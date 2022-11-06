Тур: 15. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
45' Желтая карточкаБальтазар
45' Желтая карточкаБуа Кевин
45' Желтая карточкаБургер Ваутер
45' Желтая карточкаБалотелли Марио
57' Красная карточкаБальтазар
65' Желтая карточкаСио Жованни
Ход матча
25'
45'
45'
45'
45'
57'
63'
65'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
13
Сальви
Мирко
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
19
Малес
Дариан
30
Каде
Антон
14
Брэдли
Финк
19
Лаванши
Нума
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
33
Буа
Кевин
- Основной состав
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сене КалиПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Зачири АндиНападающий
-
-
Главный тренер: Фрай Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Сио ЖованниЗащитник
- Полузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Базель
Сьон
51 матч
78.4%
21.6%
40 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.9%
21.6%
23.5%
28 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.8%
21.6%
17.6%
31 победа 11 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
92.9%
7.1%
0 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 11 побед
65 матчей
61.5%
26.2%
12.3%
40 побед 17 ничьих 8 побед
Первый тайм
43.1%
36.9%
20%
28 побед 24 ничьи 13 побед
Второй тайм
47.7%
35.4%
16.9%
31 победа 23 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
76
57
Голов в среднем за матч
2.45
1.68
Среднее время на гол
36
53
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.09
1.03
Среднее время на гол
82
87
Всего голов
113
89
Голов в среднем за матч
1.74
1.37
Тотал матчей
2.5
63
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 77%
Меньше 23%
15
40
Больше 62%
Меньше 38%
25
25
Больше 38%
Меньше 62%
40
14
Больше 22%
Меньше 78%
51
8
Больше 12%
Меньше 88%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зачири Анди
|3
|0.21
|Бургер Ваутер
|3
|0.21
|Брэдли Финк
|3
|0.21
|Ндой Дан
|2
|0.14
|Комас Арнау
|2
|0.14
|Амдуни Зеки
|2
|0.14
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.14
|Малес Дариан
|1
|0.07
|Ланг Михаэль
|0
|0
|Джака Таулант
|0
|0
|Фрай Фабиан
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5
|0.33
|Балотелли Марио
|4 (2)
|0.27
|Итаитинга
|2
|0.13
|Сио Жованни
|2
|0.13
|Араз Муса
|1
|0.07
|Поа Денис
|1
|0.07
|Дзуффи Лука
|1
|0.07
|Кавар Димитри
|1
|0.07
|Шуареф Ильяс
|1
|0.07
|Шмид Йоэль
|1
|0.07
|Лаванши Нума
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|5
|0
|Ланг Михаэль
|3
|1
|Джака Таулант
|4
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Комас Арнау
|4
|0
|Миллар Лиам
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Адамс Касим
|2
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|6
|1
|Лаванши Нума
|5
|0
|Кавар Димитри
|2
|1
|Балотелли Марио
|3
|0
|Гргич Анто
|3
|0
|Араз Муса
|3
|0
|Поа Денис
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Nathanael Saintini
|3
|0
|Сио Жованни
|2
|0
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
Результаты матчей
Базель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сьон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
1
5
Базель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сьон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
5
6
Базель
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Сьон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
6
11
Голы по времени матча
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
4
50%
2
17%
76-90
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
5
71%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
3
30%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Забито
18
19
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
7
39%
3
16%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
1
6%
5
26%
76-90
Пропущено
17
22
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
18%
6
27%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
7
41%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пюник - Базель 1:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Жальгирис 2:2 Базель - Винтертур 3:1
Базель - Цюрих 0:0 Серветт - Базель 0:0 Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2
Сьон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сьон - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Сьон 1:1 Винтертур - Сьон 1:0 Сьон - Люцерн 2:0
Грасcхоппер - Сьон 4:4 Сьон - Винтертур 1:3 Рапперсвиль-Йона - Сьон 0:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Сьон - Базель 2:1 Люцерн - Сьон 2:0 Ченуа - Сьон 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2
Результаты матчей
Базель
Сьон
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Базель
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
43
15
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
95
49
77
49
311
211
113
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|15
|9
|5
|1
|32 - 9
|32
|2.
|Серветт
|15
|6
|7
|2
|18 - 14
|25
|3.
|Санкт-Галлен
|15
|6
|3
|6
|26 - 22
|21
|4.
|Люцерн
|14
|5
|5
|4
|24 - 19
|20
|5.
|Сьон
|0:0
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|Лугано
|2:0
|15
|6
|2
|7
|23 - 25
|20
|7.
|Базель
|0:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 16
|18
|8.
|Грасcхоппер
|15
|4
|5
|6
|27 - 30
|17
|9.
|Винтертур
|15
|4
|4
|7
|12 - 28
|16
|10.
|Цюрих
|0:2
|15
|1
|6
|8
|9 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|5
|2
|0
|17 - 4
|17
|2.
|Санкт-Галлен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Серветт
|8
|4
|4
|0
|11 - 6
|16
|4.
|Базель
|0:0
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|5.
|Грасcхоппер
|7
|3
|2
|2
|16 - 14
|11
|6.
|Винтертур
|8
|3
|2
|3
|7 - 17
|11
|7.
|Люцерн
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|Лугано
|2:0
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|9.
|Сьон
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Цюрих
|0:2
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|2.
|Сьон
|0:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|3.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|4.
|Лугано
|2:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Грасcхоппер
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|7.
|Цюрих
|0:2
|8
|1
|3
|4
|5 - 13
|6
|8.
|Базель
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|9.
|Винтертур
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|10.
|Санкт-Галлен
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|6 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|6
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 6
|Санкт-Галлен
|Шмидт Исаак
|2 4
|Серветт
|Дулин Давид
|7
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 5