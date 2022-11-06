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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Вест Хэм
1:2
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
1:0
20' Гол
Бенрахма Саид
1:1
41' Гол
Заха Уилфрид
58' Желтая карточка
Доусон Крэйг
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Гехи Марк
88' Желтая карточка
Айю Джордан
1:2
90' Гол
Олисе Майкл
90'+6

Ход матча

20'
Бенрахма Саид
(Пакета Лукас)
1:0
41'
1:1
Заха Уилфрид
(Эзе Эберечи)
46'
Антонио Майкл
Скамакка Джанлука
 
58'
Доусон Крэйг
 
64'
Лансини Мануэль
Бенрахма Саид
 
64'
Даунс Флинн
Соучек Томаш
 
77'
 
Миливоевич Лука
Дукуре Шейк
81'
 
Гехи Марк
88'
 
Айю Джордан
90'
Форнальс Пабло
Пакета Лукас
 
90'
1:2
Олисе Майкл
(Заха Уилфрид)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Вест Хэм 79.7% (102)
X 18% (23)
Кристал Пэлас 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
24
Керер
Тило
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Пакета
Лукас
22
Бенрахма
Саид
7
Скамакка
Джанлука
13
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
28
Дукуре
Шейк
15
Шлупп
Джеффри
9
Айю
Джордан
7
Олисе
Майкл
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
Вест Хэм
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Кристал Пэлас

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

20 матчей

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
Ч
0:0
Ч
2:2

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.4
1.9

Среднее время на гол

64
47

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

28
33

Голов в среднем за матч

1.4
1.65

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

64
54

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 2 0.14
Бенрахма Саид 2 (1) 0.14
Скамакка Джанлука 2 0.14
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.14
Соучек Томаш 1 0.07
Райс Деклан 1 0.07
Зума Курт 1 0.07
Форнальс Пабло 1 0.07
Пакета Лукас 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.46
Эдуар Одсонн 3 0.23
Эзе Эберечи 2 0.15
Олисе Майкл 1 0.08
Андерсен Йоаким 1 0.08
Матета Жан-Филипп 1 0.08
Митчелл Тайрик 0 0
Айю Джордан 0 0
Дукуре Шейк 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 4 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Скамакка Джанлука 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Соучек Томаш 1 0
Пакета Лукас 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 5 0
Гехи Марк 4 0
Уорд Джоэл 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Виейра Патрик 2 0
Шлупп Джеффри 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Олисе Майкл 1 0
Митчелл Тайрик 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
2
Вест Хэм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

2
9
Вест Хэм
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
4
40%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
100%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
2
15%
3
20%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
7%
4
24%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
3
21%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - Стяуа 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0
Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Кристал Пэлас

Точный счет

0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
5
8
1
13
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
3. Ньюкасл Заявка 14 7 6 1 28 - 11 27
4. Тоттенхэм 0:1 Заявка 14 8 2 4 26 - 17 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
7. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Ливерпуль 1:0 Заявка 13 5 4 4 24 - 15 19
9. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
10. Кристал Пэлас Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
11. Брентфорд Заявка 14 3 7 4 21 - 24 16
12. Лидс Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
13. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
14. Лестер Заявка 14 4 2 8 23 - 25 14
15. Эвертон Заявка 14 3 5 6 11 - 14 14
16. Вест Хэм Заявка 14 4 2 8 12 - 15 14
17. Борнмут Заявка 14 3 4 7 15 - 32 13
18. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
19. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
20. Ноттингем Форест Заявка 14 2 4 8 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 7 0 0 29 - 7 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм 0:1 Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
5. Ливерпуль 1:0 Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
15. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
16. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
17. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
18. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
19. Ноттингем Форест Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
20. Саутгемптон Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм 0:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
7. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
12. Лестер Заявка 7 2 0 5 14 - 19 6
13. Ливерпуль 1:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
15. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
16. Брентфорд Заявка 7 0 4 3 8 - 17 4
17. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 10 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Ньюкасл Альмирон Мигель 8
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 128
    Вест Хэм 79.7% (102)
    X 18% (23)
    Кристал Пэлас 2.3% (3)
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    Прогнозы на матч Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Вест Хэм
    79.7% (102)
    Ничья
    18% (23)
    Кристал Пэлас
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.87% (73)
    Меньше
    41.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    73.39% (91)
    Нет
    26.61% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    46.9% (60)
    1:0 Вест Хэм
    18% (23)
    1:1 Ничья
    14.8% (19)
    2:0 Вест Хэм
    6.3% (8)
    3:1 Вест Хэм
    3.1% (4)
    3:2 Вест Хэм
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
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