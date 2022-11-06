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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Маритиму
0:0
Конец матча
Фамаликан
0'
30' Желтая карточка
Андраде Лео
45' Желтая карточка
Родригеш Иву
62' Желтая карточка
Видигал Андре
71' Желтая карточка
Пенетра Алешандре
90'+5
59
Трмал
Матоуш
5
Зайнадин
Джуниор
4
Коста
Матеуш
66
Андраде
Лео
2
Винк
Клаудио
16
Мендеш
Диогу
21
Афонсо
Жоао
III
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
11
Jesus
Ramirez
7
Видигал
Андре
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
15
Риччели
4
Михай
Энеа
74
Моура
Франсишку
12
Ассунсао
Густаво
7
Родригеш
Иву
25
Пеле
Мамаду
19
Родригес
Хосе
Луис
9
Миллан
Алехандро
14
Кадиле
Джуниор
Маритиму
3-4-3
Фамаликан
4-1-3-2

История личных встреч

Маритиму
Фамаликан

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.86
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
63

Бомбардиры внутри турнира

Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шадаш Бруну 2 0.17
Видигал Андре 2 0.17
Винк Клаудио 1 0.08
Дьедеррик Жоэль 1 0.08
Jesus Ramirez 1 0.08
Андраде Лео 1 0.08
Moises Mosquera 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссуф Зейду 2 0.17
Миллан Алехандро 2 0.17
Родригеш Иву 1 0.08
Родригес Хосе Луис 1 0.08
Коломбатто Сантьяго 1 0.08
Моура Франсишку 1 0.08
Ассунсао Густаво 1 0.08
Кадиле Джуниор 1 0.08
Пенетра Алешандре 0 0

Карточки

Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видигал Андре 3 1
Коста Витор 2 1
Афонсо Жоао III 3 0
Андраде Лео 3 0
Кошта Эдгар 2 0
Бельтраме Стефано 2 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Мендеш Диогу 2 0
Бриту Рафаэл 2 0
Moises Mosquera 2 0
Винк Клаудио 1 0
Силва Мигел 1 0
Морено Пабло 1 0
Чина Фабиу 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 5 0
Родригеш Иву 3 1
Пеле Мамаду 2 0
Родригес Хосе Луис 2 0
Юссуф Зейду 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Моура Франсишку 2 0
Ассунсао Густаво 2 0
Gustavo Sa 2 0
Фонте Руй 1 0
Лима Рубен 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0
Пенетра Алешандре 1 0

Результаты матчей

Маритиму
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Фамаликан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3
Маритиму
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Фамаликан
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

2
7
Маритиму
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Фамаликан
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

6
10

Голы по времени матча

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

18
5
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
11%
1
20%
1-15
2
11%
2
40%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
4
22%
1
20%
76-90

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
4
40%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

26
16
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
8%
1
6%
1-15
3
12%
5
31%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
5
19%
4
25%
46-60
6
23%
3
19%
61-75
5
19%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Маритиму
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Маритиму - Арока 1:1 Мафра - Маритиму 4:2 Боавишта - Маритиму 1:1
Маритиму - Каса Пиа 1:2 Бенфика - Маритиму 5:0 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Брага - Маритиму 5:0 Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0 Маритиму - Лейшоэш 2:1 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Маритиму - Пенафьел 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Визела - Маритиму 1:1
Фамаликан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1
Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3 Фамаликан - Эшторил 3:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Визела - Фамаликан 1:1

Результаты матчей

Маритиму
Фамаликан

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

5:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
4 раза 33%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Маритиму
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3:0 12 11 1 0 32 - 5 34
2. Порту 12 8 2 2 27 - 8 26
3. Брага 12 8 1 3 27 - 11 25
4. Каса Пиа 12 7 2 3 12 - 8 23
5. Спортинг Л 12 7 1 4 24 - 14 22
6. Витория Гимарайнш 12 6 2 4 13 - 13 20
7. Портимоненсе 12 6 1 5 11 - 12 19
8. Арока 12 5 4 3 14 - 18 19
9. Боавишта 12 5 2 5 13 - 19 17
10. Эшторил 0:3 12 4 4 4 12 - 13 16
11. Риу Аве 12 4 3 5 15 - 18 15
12. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
13. Визела 12 3 3 6 9 - 13 12
14. Фамаликан 12 3 2 7 10 - 16 11
15. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
16. Жил Висенте 12 2 3 7 10 - 18 9
17. Маритиму 12 1 3 8 8 - 26 6
18. Пасуш де Феррейра 12 0 2 10 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3:0 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
3. Спортинг Л 6 5 0 1 16 - 4 15
4. Витория Гимарайнш 6 4 1 1 8 - 5 13
5. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
6. Боавишта 6 3 2 1 8 - 8 11
7. Каса Пиа 6 3 1 2 4 - 2 10
8. Брага 6 3 1 2 11 - 5 10
9. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
10. Арока 6 3 1 2 9 - 11 10
11. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 0:3 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3:0 6 5 1 0 9 - 0 16
2. Брага 6 5 0 1 16 - 6 15
3. Каса Пиа 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Эшторил 0:3 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
8. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
9. Визела 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
15. Риу Аве 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Порту Эванилсон 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Родригеш Иву получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Junior Kadile уходит с поля. Хайме Иван выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 125
    Маритиму 39.2% (49)
    X 45.6% (57)
    Фамаликан 15.2% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Маритиму 0:0 Фамаликан онлайн

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    Прогнозы на матч Маритиму 0:0 Фамаликан

    Исход игры
    Маритиму
    39.2% (49)
    Ничья
    45.6% (57)
    Фамаликан
    15.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.66% (25)
    Меньше
    79.34% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    64.46% (78)
    Нет
    35.54% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.4% (53)
    1:0 Маритиму
    18.4% (23)
    2:1 Маритиму
    15.2% (19)
    0:1 Фамаликан
    9.6% (12)
    1:2 Фамаликан
    4% (5)
    2:0 Маритиму
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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