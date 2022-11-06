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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Сампдория
0:2
Второй тайм: 66'
Фиорентина
0'
0:1
4' Гол
Бонавентура Джакомо
25' Желтая карточка
Лерис Мехди
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Аудеро Эмиль
0:2
58' Гол
Миленкович Никола
ВАР отменяет назначенный пенальт...
Куаме не забил из убойной позици...
0:1. Гол Джакомо Бонавентуры (ви...

Ход матча

4'
0:1
Бонавентура Джакомо
(Додо Домилсон)
25'
Лерис Мехди
 
30'
Аудеро Эмиль
 
37'
Мурильо Джейсон
Амионе Бруно
 
46'
Габбьядини Маноло
Монтеваго Даниэле
 
46'
 
Роша Игор
Мартинес Лукас
46'
 
Кабрал Артур
Йович Лука
58'
0:2
Миленкович Никола
(Бираги Кристиано)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 130
Сампдория 11.5% (15)
X 28.5% (37)
Фиорентина 60% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Фиорентина
4.20
4.80
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
2
Амионе
Бруно
37
Лерис
Мехди
4
Вильяр
Гонсало
7
Джуричич
Филип
3
Ауджелло
Томмазо
34
Монтеваго
Даниэле
10
Капуто
Франческо
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
38
Мандрагора
Роландо
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
7
Йович
Лука
99
Куаме
Кристиан
Сампдория
4-4-2
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Сампдория
Фиорентина

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

29 матчей

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

СA
4:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:5
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:1
СA
3:1
К
3:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.57
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.73
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.66
1.34

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

54
66

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 2 0.15
Габбьядини Маноло 1 0.08
Капуто Франческо 1 0.08
Колли Омар 1 0.08
Сабири Абдельхамид 1 0.08
Ринкон Томас 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Лерис Мехди 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаме Кристиан 2 0.15
Кабрал Артур 2 (1) 0.15
Бонавентура Джакомо 2 0.15
Йович Лука 2 0.15
Иконе Жонатан 2 0.15
Мандрагора Роландо 1 0.08
Миленкович Никола 1 0.08
Мартинес Лукас II 1 0.08
Гонсалес Николас 1 0.08
Соттиль Рикардо 0 0
Бираги Кристиано 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Додо Домилсон 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 5 0
Лерис Мехди 5 0
Джуричич Филип 4 0
Колли Омар 4 0
Феррари Алекс 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Станкович Деян 2 0
Ринкон Томас 2 0
Габбьядини Маноло 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Виейра Ронни 1 0
Амионе Бруно 1 0
Йепес Жерар 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 7 0
Роша Игор II 3 1
Бонавентура Джакомо 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Мартинес Лукас II 2 0
Додо Домилсон 2 0
Куаме Кристиан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Йович Лука 1 0
Барак Антонин 1 0
Миленкович Никола 1 0
Кабрал Артур 1 0

Результаты матчей

Сампдория
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фиорентина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
2
Сампдория
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Фиорентина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

2
6
Сампдория
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Фиорентина
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
4
36%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

19
17
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
21%
4
24%
1-15
4
21%
3
18%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
3
16%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1
Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0
Фиорентина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
РФШ Рига - Фиорентина 0:3 Специя - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фиорентина - Интер Милан 3:4
Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2

Результаты матчей

Сампдория
Фиорентина

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 11 2 0 32 - 10 35
2. Милан Заявка 13 9 2 2 27 - 14 29
3. Аталанта Заявка 13 8 3 2 19 - 10 27
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
8. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
9. Торино Заявка 13 5 2 6 13 - 16 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Болонья Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Фиорентина 2:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Эмполи Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
15. Монца 0:0 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
16. Специя Заявка 13 2 3 8 11 - 24 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Верона 0:0 Заявка 13 1 3 9 11 - 24 6
19. Сампдория 0:2 Заявка 13 1 3 9 6 - 23 6
20. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
11. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Фиорентина 2:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Монца 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона 0:0 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория 0:2 Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Фиорентина 2:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
12. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория 0:2 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона 0:0 Заявка 7 0 3 4 4 - 10 3
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
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    Прогнозы 130
    Сампдория 11.5% (15)
    X 28.5% (37)
    Фиорентина 60% (78)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Фиорентина
    4.20
    4.80
    3.55
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    Прогнозы на матч Сампдория 0:2 Фиорентина

    Исход игры
    Сампдория
    11.5% (15)
    Ничья
    28.5% (37)
    Фиорентина
    60% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.77% (58)
    Меньше
    53.23% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    73.39% (91)
    Нет
    26.61% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    36.9% (48)
    1:1 Ничья
    26.2% (34)
    0:1 Фиорентина
    17.7% (23)
    2:1 Сампдория
    6.9% (9)
    1:0 Сампдория
    3.8% (5)
    0:2 Фиорентина
    1.5% (2)
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    Сампдория
    Фиорентина
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