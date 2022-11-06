Тур: 15. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Тирни Пол
1:1
Второй тайм: 71'
Ход матча
20'
1:0
41'
1:1
58'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
24
Керер
Тило
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
11
Пакета
Лукас
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Керер ТилоЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Кристал Пэлас
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
20 матчей
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.4
1.9
Среднее время на гол
64
47
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
28
33
Голов в среднем за матч
1.4
1.65
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
64
54
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|2
|0.14
|Бенрахма Саид
|2 (1)
|0.14
|Скамакка Джанлука
|2
|0.14
|Боуэн Джаррод
|2 (1)
|0.14
|Соучек Томаш
|1
|0.07
|Райс Деклан
|1
|0.07
|Зума Курт
|1
|0.07
|Форнальс Пабло
|1
|0.07
|Пакета Лукас
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|6
|0.46
|Эдуар Одсонн
|3
|0.23
|Эзе Эберечи
|2
|0.15
|Андерсен Йоаким
|1
|0.08
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.08
|Олисе Майкл
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Дукуре Шейк
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|4
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Скамакка Джанлука
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|5
|0
|Гехи Марк
|4
|0
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Заха Уилфрид
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Олисе Майкл
|1
|0
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
2
Вест Хэм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
2
9
Вест Хэм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Кристал Пэлас
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
4
11
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
3
11
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
100%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Пропущено
12
16
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
4
25%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - Стяуа 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0
Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0
Результаты матчей
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Точный счет
0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
33
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
84
310
48
112
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 11
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|39 - 12
|32
|3.
|Ньюкасл
|3:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 10
|27
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 16
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|1:3 Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 19
|23
|6.
|Брайтон
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|9.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|23 - 15
|16
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|13.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 14
|15
|14.
|Астон Вилла
|3:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|15.
|Лестер
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|23 - 25
|14
|16.
|Эвертон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|17.
|Борнмут
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 32
|13
|18.
|Саутгемптон
|0:3 Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 23
|12
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 7
|21
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|3:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|1:3 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Астон Вилла
|3:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|15.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|16.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|17.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|20.
|Саутгемптон
|0:3 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|2.
|Ньюкасл
|3:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Брайтон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Манчестер Юнайтед
|1:3 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 15
|10
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|9.
|Саутгемптон
|0:3 Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 19
|6
|11.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Борнмут
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|13.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 17
|4
|15.
|Кристал Пэлас
|1:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|3:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|10 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
Исход игры
Вест Хэм
79.7% (102)
Ничья
18% (23)
Кристал Пэлас
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.87% (73)
Меньше
41.13% (51)
Обе команды забьют
Да
73.39% (91)
Нет
26.61% (33)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
46.9% (60)
1:0 Вест Хэм
18% (23)
1:1 Ничья
14.8% (19)
2:0 Вест Хэм
6.3% (8)
3:1 Вест Хэм
3.1% (4)
3:2 Вест Хэм
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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