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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Байер Л
5:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
19' Желтая карточка
Амири Надим
24' Желтая карточка
Хедира Рани
26' Желтая карточка
Сибачо Жордан
41' Желтая карточка
Торсби Мортен
1:0
46' Гол
Андрих Роберт
2:0
56' Гол
Диаби Мусса
3:0
58' Гол
Диаби Мусса
4:0
68' Гол
Гложек Адам
5:0
76' Гол
Баккер Митчел
85' Желтая карточка
Лейте Диогу
90'+1
Голы и лучшие моменты (видео). Ч...
5:0. Гол Митчела Баккера (видео)...
4:0. Гол пяткой Адама Гложека (в...
3:0. Гол Муссы Диаби (видео). Че...
2:0. Гол Муссы Диаби (видео). Че...
1:0. Гол Роберта Андриха (видео)...

Ход матча

19'
Амири Надим
 
24'
 
Хедира Рани
26'
 
Сибачо Жордан
41'
 
Торсби Мортен
46'
Андрих Роберт
(Демирбай Керем)
1:0
55'
Паласиос Эксекиэль
Демирбай Керем
 
56'
Диаби Мусса
(Фримпонг Жереми)
2:0
58'
Диаби Мусса
(Баккер Митчел)
3:0
59'
 
Михель Свен
Бекер Шеральдо
59'
 
Зегуйн Пауль
Торсби Мортен
59'
 
Бехренс Кевин
Сибачо Жордан
68'
Гложек Адам
(Амири Надим)
4:0
69'
 
Пантович Милош
Хедира Рани
69'
Та Джонатан
Тапсоба Эдмон
 
69'
Адли Амин
Диаби Мусса
 
75'
 
Скарке Тим
Хаберер Яник
76'
Баккер Митчел
(Гложек Адам)
5:0
77'
Хадсон-Одои Каллум
Гложек Адам
 
77'
Фосу-Менса Тимоти
Фримпонг Жереми
 
85'
 
Лейте Диогу

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Байер Л 39.7% (52)
X 30.5% (40)
Унион Берлин 29.8% (39)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
12
Тапсоба
Эдмон
3
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
30
Фримпонг
Жереми
10
Демирбай
Керем
11
Амири
Надим
5
Баккер
Митчел
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
37
Грилль
Леннарт
25
Баумгартль
Тимо
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
6
Рюэрсон
Юлиан
2
Торсби
Мортен
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
45
Сибачо
Жордан
27
Бекер
Шеральдо
Байер Л
3-1-4-2
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Байер Л
Унион Берлин

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
2:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:1
Б
2:3
Б
2:0
К
4:1

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
1.33

Среднее время на гол

37
67

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

45
80

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фримпонг Жереми 5 0.38
Диаби Мусса 4 0.31
Демирбай Керем 3 0.23
Шик Патрик 2 0.15
Андрих Роберт 1 0.08
Гложек Адам 1 0.08
Баккер Митчел 1 0.08
Арангис Чарлес 1 0.08
Паулиньо Жозе 1 0.08
Паласиос Эксекиэль 1 0.08
Инкапье Пьеро 1 0.08
Синкгравен Дэйли 0 0
Амири Надим 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Адли Амин 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 6 0.46
Сибачо Жордан 3 0.23
Хаберер Яник 3 0.23
Михель Свен 2 0.15
Бехренс Кевин 1 0.08
Духи Данило 1 0.08
Кнохе Робин 1 0.08
Торсби Мортен 1 0.08
Пантович Милош 1 0.08
Еккель Пауль 1 0.08
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Лейте Диогу 0 0
Левелинг Джейми 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 5 2
Андрих Роберт 4 0
Та Джонатан 4 0
Баккер Митчел 2 1
Амири Надим 2 0
Тапсоба Эдмон 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Демирбай Керем 1 0
Азмун Сердар 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0
Диаби Мусса 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 4 0
Кнохе Робин 2 0
Михель Свен 2 0
Гисельман Нико 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Торсби Мортен 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Скарке Тим 1 0
Еккель Пауль 1 0
Лейте Диогу 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Результаты матчей

Байер Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Унион Берлин
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
1
Байер Л
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Унион Берлин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

5
12
Байер Л
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Унион Берлин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
5
31%
1
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
4
50%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
50%
76-90

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
0
0%
3
15%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
5
23%
5
25%
31-45
7
32%
4
20%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
18%
7
35%
76-90

Пропущено

24
15
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
17%
3
20%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
4
27%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
25%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Байер Л - Брюгге 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:0 Атлетико М - Байер Л 2:2 Байер Л - Вольфсбург 2:2
Айнтрахт Фр - Байер Л 5:1 Байер Л - Порту 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Порту - Байер Л 2:0 Бавария - Байер Л 4:0 Байер Л - Вердер 1:1 Байер Л - Атлетико М 2:0 Герта - Байер Л 2:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Бохум - Унион Берлин 2:1
Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1

Результаты матчей

Байер Л
Унион Берлин

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
1
2
5
2.5
1
5
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
1
6
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
6
7
3
10
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 8 4 1 41 - 12 28
2. Унион Берлин Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
3. Боруссия Д Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
4. Фрайбург 0:0 Заявка 13 7 4 2 18 - 13 25
5. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 2 4 27 - 21 23
6. РБ Лейпциг Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
7. Вердер Заявка 13 6 3 4 23 - 19 21
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 23 - 20 19
9. Хоффенхайм Заявка 13 5 3 5 19 - 16 18
10. Кёльн 0:0 Заявка 13 4 6 3 20 - 23 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 18 - 22 18
12. Вольфсбург Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
14. Байер Л Заявка 13 3 3 7 21 - 25 12
15. Герта Заявка 13 2 5 6 16 - 20 11
16. Штуттгарт Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
17. Бохум Заявка 13 2 1 10 11 - 35 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
2. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
6. Кёльн 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Фрайбург 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
8. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
9. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
11. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
12. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
13. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
14. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург 0:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
5. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Кёльн 0:0 Заявка 7 1 4 2 10 - 16 7
12. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
14. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Бавария Мусиала Джамал 8 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
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    Прогнозы 131
    Байер Л 39.7% (52)
    X 30.5% (40)
    Унион Берлин 29.8% (39)
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    Прогнозы на матч Байер Л 5:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Байер Л
    39.7% (52)
    Ничья
    30.5% (40)
    Унион Берлин
    29.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.45% (70)
    Меньше
    43.55% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    82.26% (102)
    Нет
    17.74% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.4% (32)
    2:1 Байер Л
    22.9% (30)
    1:2 Унион Берлин
    20.6% (27)
    2:0 Байер Л
    6.1% (8)
    1:0 Байер Л
    4.6% (6)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Унион Берлин
    2.3% (3)
    0:1 Унион Берлин
    2.3% (3)
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