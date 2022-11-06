  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Комо
1:0
Конец матча
Венеция
0'
34' Желтая карточка
Солини Маттео
41' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
58' Желтая карточка
Висневски Пшемыслав
1:0
65' Гол
Беллемо Алессандро
80' Желтая карточка
Одентал Кас
90'+5
1
Гидотти
Симоне
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
16
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
21
Арригони
Томмазо
10
Базелли
Даниэле
14
Беллемо
Алессандро
19
Бланко
Алехандро
77
Манкузо
Леонардо
27
Черри
Альберто
1
Маенпяя
Ники
2
Висневски
Пшемыслав
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
7
Дзампано
Франческо
5
Хапс
Ридгесиано
33
Чрнигой
Домен
16
Фьордилино
Лука
10
Кюизанс
Микаэль
20
Похьянпало
Йоэль
11
Новакович
Андрия
Комо
4-3-1-2
Венеция
3-4-1-2

История личных встреч

Комо
Венеция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
3:0
ППД
2:2
ППД
2:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
225

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 3 0.25
Черри Альберто 2 0.17
Бланко Алехандро 1 0.08
Арригони Томмазо 1 0.08
Манкузо Леонардо 1 0.08
Иоанну Николас 1 0.08
Беллемо Алессандро 1 0.08
Виньяли Лука 1 0.08
Liam Kerrigan2 1 0.08
Чаджиа Мутир 0 0
Фабрегас Сеск 0 0
Париджини Витторио 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черышев Денис 3 0.25
Кюизанс Микаэль 2 0.17
Похьянпало Йоэль 1 0.08
Чрнигой Домен 1 0.08
Хапс Ридгесиано 1 0.08
Чеккарони Пьетро 1 0.08
Новакович Андрия 1 0.08
Йонсен Деннис 1 0.08
Ульманн Максимилиан 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базелли Даниэле 4 0
Бинкс Луис 2 1
Одентал Кас 3 0
Арригони Томмазо 1 1
Фабрегас Сеск 2 0
Иоанну Николас 2 0
Фараго Паоло 2 0
Виньяли Лука 2 0
Да Рива Якопо 0 1
Скалья Филиппо 1 0
Манкузо Леонардо 1 0
Париджини Витторио 1 0
Солини Маттео 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Иовин Алессио 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Целехин Энрико 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккарони Пьетро 4 1
Хапс Ридгесиано 4 0
Висневски Пшемыслав 4 0
Тессманн Таннер 2 1
Дзампано Франческо 3 0
Йоронен Йессе 1 1
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Свобода Михаэль 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Чеппители Лука 1 0
Модоло Марко 1 0
Пьерини Николас 1 0
Кандела Антонио 1 0

Результаты матчей

Комо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Венеция
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
2
Комо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Венеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

2
1
Комо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Венеция
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
14

Волевые поражения

6
3

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
50%
2
25%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
2
15%
6
50%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Пропущено

21
20
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
24%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
6
29%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0
Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0
Венеция
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2
Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0

Результаты матчей

Комо
Венеция

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Комо
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 12 9 0 3 18 - 7 27
2. Дженоа 11 6 4 1 14 - 8 22
3. Тернана 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Бари 12 5 5 2 19 - 13 20
5. Парма 12 5 4 3 16 - 12 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 12 5 4 3 16 - 13 19
8. Брешия 12 5 4 3 16 - 17 19
9. Зюйдтироль 12 5 4 3 14 - 15 19
10. Кальяри 12 4 4 4 13 - 14 16
11. СПАЛ 12 3 6 3 16 - 14 15
12. Читтаделла 12 3 6 3 10 - 12 15
13. Палермо 12 4 3 5 12 - 15 15
14. Пиза 12 3 5 4 20 - 18 14
15. Модена 12 4 1 7 16 - 17 13
16. Комо 12 3 3 6 12 - 21 12
17. Козенца 12 3 2 7 11 - 21 11
18. Беневенто 12 2 5 5 10 - 13 11
19. Венеция 12 2 3 7 12 - 19 9
20. Перуджа 12 2 1 9 8 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
8. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
10. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
11. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
12. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
13. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
16. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
17. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 6 2 1 3 8 - 13 7
10. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
11. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
12. Читтаделла 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
18. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
19. Перуджа 6 1 0 5 4 - 9 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Парма Остерволде Джейден 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Хапс Ридгесиано получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Солини Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Комо 1:0 Венеция онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     