Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Айю Джордан получает желтую карточку за нырок

88' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Айю Джордан нырнул в штрафной. Спорно!

88' Миливоевич Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Антонио Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Олисе Майкл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Шлупп Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

84' Матч возобновится спорным мячом

84' После проверки VAR рефери поменял решение - Вест Хэм не будет бить пенальти!

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

81' Антонио Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

77' Матч возобновлен

76' Дукуре Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Райс Деклан не смог попасть в створ ударом издали

74' Тайрик Митчелл ослабляет давление, выбив мяч.

74' Даунс Флинн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Керер Тило нанес удар головой, но Висенте Гуаита спокойно отбил мяч.

72' Керер Тило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Тайрик Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Даунс Флинн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Доусон Крэйг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Шлупп Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Пакета Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Пакета Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Матч возобновлен

58' Гуаита Висенте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Боуэн Джаррод навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Олисе Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Шлупп Джеффри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Шлупп Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Крессуэлл Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Тайрик Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Олисе Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Эзе Эберечи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля