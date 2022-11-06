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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
1:1
Конец матча
Вестерло
0'
27' Желтая карточка
Mathias Fixelles
41' Желтая карточка
Лапуссен Лоик
0:1
45' Гол
Фостер Лайл
63' Желтая карточка
Ван дер Хейден Сибе
70' Желтая карточка
Томас ван ден Кейбус
84' Желтая карточка
Теума Тедди
90' Желтая карточка
Диркс Тюр
1:1
90' Гол
Нильссон Хокан
90' Желтая карточка
Линен Сенне
90'+6
49
Морис
Антони
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
94
Лапуссен
Лоик
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
8
Амани
Жан
13
Ванзейр
Данте
7
Бонифасе
Виктор
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
23
Зигерс
Рубин
24
Тагир
Равиль
11
Кюйпер
Максим
32
Йорданов
Эдиссон
8
Мадсен
Николас
4
Mathias
Fixelles
35
Акбунар
Халиль
9
Фостер
Лайл
14
Kyan
Vaesen
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2
Вестерло
4-4-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Вестерло

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПДБ
2:2
ПДБ
2:1
ПДБ
1:4
ПДБ
0:0
ПДБВЭ
3:1
ПДБВЭ
0:3
К
0:0
ПДБПЭ
0:2
ПДБПЭ
1:2
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
0:0
ПДБПЭ
2:0
ПДБПЭ
1:3
ПДБ
0:2
ПДБ
1:0
ПДБ
1:1
ПДБ
0:1
ПДБ
0:3
ПДБ
3:0

Голы

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

1.1
2

Среднее время на гол

81
45

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
0.7

Среднее время на гол

101
128

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1
1.32

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

90
68

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванзейр Данте 7 0.44
Саймон Адингра 5 0.31
Теума Тедди 4 (3) 0.25
Бонифасе Виктор 3 0.19
Сайкс Росс 2 0.13
Бёрджесс Кристиан 2 0.13
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.13
Ниукоп Барт 1 0.06
Амани Жан 1 0.06
Лапуссен Лоик 1 0.06
Ван дер Хейден Сибе 1 0.06
Нильссон Хокан 1 0.06
Пуэртас Кэмерон 1 0.06
Кандусс Исмаэль 1 0.06
Линен Сенне 0 0
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 6 0.38
Nene Dorgeles 4 0.25
Ветокеле Игор 4 0.25
Кюйпер Максим 3 (1) 0.19
Диркс Тюр 3 (2) 0.19
Мадсен Николас 1 0.06
Шадли Насер 1 0.06
Акбунар Халиль 1 0.06
Рейнолдс Брайан 1 0.06
Даци Эрдон 1 0.06
Kyan Vaesen 1 0.06
Бернат Ян 0 0
Нойштедтер Роман 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 7 0
Ниукоп Барт 5 0
Амани Жан 3 1
Линен Сенне 4 0
Бёрджесс Кристиан 3 0
Теума Тедди 3 0
Франсуа Гийом 1 1
Саймон Адингра 1 1
Родригес Хосе 2 0
Морис Антони 2 0
Лапуссен Лоик 2 0
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Виктор Боне 1 0
Кандусс Исмаэль 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Зиани Илис 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Фостер Лайл 3 0
Бернат Ян 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Болат Синан 2 0
Диркс Тюр 2 0
Акбунар Халиль 2 0
Mathias Fixelles 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Nene Dorgeles 0 1
Нойштедтер Роман 1 0
Минейро Лукас 1 0
Тагир Равиль 1 0
Kyan Vaesen 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
7
Унион Сент-Жиллуаз
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Вестерло
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

17
10
Унион Сент-Жиллуаз
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Вестерло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

21
17

Голы по времени матча

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
4
31%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

8
21
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
38%
3
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
8
38%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
8
38%
76-90

Забито

21
12
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
19%
2
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
5
24%
4
33%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

