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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 10.
Олимпиакос Никосия
2:2
Конец матча
Докса Катокопия
0'
1:0
39' Гол
Гуррье Вильд-Дональд
1:1
44' Гол
Садик Берат
1:2
45' Гол
Собчик Алекс
49' Желтая карточка
Шлогар Мартин
56' Желтая карточка
Theodoros Iosifidis
58' Желтая карточка
Бенни Бернарду
74' Желтая карточка
Ковачевич Боян
2:2
82' Пенальти
Гуррье Вильд-Дональд
89' Желтая карточка
Evgenios Kyriakou
90'+4
Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия

История личных встреч

Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:6
ПД
1:1
ПД
5:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
0:0
К
2:1
К
1:1
Р
1:1
КК
6:0
КК
1:3
ПД
1:1
ПД
1:2
К
3:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

2.18
1.08

Среднее время на гол

41
83

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.57
1.13

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
79

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуррье Вильд-Дональд 3 (1) 0.3
Хендрикс Сэм 2 0.2
Дезир Жонель 1 0.1
Психас Петрос 1 0.1
Osman Koroma 1 0.1
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Собчик Алекс 2 0.2
Садик Берат 1 0.1
Аденон Халед 1 0.1
Бенни Бернарду 1 0.1
Benjamin Asamoah 1 0.1
Анаане Тиджани 1 0.1

Карточки

Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 6 0
Нани II 3 0
Мучтарис Стефанос 3 0
Osman Koroma 3 0
Маркович Саша 2 0
Салли Эдгар 2 0
Картащян Артур 2 0
Янну Томас 2 0
Психас Петрос 2 0
Evgenios Kyriakou 2 0
Дезир Жонель 1 0
Барди Пьер 1 0
Шлогар Мартин 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Досис Николаос 1 0
Эсселинк Берт 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аденон Халед 3 1
Бенни Бернарду 3 0
Diego Mesen 1 1
Стилиану Мариос 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Ковачевич Боян 2 0
Садик Берат 1 0
Трайчевски Душко 1 0
Меска 1 0
Илич Кристиан 1 0
Собчик Алекс 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Керла Семир 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Докса Катокопия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
3
Олимпиакос Никосия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Докса Катокопия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

0
0
Олимпиакос Никосия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Докса Катокопия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
36%
3
38%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
4
27%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
5
28%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2
Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0
Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
2
8
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 3:1 10 8 2 0 25 - 3 26
2. Арис Лимассол 9 7 0 2 20 - 7 21
3. АПОЭЛ 10 6 3 1 11 - 3 21
4. АЕК Ларнака 9 5 1 3 17 - 8 16
5. Аполлон 9 4 3 2 8 - 8 15
6. АЕЛ Лимаcсол 1:3 10 4 2 4 10 - 9 14
7. Анортосис 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Неа Саламина 10 4 1 5 9 - 11 13
9. Омония 9 4 0 5 12 - 11 12
10. Кармиотисса 9 3 1 5 6 - 15 10
11. Эносис 10 3 1 6 8 - 16 10
12. Докса Катокопия 10 2 2 6 7 - 16 8
13. Олимпиакос Никосия 10 1 3 6 8 - 19 6
14. Акритас Хлоракас 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Пафос 3:1 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Омония 4 3 0 1 9 - 4 9
4. Арис Лимассол 5 3 0 2 11 - 6 9
5. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
6. Аполлон 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Эносис 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Неа Саламина 4 2 1 1 4 - 4 7
10. АЕЛ Лимаcсол 1:3 5 2 0 3 4 - 6 6
11. Кармиотисса 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 5 1 0 4 2 - 12 3
14. Докса Катокопия 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 3:1 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Арис Лимассол 4 4 0 0 9 - 1 12
3. АПОЭЛ 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Аполлон 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Докса Катокопия 6 2 2 2 6 - 8 8
6. АЕЛ Лимаcсол 1:3 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
8. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
9. Кармиотисса 4 1 1 2 2 - 9 4
10. Омония 5 1 0 4 3 - 7 3
11. АЕК Ларнака 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Эносис 6 1 0 5 2 - 12 3
13. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 4 0 0 4 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Пафос Семедо Вилли 4
АЕК Ларнака Тричковски Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Омония Кассама Морету 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Арис Лимассол Яго Стив 1 3
Эносис Эхманн Марко 1 3
Весь список
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    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Собчик Алекс бьет в цель!
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Садик Берат бьет в цель!
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Гуррье Вильд-Дональд бьет в цель!
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