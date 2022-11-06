Тур: 16. Стадион: Stade Joseph Marien.
1:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаMathias Fixelles
41' Желтая карточкаЛапуссен Лоик
0:1
45' ГолФостер Лайл
63' Желтая карточкаВан дер Хейден Сибе
70' Желтая карточкаТомас ван ден Кейбус
84' Желтая карточкаТеума Тедди
90' Желтая карточкаДиркс Тюр
1:1
90' ГолНильссон Хокан
90' Желтая карточкаЛинен Сенне
90'+6
Ход матча
27'
41'
45'
0:1
84'
90'
90'
1:1
90'
49
Морис
Антони
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
23
Зигерс
Рубин
24
Тагир
Равиль
14
Kyan
Vaesen
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Kyan VaesenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Вестерло
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
19 матчей
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
1.1
2
Среднее время на гол
81
45
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.89
0.7
Среднее время на гол
101
128
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1
1.32
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
90
68
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванзейр Данте
|7
|0.44
|Саймон Адингра
|5
|0.31
|Теума Тедди
|4 (3)
|0.25
|Бонифасе Виктор
|3
|0.19
|Сайкс Росс
|2
|0.13
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0.13
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.13
|Ниукоп Барт
|1
|0.06
|Амани Жан
|1
|0.06
|Лапуссен Лоик
|1
|0.06
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.06
|Нильссон Хокан
|1
|0.06
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.06
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.06
|Линен Сенне
|0
|0
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|6
|0.38
|Nene Dorgeles
|4
|0.25
|Ветокеле Игор
|4
|0.25
|Кюйпер Максим
|3 (1)
|0.19
|Диркс Тюр
|3 (2)
|0.19
|Мадсен Николас
|1
|0.06
|Шадли Насер
|1
|0.06
|Акбунар Халиль
|1
|0.06
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.06
|Даци Эрдон
|1
|0.06
|Kyan Vaesen
|1
|0.06
|Бернат Ян
|0
|0
|Нойштедтер Роман
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|0
|Ниукоп Барт
|5
|0
|Амани Жан
|3
|1
|Линен Сенне
|4
|0
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0
|Теума Тедди
|3
|0
|Франсуа Гийом
|1
|1
|Саймон Адингра
|1
|1
|Родригес Хосе
|2
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Лапуссен Лоик
|2
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Кандусс Исмаэль
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Фостер Лайл
|3
|0
|Бернат Ян
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Диркс Тюр
|2
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Кюйпер Максим
|2
|0
|Nene Dorgeles
|0
|1
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Тагир Равиль
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
7
Унион Сент-Жиллуаз
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Вестерло
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
17
10
Унион Сент-Жиллуаз
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Вестерло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
21
17
Голы по времени матча
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
4
31%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Пропущено
8
21
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
38%
3
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
8
38%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
8
38%
76-90
Забито
21
12
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
19%
2
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
5
24%
4
33%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
34
26
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
0 Не забивали 3
8
24%
5
19%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
4
12%
4
15%
31-45
5
15%
6
23%
46-60
7
21%
2
8%
61-75
8
24%
7
27%
76-90
Пропущено
18
32
11 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
22%
4
13%
1-15
3
17%
2
6%
16-30
4
22%
9
28%
31-45
1
6%
3
9%
46-60
3
17%
3
9%
61-75
3
17%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 0:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
Вестерло
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вестерло - Сент-Трейден 2:3 Кортрейк - Вестерло 0:2 Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2
Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Вестерло
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
3 раза 38%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
62
45
35
27
17
18
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
115
106
313
313
115
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|16
|14
|1
|1
|43 - 15
|43
|2.
|Антверпен
|0:0
|16
|11
|1
|4
|28 - 15
|34
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|10
|3
|3
|32 - 20
|33
|4.
|Брюгге
|16
|10
|2
|4
|32 - 18
|32
|5.
|Гент
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Стандард
|15
|8
|1
|6
|25 - 20
|25
|7.
|Вестерло
|16
|7
|2
|7
|28 - 30
|23
|8.
|Сент-Трейден
|16
|6
|5
|5
|17 - 18
|23
|9.
|Серкль Брюгге
|16
|6
|4
|6
|23 - 24
|22
|10.
|АХ Лёвен
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|11.
|Андерлехт
|0:0
|15
|6
|2
|7
|26 - 21
|20
|12.
|Шарлеруа
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Мехелен
|16
|5
|3
|8
|24 - 30
|18
|14.
|Эйпен
|16
|5
|0
|11
|19 - 33
|15
|15.
|Остенде
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|Кортрейк
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|18.
|Серен Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|16 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Антверпен
|0:0
|9
|7
|1
|1
|20 - 8
|22
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|7.
|Мехелен
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|8.
|Вестерло
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|9.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|10.
|Андерлехт
|0:0
|8
|4
|1
|3
|15 - 9
|13
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|12.
|АХ Лёвен
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|13.
|Остенде
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|14.
|Эйпен
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|0
|6
|10 - 23
|6
|17.
|Кортрейк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|19 - 12
|16
|3.
|Сент-Трейден
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|4.
|Брюгге
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|5.
|Антверпен
|0:0
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|Стандард
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|7.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|8.
|Гент
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|9.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Вестерло
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|12.
|Андерлехт
|0:0
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|13.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|15.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|9 - 19
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Остенде
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|18.
|Мехелен
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|12
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|10 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (2)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|7 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 5
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 5
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|1 5