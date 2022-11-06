Тур: 13. Стадион: БайАрена. Главный судья: Шрёдер Роберт
5:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаАмири Надим
24' Желтая карточкаХедира Рани
26' Желтая карточкаСибачо Жордан
41' Желтая карточкаТорсби Мортен
1:0
46' ГолАндрих Роберт
2:0
56' ГолДиаби Мусса
3:0
58' ГолДиаби Мусса
4:0
68' ГолГложек Адам
5:0
76' ГолБаккер Митчел
85' Желтая карточкаЛейте Диогу
90'+1
Бонусы букмекеров
Ход матча
19'
24'
26'
41'
46'
1:0
56'
2:0
58'
3:0
68'
4:0
69'
76'
5:0
85'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
11
Амири
Надим
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
21 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Байер Л
Унион Берлин
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
1.33
Среднее время на гол
37
67
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
45
80
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фримпонг Жереми
|5
|0.38
|Диаби Мусса
|4
|0.31
|Демирбай Керем
|3
|0.23
|Шик Патрик
|2
|0.15
|Андрих Роберт
|1
|0.08
|Гложек Адам
|1
|0.08
|Баккер Митчел
|1
|0.08
|Арангис Чарлес
|1
|0.08
|Паулиньо Жозе
|1
|0.08
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0.08
|Инкапье Пьеро
|1
|0.08
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Амири Надим
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
|Адли Амин
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|6
|0.46
|Сибачо Жордан
|3
|0.23
|Хаберер Яник
|3
|0.23
|Михель Свен
|2
|0.15
|Бехренс Кевин
|1
|0.08
|Духи Данило
|1
|0.08
|Кнохе Робин
|1
|0.08
|Торсби Мортен
|1
|0.08
|Пантович Милош
|1
|0.08
|Еккель Пауль
|1
|0.08
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|5
|2
|Андрих Роберт
|4
|0
|Та Джонатан
|4
|0
|Баккер Митчел
|2
|1
|Амири Надим
|2
|0
|Тапсоба Эдмон
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|4
|0
|Кнохе Робин
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Зегуйн Пауль
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Унион Берлин
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
7
1
Байер Л
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Унион Берлин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
5
12
Байер Л
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Унион Берлин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
5
31%
1
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
4
50%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
50%
76-90
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
0
0%
3
15%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
5
23%
5
25%
31-45
7
32%
4
20%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
18%
7
35%
76-90
Пропущено
24
15
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
17%
3
20%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
4
27%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
25%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Байер Л - Брюгге 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0 Атлетико М - Байер Л 2:2 Байер Л - Вольфсбург 2:2
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Бохум - Унион Берлин 2:1
Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1
Результаты матчей
Байер Л
Унион Берлин
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
51
25
15
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
67
67
310
211
211
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|41 - 12
|28
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 15
|25
|4.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 13
|25
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 21
|23
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|7.
|Вердер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|10.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 23
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 22
|18
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|14.
|Байер Л
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|21 - 25
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|17.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 35
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|6.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|9.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 10
|9
|12.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|14.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 16
|7
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|11
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|8 (5)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|7 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 5:0 Унион Берлин
Исход игры
Байер Л
39.7% (52)
Ничья
30.5% (40)
Унион Берлин
29.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
56.45% (70)
Меньше
43.55% (54)
Обе команды забьют
Да
82.26% (102)
Нет
17.74% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.4% (32)
2:1 Байер Л
22.9% (30)
1:2 Унион Берлин
20.6% (27)
2:0 Байер Л
6.1% (8)
1:0 Байер Л
4.6% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Унион Берлин
2.3% (3)
0:1 Унион Берлин
2.3% (3)
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