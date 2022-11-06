Тур: 13. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Маринелли Ливио
0:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолБонавентура Джакомо
25' Желтая карточкаЛерис Мехди
30' Undefined phrase: football_event_Аудеро Эмиль
0:2
58' ГолМиленкович Никола
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
4'
25'
30'
58'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
15
Колли
Омар
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сампдория
Фиорентина
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
29 матчей
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.57
1.2
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.73
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
1.66
1.34
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
54
66
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричич Филип
|2
|0.15
|Габбьядини Маноло
|1
|0.08
|Капуто Франческо
|1
|0.08
|Колли Омар
|1
|0.08
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.08
|Ринкон Томас
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|Лерис Мехди
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаме Кристиан
|2
|0.15
|Миленкович Никола
|2
|0.15
|Кабрал Артур
|2 (1)
|0.15
|Бонавентура Джакомо
|2
|0.15
|Йович Лука
|2
|0.15
|Иконе Жонатан
|2
|0.15
|Мандрагора Роландо
|1
|0.08
|Мартинес Лукас II
|1
|0.08
|Гонсалес Николас
|1
|0.08
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Сапонара Риккардо
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|5
|0
|Лерис Мехди
|5
|0
|Джуричич Филип
|4
|0
|Колли Омар
|4
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Станкович Деян
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Габбьядини Маноло
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|7
|0
|Роша Игор II
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Додо Домилсон
|2
|0
|Куаме Кристиан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Иконе Жонатан
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Фиорентина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
2
Сампдория
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
2
6
Сампдория
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Фиорентина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
4
36%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
2
25%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Пропущено
21
17
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
24%
4
24%
1-15
4
19%
3
18%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
19%
3
18%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1
Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0
Фиорентина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
РФШ Рига - Фиорентина 0:3 Специя - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фиорентина - Интер Милан 3:4
Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2
Результаты матчей
Сампдория
Фиорентина
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
85
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 14
|29
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 10
|27
|4.
|Рома
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|16 - 11
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|25 - 17
|24
|7.
|Удинезе
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|21 - 13
|23
|8.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 7
|22
|9.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|11.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Эмполи
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|15.
|Монца
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|16.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 24
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 16
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 23
|6
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|11.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|12.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|13.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|14.
|Эмполи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория 0:2 Фиорентина
Исход игры
Сампдория
11.5% (15)
Ничья
28.5% (37)
Фиорентина
60% (78)
Тотал 2.5
Больше
46.77% (58)
Меньше
53.23% (66)
Обе команды забьют
Да
73.39% (91)
Нет
26.61% (33)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
36.9% (48)
1:1 Ничья
26.2% (34)
0:1 Фиорентина
17.7% (23)
2:1 Сампдория
6.9% (9)
1:0 Сампдория
3.8% (5)
0:2 Фиорентина
1.5% (2)
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