 16
12. Валенсия Заявка 13 4 4 5 19 - 15 16
13. Хетафе Заявка 13 3 5 5 12 - 19 14
14. Альмерия Заявка 13 4 1 8 15 - 22 13
15. Жирона Заявка 13 3 4 6 18 - 21 13
16. Эспаньол Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
17. Сельта Заявка 13 3 2 8 14 - 26 11
18. Кадис Заявка 13 2 5 6 8 - 24 11
19. Севилья Заявка 12 2 4 6 11 - 19 10
20. Эльче Заявка 13 0 4 9 9 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 17 - 0 19
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Осасуна Заявка 7 5 0 2 10 - 6 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5. Атлетик Б Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Вальядолид Заявка 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Альмерия Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
8. Реал Сосьедад Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
9. Жирона Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
10. Вильярреал 0:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
11. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
12. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
13. Атлетико М Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Сельта Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Кадис Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
17. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
18. Мальорка 1:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19. Севилья Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
20. Эльче Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Барселона Заявка 6 5 0 1 14 - 4 15
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Мальорка 1:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
6. Атлетик Б Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
7. Бетис Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Райо Вальекано Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
9. Вильярреал 0:1 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10. Хетафе Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
11. Осасуна Заявка 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Эспаньол Заявка 7 1 4 2 8 - 9 7
14. Валенсия Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Кадис Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
16. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 4 - 15 3
18. Жирона Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
19. Эльче Заявка 7 0 2 5 6 - 18 2
20. Альмерия Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 13 (4)
Бетис Иглесиас Борха 8 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 7 (1)
Мальорка Мурики Ведат 7
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 5
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Осасуна Унаи Гарсия 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Весь список
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    Прогнозы 132
    Реал Сосьедад 70.5% (93)
    X 20.5% (27)
    Валенсия 9.1% (12)
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Валенсия

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    70.5% (93)
    Ничья
    20.5% (27)
    Валенсия
    9.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.03% (67)
    Меньше
    45.97% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    72.58% (90)
    Нет
    27.42% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    39.4% (52)
    1:0 Реал Сосьедад
    22% (29)
    1:1 Ничья
    17.4% (23)
    1:2 Валенсия
    7.6% (10)
    2:0 Реал Сосьедад
    2.3% (3)
    3:2 Реал Сосьедад
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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