Тур: 12. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве.
0'
22' Желтая карточкаВитор Пауло
45' Желтая карточкаSopuruchukwu Onyemaechi
60' Желтая карточкаАмарал Педру
63' Желтая карточкаПерес Себастьян
1:0
64' ГолБоатенг Эммануль
Ход матча
22'
60'
63'
64'
1:0
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
93
Витор
Пауло
15
Баэса
Мигель
23
Сассо
Венсан
18
Вукотич
Илия
11
Нжие
Юсуфа
13
Ватай
Масаки
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяЗащитник
-
93 Витор ПаулоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Баэса МигельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Защитник
-
21 Joao GracaПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Риу Аве
Боавишта
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
2.11
1.57
Среднее время на гол
42
57
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.63
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
102
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|5
|0.42
|Боатенг Эммануль II
|4
|0.33
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.17
|Амарал Педру
|1
|0.08
|Коштинья
|1
|0.08
|Fabio Ronaldo
|1
|0.08
|Руиз Леонардо
|1
|0.08
|Самарис Андреас
|0
|0
|Монтейру Андре
|0
|0
|Витор Пауло
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|3 (1)
|0.25
|Сассо Венсан
|2
|0.17
|Martim Tavares
|2
|0.17
|Лоуренсу Бруну II
|2 (1)
|0.17
|Агра Салвадор
|1
|0.08
|Перес Себастьян
|1
|0.08
|Боженик Роберт
|1
|0.08
|Ватай Масаки
|1
|0.08
|Горре Кенджи
|0
|0
|Мальейру Педро
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амарал Педру
|5
|0
|Joao Ferreira2
|3
|1
|Родригеш Гонсалу
|2
|1
|Витор Пауло
|3
|0
|Коштинья
|3
|0
|Патрик II
|2
|0
|Гомеш Витор
|2
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Панталон Ренато
|2
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|Fabio Ronaldo
|2
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Joao Graca
|1
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Перейра Андре
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|4
|0
|Перес Себастьян
|4
|0
|Лоуренсу Бруну II
|4
|0
|Макута Гайус
|3
|0
|Кэннон Реджи
|3
|0
|Мальейру Педро
|3
|0
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абаскаль Родриго
|2
|0
|Sopuruchukwu Onyemaechi
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|0
|1
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Камара Ибраима III
|1
|0
|Горре Кенджи
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Ватай Масаки
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Боавишта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
2
Риу Аве
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
5
8
Риу Аве
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Боавишта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
7
10
Голы по времени матча
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
20%
4
31%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
6
35%
3
17%
61-75
4
24%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2 Бенфика - Риу Аве 4:2
Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1
Боавишта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боавишта - Визела 2:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2 Мачико - Боавишта 1:0 Боавишта - Маритиму 1:1
Фамаликан - Боавишта 4:0 Боавишта - Спортинг Л 2:1 Арока - Боавишта 1:2 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Боавишта - Боливар 3:3 Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0
Результаты матчей
Риу Аве
Боавишта
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
56
56
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|11
|10
|1
|0
|29 - 5
|31
|2.
|Порту
|12
|8
|2
|2
|27 - 8
|26
|3.
|Брага
|11
|8
|1
|2
|27 - 10
|25
|4.
|Спортинг Л
|12
|7
|1
|4
|24 - 14
|22
|5.
|Каса Пиа
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|6.
|Витория Гимарайнш
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|7.
|Портимоненсе
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|8.
|Арока
|12
|5
|4
|3
|14 - 18
|19
|9.
|Боавишта
|0:1
|12
|5
|2
|5
|13 - 19
|17
|10.
|Эшторил
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|11.
|Риу Аве
|1:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|12.
|Шавиш
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|13.
|Визела
|12
|3
|3
|6
|9 - 13
|12
|14.
|Фамаликан
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|15.
|Санта-Клара
|11
|2
|3
|6
|8 - 12
|9
|16.
|Жил Висенте
|12
|2
|3
|7
|10 - 18
|9
|17.
|Маритиму
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|18.
|Пасуш де Феррейра
|12
|0
|2
|10
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Порту
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|3.
|Спортинг Л
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|4.
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|5.
|Риу Аве
|1:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|6.
|Боавишта
|0:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|7.
|Брага
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|8.
|Каса Пиа
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|9.
|Портимоненсе
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Арока
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|11.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Шавиш
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Жил Висенте
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|2.
|Бенфика
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|3.
|Порту
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Каса Пиа
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Портимоненсе
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|8.
|Шавиш
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Визела
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Спортинг Л
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|Витория Гимарайнш
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Боавишта
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Маритиму
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|15.
|Риу Аве
|1:0
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Санта-Клара
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|7
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Бенфика
|Силва Рафа
|6 (2)
|Порту
|Эванилсон
|6 (2)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 6
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|6
Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Боавишта
Исход игры
Риу Аве
58.4% (73)
Ничья
27.2% (34)
Боавишта
14.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
27.87% (34)
Меньше
72.13% (88)
Обе команды забьют
Да
50% (61)
Нет
50% (61)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
37.6% (47)
1:1 Ничья
22.4% (28)
2:1 Риу Аве
16.8% (21)
0:1 Боавишта
6.4% (8)
1:2 Боавишта
5.6% (7)
2:2 Ничья
3.2% (4)
2:0 Риу Аве
3.2% (4)
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