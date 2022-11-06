Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Команда Фиорентина имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

52' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Фиорентина

51' Ауджелло Томмазо из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Фиорентина

49' Феррари Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

45' Ауджелло Томмазо из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Фиорентина

42' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

38' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновится спорным мячом

34' Амионе Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Амионе Бруно нанес удар головой, но Пьетро Терраччано спокойно отбил мяч.

33' Матч возобновится спорным мячом

33' После проверки VAR рефери поменял решение - Фиорентина не будет бить пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

29' Иконе Жонатан из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Лерис Мехди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Лерис Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Бонавентура Джакомо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Фиорентина

16' Оооо... вот это был удар! Колли Омар должен был забить с этой позиции.

15' Берешиньски Бартош из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Феррари Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Оооо... вот это был удар! Куаме Кристиан должен был забить с этой позиции.

12' Иконе Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

10' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Ауджелло Томмазо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Миленкович Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' Г О О О О Л - Бонавентура Джакомо забивает с правой ноги!

4' Додо Домилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фиорентина начинает с центра поля