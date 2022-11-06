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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Риу Аве
1:0
Второй тайм: 71'
Боавишта
0'
22' Желтая карточка
Витор Пауло
45' Желтая карточка
Sopuruchukwu Onyemaechi
60' Желтая карточка
Амарал Педру
63' Желтая карточка
Перес Себастьян
1:0
64' Гол
Боатенг Эммануль

Ход матча

22'
Витор Пауло
 
45'
 
Sopuruchukwu Onyemaechi
56'
Амарал Педру
Патрик II
 
56'
Fabio Ronaldo
Баэса Мигель
 
56'
Joao Ferreira2
Коштинья
 
60'
Амарал Педру
 
63'
 
Перес Себастьян
64'
Боатенг Эммануль
(Жосуэ Са)
1:0
67'
 
Макута Гайус
Ватай Масаки
67'
 
Лоуренсу Бруну
Вукотич Илия
67'
 
Горре Кенджи
Нжие Юсуфа
Прогнозы 125
Риу Аве 58.4% (73)
X 27.2% (34)
Боавишта 14.4% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Боавишта
3.10
3.14
4.15
Все Коэффициенты
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
20
Коштинья
93
Витор
Пауло
6
Родригеш
Гонсалу
8
Гомеш
Витор
15
Баэса
Мигель
22
Боатенг
Эммануль
II
19
Якубу
Абдул-Азиз
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
23
Сассо
Венсан
70
Sopuruchukwu
Onyemaechi
79
Мальейру
Педро
18
Вукотич
Илия
24
Перес
Себастьян
19
Мангаш
Рикарду
21
Агра
Салвадор
11
Нжие
Юсуфа
13
Ватай
Масаки
Риу Аве
3-5-2
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Риу Аве
Боавишта

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ТМК
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.11
1.57

Среднее время на гол

42
57

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
102

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 5 0.42
Боатенг Эммануль II 4 0.33
Родригеш Гонсалу 2 0.17
Амарал Педру 1 0.08
Коштинья 1 0.08
Fabio Ronaldo 1 0.08
Руиз Леонардо 1 0.08
Самарис Андреас 0 0
Монтейру Андре 0 0
Витор Пауло 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Баэса Мигель 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 3 (1) 0.25
Сассо Венсан 2 0.17
Martim Tavares 2 0.17
Лоуренсу Бруну II 2 (1) 0.17
Агра Салвадор 1 0.08
Перес Себастьян 1 0.08
Боженик Роберт 1 0.08
Ватай Масаки 1 0.08
Горре Кенджи 0 0
Мальейру Педро 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Макута Гайус 0 0
Хамаче Янис 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амарал Педру 5 0
Joao Ferreira2 3 1
Родригеш Гонсалу 2 1
Витор Пауло 3 0
Коштинья 3 0
Патрик II 2 0
Гомеш Витор 2 0
Идрисси Амин 2 0
Панталон Ренато 2 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Боатенг Эммануль II 2 0
Fabio Ronaldo 2 0
Руиз Леонардо 1 0
Joao Graca 1 0
Сантос Адерлан 1 0
Жока 1 0
Перейра Андре 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 4 0
Перес Себастьян 4 0
Лоуренсу Бруну II 4 0
Макута Гайус 3 0
Кэннон Реджи 3 0
Мальейру Педро 3 0
Нжие Юсуфа 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абаскаль Родриго 2 0
Sopuruchukwu Onyemaechi 2 0
Мангаш Рикарду 0 1
Бракалли Рафаэл 1 0
Агра Салвадор 1 0
Камара Ибраима III 1 0
Горре Кенджи 1 0
Боженик Роберт 1 0
Ватай Масаки 1 0
Martim Tavares 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Боавишта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
2
Риу Аве
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

5
8
Риу Аве
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Боавишта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

7
10

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
20%
4
31%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
6
35%
3
17%
61-75
4
24%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2 Бенфика - Риу Аве 4:2
Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1
Боавишта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боавишта - Визела 2:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Мачико - Боавишта 1:0 Боавишта - Маритиму 1:1
Фамаликан - Боавишта 4:0 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Боавишта - Боливар 3:3 Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0

Результаты матчей

Риу Аве
Боавишта

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
5
6
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 11 10 1 0 29 - 5 31
2. Порту 12 8 2 2 27 - 8 26
3. Брага 11 8 1 2 27 - 10 25
4. Спортинг Л 12 7 1 4 24 - 14 22
5. Каса Пиа 11 6 2 3 11 - 8 20
6. Витория Гимарайнш 12 6 2 4 13 - 13 20
7. Портимоненсе 12 6 1 5 11 - 12 19
8. Арока 12 5 4 3 14 - 18 19
9. Боавишта 0:1 12 5 2 5 13 - 19 17
10. Эшторил 11 4 4 3 12 - 10 16
11. Риу Аве 1:0 12 4 3 5 15 - 18 15
12. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
13. Визела 12 3 3 6 9 - 13 12
14. Фамаликан 11 3 1 7 10 - 16 10
15. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
16. Жил Висенте 12 2 3 7 10 - 18 9
17. Маритиму 11 1 2 8 8 - 26 5
18. Пасуш де Феррейра 12 0 2 10 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
3. Спортинг Л 6 5 0 1 16 - 4 15
4. Витория Гимарайнш 6 4 1 1 8 - 5 13
5. Риу Аве 1:0 6 4 0 2 8 - 5 12
6. Боавишта 0:1 6 3 2 1 8 - 8 11
7. Брага 5 3 1 1 11 - 4 10
8. Каса Пиа 6 3 1 2 4 - 2 10
9. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
10. Арока 6 3 1 2 9 - 11 10
11. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 5 0 1 4 4 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 6 5 0 1 16 - 6 15
2. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
3. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
5. Каса Пиа 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
8. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
9. Визела 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Боавишта 0:1 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
15. Риу Аве 1:0 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 6 0 1 5 3 - 11 1
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Порту Эванилсон 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Sopuruchukwu Onyemaechi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Витор Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 125
Риу Аве 58.4% (73)
X 27.2% (34)
Боавишта 14.4% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Боавишта
3.10
3.14
4.15
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Где смотреть матч Риу Аве 1:0 Боавишта онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Боавишта

Исход игры
Риу Аве
58.4% (73)
Ничья
27.2% (34)
Боавишта
14.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
27.87% (34)
Меньше
72.13% (88)
Обе команды забьют
Да
50% (61)
Нет
50% (61)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
37.6% (47)
1:1 Ничья
22.4% (28)
2:1 Риу Аве
16.8% (21)
0:1 Боавишта
6.4% (8)
1:2 Боавишта
5.6% (7)
2:2 Ничья
3.2% (4)
2:0 Риу Аве
3.2% (4)
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