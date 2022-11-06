Тайрик Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Зума Курт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Айю Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Г О О О О Л - Заха Уилфрид забивает с правой ноги!

41' Эзе Эберечи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Хорошую попытку сделал Шлупп Джеффри . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

40' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Тайрик Митчелл ослабляет давление, выбив мяч.

39' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Эзе Эберечи пробил со штрафного прямо в стенку

30' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хорошую попытку сделал Дукуре Шейк . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Клайн Натаниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

24' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

23' Крессуэлл Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Айю Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Тайрик Митчелл ослабляет давление, выбив мяч.

20' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновится спорным мячом

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Айю Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Бенрахма Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Тайрик Митчелл ослабляет давление, выбив мяч.

12' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

12' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Эзе Эберечи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Клайн Натаниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Тайрик Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.

6' Клайн Натаниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Эзе Эберечи бьет со штрафного в створ, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

2' Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Тайрик Митчелл выиграл воздушное противоборство у Боуэн Джаррод

1' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.