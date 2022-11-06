Тур: 10.
0:0
Первый тайм: 29'
0'
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 НаниПолузащитник
-
29 Хендрикс СэмНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Osman Koroma
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Инджия РевазПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Cheu
История личных встреч
Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
2.18
1.08
Среднее время на гол
41
83
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.57
1.13
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
79
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хендрикс Сэм
|2
|0.2
|Дезир Жонель
|1
|0.1
|Психас Петрос
|1
|0.1
|Osman Koroma
|1
|0.1
|Гуррье Вильд-Дональд
|1 (1)
|0.1
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аденон Халед
|1
|0.1
|Собчик Алекс
|1
|0.1
|Бенни Бернарду
|1
|0.1
|Benjamin Asamoah
|1
|0.1
|Анаане Тиджани
|1
|0.1
Карточки
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|0
|Нани II
|3
|0
|Мучтарис Стефанос
|3
|0
|Osman Koroma
|3
|0
|Маркович Саша
|2
|0
|Салли Эдгар
|2
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Янну Томас
|2
|0
|Психас Петрос
|2
|0
|Дезир Жонель
|1
|0
|Evgenios Kyriakou
|1
|0
|Барди Пьер
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Досис Николаос
|1
|0
|Эсселинк Берт
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аденон Халед
|2
|1
|Diego Mesen
|1
|1
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Бенни Бернарду
|2
|0
|Ковачевич Боян
|2
|0
|Садик Берат
|1
|0
|Трайчевски Душко
|1
|0
|Меска
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Керла Семир
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Докса Катокопия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
1
Олимпиакос Никосия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Докса Катокопия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
0
0
Олимпиакос Никосия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Докса Катокопия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
36%
3
38%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
5
31%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2
Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0
Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|9
|7
|2
|0
|22 - 2
|23
|2.
|Арис Лимассол
|9
|7
|0
|2
|20 - 7
|21
|3.
|АПОЭЛ
|10
|6
|3
|1
|11 - 3
|21
|4.
|АЕК Ларнака
|9
|5
|1
|3
|17 - 8
|16
|5.
|Аполлон
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|4
|2
|3
|9 - 6
|14
|7.
|Анортосис
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Неа Саламина
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Омония
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|10.
|Кармиотисса
|9
|3
|1
|5
|6 - 15
|10
|11.
|Эносис
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|12.
|Докса Катокопия
|0:0
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|14.
|Акритас Хлоракас
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Пафос
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Омония
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|Арис Лимассол
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Аполлон
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Эносис
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Неа Саламина
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|11.
|Кармиотисса
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|1
|0
|4
|2 - 12
|3
|14.
|Докса Катокопия
|0:0
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|АПОЭЛ
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Пафос
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|4.
|Аполлон
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Докса Катокопия
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|9.
|Кармиотисса
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Омония
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Эносис
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|4
|Пафос
|Валакари Онни
|4
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Омония
|Кассама Морету
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 3
|Эносис
|Эхманн Марко
|1 3