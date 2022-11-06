Тур: 12. Стадион: Душ Баррейруш.
0'
30' Желтая карточкаАндраде Лео
45' Желтая карточкаРодригеш Иву
62' Желтая карточкаВидигал Андре
71' Желтая карточкаПенетра Алешандре
90'+5
Ход матча
30'
45'
62'
59
Трмал
Матоуш
66
Андраде
Лео
16
Мендеш
Диогу
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
25
Пеле
Мамаду
- Основной состав
-
59 Трмал МатоушВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Коста ВиторПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Вега ЛучаноПолузащитник
- Нападающий
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
- Нападающий
-
20 Miguel Sousa
-
36 Carlos Liza
-
Главный тренер: Joao Henriques
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
-
17 Фонте РуйПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
История личных встреч
Маритиму
Фамаликан
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.86
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
63
Бомбардиры внутри турнира
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шадаш Бруну
|2
|0.17
|Видигал Андре
|2
|0.17
|Винк Клаудио
|1
|0.08
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.08
|Jesus Ramirez
|1
|0.08
|Андраде Лео
|1
|0.08
|Moises Mosquera
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссуф Зейду
|2
|0.17
|Миллан Алехандро
|2
|0.17
|Родригеш Иву
|1
|0.08
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.08
|Коломбатто Сантьяго
|1
|0.08
|Моура Франсишку
|1
|0.08
|Ассунсао Густаво
|1
|0.08
|Кадиле Джуниор
|1
|0.08
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Карточки
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видигал Андре
|3
|1
|Коста Витор
|2
|1
|Афонсо Жоао III
|3
|0
|Андраде Лео
|3
|0
|Кошта Эдгар
|2
|0
|Бельтраме Стефано
|2
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Мендеш Диогу
|2
|0
|Бриту Рафаэл
|2
|0
|Moises Mosquera
|2
|0
|Винк Клаудио
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Морено Пабло
|1
|0
|Чина Фабиу
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|5
|0
|Родригеш Иву
|3
|1
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Родригес Хосе Луис
|2
|0
|Юссуф Зейду
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Моура Франсишку
|2
|0
|Ассунсао Густаво
|2
|0
|Gustavo Sa
|2
|0
|Фонте Руй
|1
|0
|Лима Рубен
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
|Пенетра Алешандре
|1
|0
Результаты матчей
Маритиму
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Фамаликан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
3
Маритиму
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Фамаликан
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
2
7
Маритиму
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Фамаликан
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
6
10
Голы по времени матча
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
18
5
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
11%
1
20%
1-15
2
11%
2
40%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
4
22%
1
20%
76-90
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
4
40%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
26
16
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
8%
1
6%
1-15
3
12%
5
31%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
5
19%
4
25%
46-60
6
23%
3
19%
61-75
5
19%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Маритиму
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Маритиму - Арока 1:1 Мафра - Маритиму 4:2 Боавишта - Маритиму 1:1
Маритиму - Каса Пиа 1:2 Бенфика - Маритиму 5:0 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Брага - Маритиму 5:0 Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0 Маритиму - Лейшоэш 2:1 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Маритиму - Пенафьел 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Визела - Маритиму 1:1
Фамаликан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1
Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3 Фамаликан - Эшторил 3:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Визела - Фамаликан 1:1
Результаты матчей
Маритиму
Фамаликан
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
5:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
4 раза 33%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Маритиму
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3:0
|12
|11
|1
|0
|32 - 5
|34
|2.
|Порту
|12
|8
|2
|2
|27 - 8
|26
|3.
|Брага
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|4.
|Каса Пиа
|12
|7
|2
|3
|12 - 8
|23
|5.
|Спортинг Л
|12
|7
|1
|4
|24 - 14
|22
|6.
|Витория Гимарайнш
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|7.
|Портимоненсе
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|8.
|Арока
|12
|5
|4
|3
|14 - 18
|19
|9.
|Боавишта
|12
|5
|2
|5
|13 - 19
|17
|10.
|Эшторил
|0:3
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|11.
|Риу Аве
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|12.
|Шавиш
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|13.
|Визела
|12
|3
|3
|6
|9 - 13
|12
|14.
|Фамаликан
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|15.
|Санта-Клара
|11
|2
|3
|6
|8 - 12
|9
|16.
|Жил Висенте
|12
|2
|3
|7
|10 - 18
|9
|17.
|Маритиму
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|18.
|Пасуш де Феррейра
|12
|0
|2
|10
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3:0
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Порту
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|3.
|Спортинг Л
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|4.
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|5.
|Риу Аве
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|6.
|Боавишта
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|7.
|Каса Пиа
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|8.
|Брага
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|9.
|Портимоненсе
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Арока
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|11.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Шавиш
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|0:3
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Жил Висенте
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3:0
|6
|5
|1
|0
|9 - 0
|16
|2.
|Брага
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|3.
|Каса Пиа
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Порту
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Эшторил
|0:3
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Портимоненсе
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|8.
|Шавиш
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Визела
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Спортинг Л
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|Витория Гимарайнш
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Боавишта
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Маритиму
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|15.
|Риу Аве
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Санта-Клара
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|7
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Бенфика
|Силва Рафа
|6 (2)
|Порту
|Эванилсон
|6 (2)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 6
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|6
Прогнозы на матч Маритиму 0:0 Фамаликан
Исход игры
Маритиму
39.2% (49)
Ничья
45.6% (57)
Фамаликан
15.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
20.66% (25)
Меньше
79.34% (96)
Обе команды забьют
Да
64.46% (78)
Нет
35.54% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.4% (53)
1:0 Маритиму
18.4% (23)
2:1 Маритиму
15.2% (19)
0:1 Фамаликан
9.6% (12)
1:2 Фамаликан
4% (5)
2:0 Маритиму
3.2% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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