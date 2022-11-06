Тур: 12. Стадион: Брага Мунисипал.
Ход матча
23'
0:1
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
42
Соарес
Лукас
88
Этеки
Ян
10
Пинту
Диогу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Лаинес ДиегоПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пинту ДиогуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
-
18 ВитоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
16 Cuca
-
23 Leo Natel
-
Главный тренер: Filipe Martins
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|5
|0.42
|Орта Рикарду
|4 (1)
|0.33
|Оливейра Витор
|4
|0.33
|Медейруш Юри
|3
|0.25
|Руис Абель
|2
|0.17
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0.17
|Лаинес Диего
|1
|0.08
|Секейра Нуну
|1
|0.08
|Каштру Андре
|1
|0.08
|Ньякате Сику
|1
|0.08
|Тормена Витор
|1
|0.08
|Гомес Родриго II
|1
|0.08
|Джало Альваро
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
Каса Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Годвин Савиур
|3
|0.25
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0.25
|Мартинс Рафаэл VI
|2
|0.17
|Кунимото Такахиро
|1
|0.08
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.08
|Нето Анжело
|1
|0.08
|Leonardo Bolgado
|1
|0.08
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Соарес Лукас
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Матеус Лима
|2
|1
|Медейруш Юри
|3
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Тормена Витор
|2
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Орта Андре
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Гомес Родриго II
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
|Джало Альваро
|1
|0
Каса Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|5
|0
|Золотич Нермин
|2
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Кунимото Такахиро
|3
|0
|Нето Анжело
|3
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Батишта Рикарду
|2
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Годвин Савиур
|2
|0
|Этеки Ян
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Вито
|1
|0
|Ромариу
|1
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|1
|0
|Leonardo Bolgado
|1
|0
Результаты матчей
Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Каса Пиа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
1
Брага
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Каса Пиа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
15
4
Брага
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Каса Пиа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
18
5
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
15
4
10 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
20%
3
75%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
26
11
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
7
27%
1
9%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
5
19%
1
9%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
4
15%
5
45%
61-75
7
27%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брага - Мальмё 2:1 Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2
Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0
Каса Пиа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1
Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Лейшоэш - Каса Пиа 1:5 Каса Пиа - Вилафранкенше 2:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Эштрела 3:0 Варзим - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Фаренсе 1:0
Результаты матчей
Брага
Каса Пиа
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Брага
Каса Пиа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
32
15
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
33
14
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
74
38
56
110
29
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|11
|10
|1
|0
|29 - 5
|31
|2.
|Порту
|12
|8
|2
|2
|27 - 8
|26
|3.
|Брага
|0:1
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|4.
|Каса Пиа
|1:0
|12
|7
|2
|3
|12 - 8
|23
|5.
|Спортинг Л
|12
|7
|1
|4
|24 - 14
|22
|6.
|Витория Гимарайнш
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|7.
|Портимоненсе
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|8.
|Арока
|12
|5
|4
|3
|14 - 18
|19
|9.
|Боавишта
|12
|5
|2
|5
|13 - 19
|17
|10.
|Эшторил
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|11.
|Риу Аве
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|12.
|Шавиш
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|13.
|Визела
|12
|3
|3
|6
|9 - 13
|12
|14.
|Фамаликан
|0:0
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|15.
|Санта-Клара
|11
|2
|3
|6
|8 - 12
|9
|16.
|Жил Висенте
|12
|2
|3
|7
|10 - 18
|9
|17.
|Маритиму
|0:0
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|18.
|Пасуш де Феррейра
|12
|0
|2
|10
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Порту
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|3.
|Спортинг Л
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|4.
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|5.
|Риу Аве
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|6.
|Боавишта
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|7.
|Каса Пиа
|1:0
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|8.
|Брага
|0:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|9.
|Портимоненсе
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Арока
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|11.
|Фамаликан
|0:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Шавиш
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Жил Висенте
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|0:1
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|2.
|Бенфика
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|3.
|Каса Пиа
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Порту
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Эшторил
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Портимоненсе
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|8.
|Шавиш
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Визела
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Спортинг Л
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|Витория Гимарайнш
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Боавишта
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Маритиму
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|15.
|Риу Аве
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Санта-Клара
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|0:0
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|7
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Бенфика
|Силва Рафа
|6 (2)
|Порту
|Эванилсон
|6 (2)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 6
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|6
Прогнозы на матч Брага 0:1 Каса Пиа
Исход игры
Брага
98.4% (125)
Ничья
0.8% (1)
Каса Пиа
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.41% (61)
Меньше
49.59% (60)
Обе команды забьют
Да
45.45% (55)
Нет
54.55% (66)
Популярный счёт
2:1 Брага
37.8% (48)
2:0 Брага
24.4% (31)
1:0 Брага
22% (28)
3:0 Брага
4.7% (6)
3:1 Брага
3.1% (4)
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