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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Байер Л
0:0
Перерыв
Унион Берлин
0'
19' Желтая карточка
Амири Надим
24' Желтая карточка
Хедира Рани
26' Желтая карточка
Сибачо Жордан
41' Желтая карточка
Торсби Мортен

Ход матча

19'
Амири Надим
 
24'
 
Хедира Рани
26'
 
Сибачо Жордан
41'
 
Торсби Мортен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 130
Байер Л 40% (52)
X 31.5% (41)
Унион Берлин 28.5% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Унион Берлин
3.37
3.40
3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
12
Тапсоба
Эдмон
3
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
30
Фримпонг
Жереми
10
Демирбай
Керем
11
Амири
Надим
5
Баккер
Митчел
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
37
Грилль
Леннарт
25
Баумгартль
Тимо
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
6
Рюэрсон
Юлиан
2
Торсби
Мортен
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
45
Сибачо
Жордан
27
Бекер
Шеральдо
Байер Л
3-1-4-2
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Байер Л
Унион Берлин

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
2:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:1
Б
2:3
Б
2:0
К
4:1

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
1.33

Среднее время на гол

37
67

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

45
80

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фримпонг Жереми 5 0.38
Демирбай Керем 3 0.23
Диаби Мусса 2 0.15
Шик Патрик 2 0.15
Арангис Чарлес 1 0.08
Паулиньо Жозе 1 0.08
Паласиос Эксекиэль 1 0.08
Инкапье Пьеро 1 0.08
Андрих Роберт 0 0
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Гложек Адам 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Адли Амин 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 6 0.46
Сибачо Жордан 3 0.23
Хаберер Яник 3 0.23
Михель Свен 2 0.15
Бехренс Кевин 1 0.08
Духи Данило 1 0.08
Кнохе Робин 1 0.08
Торсби Мортен 1 0.08
Пантович Милош 1 0.08
Еккель Пауль 1 0.08
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Лейте Диогу 0 0
Левелинг Джейми 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 5 2
Андрих Роберт 4 0
Та Джонатан 4 0
Баккер Митчел 2 1
Амири Надим 2 0
Тапсоба Эдмон 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Демирбай Керем 1 0
Азмун Сердар 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0
Диаби Мусса 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 4 0
Кнохе Робин 2 0
Михель Свен 2 0
Гисельман Нико 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Торсби Мортен 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Скарке Тим 1 0
Еккель Пауль 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Результаты матчей

Байер Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Унион Берлин
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
1
Байер Л
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Унион Берлин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

5
12
Байер Л
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Унион Берлин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
4
50%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
50%
76-90

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
0
0%
3
15%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
5
29%
29%
5
25%
31-45
4
24%
4
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
7
35%
76-90

Пропущено

24
10
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
17%
3
30%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
4
40%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
1
10%
61-75
6
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Байер Л - Брюгге 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0 Атлетико М - Байер Л 2:2 Байер Л - Вольфсбург 2:2
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Бохум - Унион Берлин 2:1
Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1

Результаты матчей

Байер Л
Унион Берлин

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
6
6
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 8 4 1 41 - 12 28
2. Унион Берлин 0:0 Заявка 13 8 3 2 21 - 9 27
3. Боруссия Д Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
4. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
5. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 2 4 27 - 21 23
6. РБ Лейпциг Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
7. Вердер Заявка 13 6 3 4 23 - 19 21
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 23 - 20 19
9. Хоффенхайм Заявка 13 5 3 5 19 - 16 18
10. Майнц Заявка 13 5 3 5 18 - 22 18
11. Кёльн Заявка 12 4 5 3 20 - 23 17
12. Вольфсбург Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
14. Герта Заявка 13 2 5 6 16 - 20 11
15. Штуттгарт Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
16. Байер Л 0:0 Заявка 13 2 4 7 16 - 25 10
17. Бохум Заявка 13 2 1 10 11 - 35 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Унион Берлин 0:0 Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
3. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
6. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
11. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
12. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
13. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
14. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
15. Байер Л 0:0 Заявка 7 1 3 3 10 - 11 6
16. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
5. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
12. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Байер Л 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
15. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Бавария Мусиала Джамал 8 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
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Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Байер Л: 63%, Унион Берлин: 37%.
  • 45'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Байер Л
  • 45'
    Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Байер Л: 64%, Унион Берлин: 36%.
  • 44'
    Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Байер Л 40% (52)
    X 31.5% (41)
    Унион Берлин 28.5% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Унион Берлин
    3.37
    3.40
    3.75
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    Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Байер Л
    39.7% (52)
    Ничья
    30.5% (40)
    Унион Берлин
    29.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.45% (70)
    Меньше
    43.55% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    82.26% (102)
    Нет
    17.74% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.4% (32)
    2:1 Байер Л
    22.9% (30)
    1:2 Унион Берлин
    20.6% (27)
    2:0 Байер Л
    6.1% (8)
    1:0 Байер Л
    4.6% (6)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Унион Берлин
    2.3% (3)
    0:1 Унион Берлин
    2.3% (3)
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    Байер Л
    Унион Берлин
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