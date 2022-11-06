Тур: 12. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
34' Желтая карточкаСолини Маттео
41' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
58' Желтая карточкаВисневски Пшемыслав
1:0
65' ГолБеллемо Алессандро
80' Желтая карточкаОдентал Кас
90'+5
Ход матча
34'
41'
65'
80'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Де Врис ДжекНападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Soncin
История личных встреч
Комо
Венеция
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.67
Среднее время на гол
36
135
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
225
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|3
|0.25
|Черри Альберто
|2
|0.17
|Бланко Алехандро
|1
|0.08
|Арригони Томмазо
|1
|0.08
|Манкузо Леонардо
|1
|0.08
|Иоанну Николас
|1
|0.08
|Беллемо Алессандро
|1
|0.08
|Виньяли Лука
|1
|0.08
|Liam Kerrigan2
|1
|0.08
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черышев Денис
|3
|0.25
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.17
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.08
|Чрнигой Домен
|1
|0.08
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.08
|Новакович Андрия
|1
|0.08
|Йонсен Деннис
|1
|0.08
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Бинкс Луис
|2
|1
|Одентал Кас
|3
|0
|Арригони Томмазо
|1
|1
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Фараго Паоло
|2
|0
|Виньяли Лука
|2
|0
|Да Рива Якопо
|0
|1
|Скалья Филиппо
|1
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Хапс Ридгесиано
|4
|0
|Висневски Пшемыслав
|4
|0
|Тессманн Таннер
|2
|1
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Йоронен Йессе
|1
|1
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Свобода Михаэль
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Комо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Венеция
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
2
Комо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Венеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
2
1
Комо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Венеция
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
14
Волевые поражения
6
3
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
50%
2
25%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
2
15%
6
50%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Пропущено
21
20
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
24%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
6
29%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0
Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0
Венеция
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2
Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0
Результаты матчей
Комо
Венеция
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Комо
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
39
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|12
|9
|0
|3
|18 - 7
|27
|2.
|Дженоа
|11
|6
|4
|1
|14 - 8
|22
|3.
|Тернана
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|Бари
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|5.
|Парма
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|6.
|Реджина
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Асколи
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|8.
|Брешия
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|9.
|Зюйдтироль
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|10.
|Кальяри
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|11.
|СПАЛ
|12
|3
|6
|3
|16 - 14
|15
|12.
|Читтаделла
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|13.
|Палермо
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|14.
|Пиза
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|15.
|Модена
|12
|4
|1
|7
|16 - 17
|13
|16.
|Комо
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|17.
|Козенца
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|18.
|Беневенто
|12
|2
|5
|5
|10 - 13
|11
|19.
|Венеция
|12
|2
|3
|7
|12 - 19
|9
|20.
|Перуджа
|12
|2
|1
|9
|8 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Комо
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|11.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|13.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|16.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|17.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|12.
|Читтаделла
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|19.
|Перуджа
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Парма
|Остерволде Джейден
|1 5