34
26
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
0 Не забивали 3
8
24%
5
19%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
4
12%
4
15%
31-45
5
15%
6
23%
46-60
7
21%
2
8%
61-75
8
24%
7
27%
76-90

Пропущено

18
32
11 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
22%
4
13%
1-15
3
17%
2
6%
16-30
4
22%
9
28%
31-45
1
6%
3
9%
46-60
3
17%
3
9%
61-75
3
17%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
Вестерло
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Кортрейк - Вестерло 0:2 Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2
Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Вестерло

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
2
1.5
4
5
3
5
2.5
2
7
1
7
3.5
1
8
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
3
11
5
1.5
10
6
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 16 14 1 1 43 - 15 43
2. Антверпен 0:0 16 11 1 4 28 - 15 34
3. Унион Сент-Жиллуаз 16 10 3 3 32 - 20 33
4. Брюгге 16 10 2 4 32 - 18 32
5. Гент 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Стандард 15 8 1 6 25 - 20 25
7. Вестерло 16 7 2 7 28 - 30 23
8. Сент-Трейден 16 6 5 5 17 - 18 23
9. Серкль Брюгге 16 6 4 6 23 - 24 22
10. АХ Лёвен 16 6 4 6 25 - 26 22
11. Андерлехт 0:0 15 6 2 7 26 - 21 20
12. Шарлеруа 16 6 1 9 22 - 29 19
13. Мехелен 16 5 3 8 24 - 30 18
14. Эйпен 16 5 0 11 19 - 33 15
15. Остенде 15 4 2 9 17 - 30 14
16. Зульте-Варегем 16 3 3 10 18 - 35 12
17. Кортрейк 15 3 3 9 13 - 26 12
18. Серен Юнайтед 16 3 2 11 16 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 9 8 1 0 25 - 8 25
2. Антверпен 0:0 9 7 1 1 20 - 8 22
3. Брюгге 8 6 1 1 20 - 8 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 2 1 13 - 8 17
5. Гент 8 5 1 2 16 - 9 16
6. Серкль Брюгге 8 4 3 1 15 - 8 15
7. Мехелен 9 4 2 3 17 - 15 14
8. Вестерло 7 4 1 2 14 - 9 13
9. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
10. Андерлехт 0:0 8 4 1 3 15 - 9 13
11. Шарлеруа 8 3 1 4 12 - 14 10
12. АХ Лёвен 7 3 1 3 8 - 11 10
13. Остенде 7 3 0 4 8 - 14 9
14. Эйпен 8 3 0 5 10 - 14 9
15. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
16. Зульте-Варегем 8 2 0 6 10 - 23 6
17. Кортрейк 8 1 2 5 5 - 14 5
18. Серен Юнайтед 8 0 1 7 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 19 - 12 16
3. Сент-Трейден 9 4 3 2 10 - 9 15
4. Брюгге 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Антверпен 0:0 7 4 0 3 8 - 7 12
6. Стандард 8 4 0 4 10 - 12 12
7. АХ Лёвен 9 3 3 3 17 - 15 12
8. Гент 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Вестерло 9 3 1 5 14 - 21 10
11. Шарлеруа 8 3 0 5 10 - 15 9
12. Андерлехт 0:0 7 2 1 4 11 - 12 7
13. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Серкль Брюгге 8 2 1 5 8 - 16 7
15. Эйпен 8 2 0 6 9 - 19 6
16. Зульте-Варегем 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Остенде 8 1 2 5 9 - 16 5
18. Мехелен 7 1 1 5 7 - 15 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 12
АХ Лёвен Гонсалес Марио 10 (1)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 8 (2)
Брюгге Ютгла Ферран 7 (3)
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Топ нарушителей
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Мубарак Вакасо 1 5
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Гент Нгадеу Майкл 1 5
Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 1 5
Весь список
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    • 57'
      Акбунар Халиль уходит с поля. Томас ван ден Кейбус выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Фостер Лайл бьет в цель!
    • Желтая карточка
      41'
      Лапуссен Лоик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Mathias Fixelles получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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