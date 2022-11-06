  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Вест Хэм
1:1
Второй тайм: 71'
Кристал Пэлас
0'
1:0
20' Гол
Бенрахма Саид
1:1
41' Гол
Заха Уилфрид
58' Желтая карточка
Доусон Крэйг

Ход матча

20'
Бенрахма Саид
(Пакета Лукас)
1:0
41'
1:1
Заха Уилфрид
(Эзе Эберечи)
46'
Антонио Майкл
Скамакка Джанлука
 
58'
Доусон Крэйг
 
64'
Лансини Мануэль
Бенрахма Саид
 
64'
Даунс Флинн
Соучек Томаш
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 128
Вест Хэм 79.7% (102)
X 18% (23)
Кристал Пэлас 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Кристал Пэлас
4.55
3.66
4.52
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
24
Керер
Тило
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Пакета
Лукас
22
Бенрахма
Саид
7
Скамакка
Джанлука
13
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
28
Дукуре
Шейк
15
Шлупп
Джеффри
9
Айю
Джордан
7
Олисе
Майкл
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
Вест Хэм
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Кристал Пэлас

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

20 матчей

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
Ч
0:0
Ч
2:2

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.4
1.9

Среднее время на гол

64
47

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

28
33

Голов в среднем за матч

1.4
1.65

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

64
54

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 2 0.14
Бенрахма Саид 2 (1) 0.14
Скамакка Джанлука 2 0.14
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.14
Соучек Томаш 1 0.07
Райс Деклан 1 0.07
Зума Курт 1 0.07
Форнальс Пабло 1 0.07
Пакета Лукас 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.46
Эдуар Одсонн 3 0.23
Эзе Эберечи 2 0.15
Андерсен Йоаким 1 0.08
Матета Жан-Филипп 1 0.08
Олисе Майкл 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Айю Джордан 0 0
Дукуре Шейк 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 4 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Скамакка Джанлука 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Соучек Томаш 1 0
Пакета Лукас 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 5 0
Гехи Марк 4 0
Уорд Джоэл 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Виейра Патрик 2 0
Шлупп Джеффри 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Олисе Майкл 1 0
Митчелл Тайрик 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Вест Хэм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

2
9
Вест Хэм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Кристал Пэлас
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

4
11

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
100%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
4
25%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - Стяуа 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0
Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Кристал Пэлас

Точный счет

0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
4
3
10
1.5
4
8
1
12
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
3. Ньюкасл 3:0 Заявка 14 7 6 1 27 - 10 27
4. Тоттенхэм Заявка 13 8 2 3 26 - 16 26
5. Манчестер Юнайтед 1:3 Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
7. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
9. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 13 4 5 4 14 - 17 17
10. Ливерпуль Заявка 12 4 4 4 23 - 15 16
11. Брентфорд Заявка 14 3 7 4 21 - 24 16
12. Лидс Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
13. Вест Хэм 1:1 Заявка 14 4 3 7 12 - 14 15
14. Астон Вилла 3:1 Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
15. Лестер Заявка 14 4 2 8 23 - 25 14
16. Эвертон Заявка 14 3 5 6 11 - 14 14
17. Борнмут Заявка 14 3 4 7 15 - 32 13
18. Саутгемптон 0:3 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
19. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
20. Ноттингем Форест Заявка 14 2 4 8 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 7 0 0 29 - 7 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл 3:0 Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед 1:3 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла 3:1 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Вест Хэм 1:1 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
15. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
16. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
17. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
19. Ноттингем Форест Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
20. Саутгемптон 0:3 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл 3:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Манчестер Юнайтед 1:3 Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
7. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
9. Саутгемптон 0:3 Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
10. Лестер Заявка 7 2 0 5 14 - 19 6
11. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
12. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
13. Вест Хэм 1:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
14. Брентфорд Заявка 7 0 4 3 8 - 17 4
15. Кристал Пэлас 1:1 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
16. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла 3:1 Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 10 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Ньюкасл Альмирон Мигель 8
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Вест Хэм 79.7% (102)
    X 18% (23)
    Кристал Пэлас 2.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Кристал Пэлас
    4.55
    3.66
    4.52
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Вест Хэм
    79.7% (102)
    Ничья
    18% (23)
    Кристал Пэлас
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.87% (73)
    Меньше
    41.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    73.39% (91)
    Нет
    26.61% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    46.9% (60)
    1:0 Вест Хэм
    18% (23)
    1:1 Ничья
    14.8% (19)
    2:0 Вест Хэм
    6.3% (8)
    3:1 Вест Хэм
    3.1% (4)
    3:2 Вест Хэм
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вест Хэм
    Кристал Пэлас
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     