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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Брага
0:1
Первый тайм: 31'
Каса Пиа
0'
0:1
23' Гол
Мартинс Рафаэл

Ход матча

23'
0:1
Мартинс Рафаэл
(Leonardo Lelo)
Прогнозы 127
Брага 98.4% (125)
X 0.8% (1)
Каса Пиа 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Каса Пиа
4.80
5.13
7.70
Все Коэффициенты
1
Матеус
Лима
70
Сильва
Фабиано
3
Тормена
Витор
4
Ньякате
Сику
6
Секейра
Нуну
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
99
Оливейра
Витор
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
42
Соарес
Лукас
8
Нето Анжело
88
Этеки
Ян
5
Leonardo
Lelo
10
Пинту
Диогу
11
Мартинс
Рафаэл
VI
7
Годвин
Савиур
Брага
4-4-2
Каса Пиа
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 5 0.42
Орта Рикарду 4 (1) 0.33
Оливейра Витор 4 0.33
Медейруш Юри 3 0.25
Руис Абель 2 0.17
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0.17
Лаинес Диего 1 0.08
Секейра Нуну 1 0.08
Каштру Андре 1 0.08
Ньякате Сику 1 0.08
Тормена Витор 1 0.08
Гомес Родриго II 1 0.08
Джало Альваро 0 0
Орта Андре 0 0
Каса Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Годвин Савиур 3 0.25
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.25
Мартинс Рафаэл VI 2 0.17
Кунимото Такахиро 1 0.08
Leonardo Lelo 1 (1) 0.08
Нето Анжело 1 0.08
Leonardo Bolgado 1 0.08
Тайра Альфонсу 0 0
Ромариу 0 0
Соарес Лукас 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Фабиано 5 0
Матеус Лима 2 1
Медейруш Юри 3 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Банза Симон 3 0
Лаинес Диего 3 0
Тормена Витор 2 0
Орта Рикарду 1 0
Секейра Нуну 1 0
Орта Андре 1 0
Руис Абель 1 0
Ньякате Сику 1 0
Рачич Урош 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Гомес Родриго II 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Джало Альваро 1 0
Каса Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 5 0
Золотич Нермин 2 1
Афонсо Клейтон Мишель 3 0
Фернандеш Вашку 3 0
Кунимото Такахиро 3 0
Нето Анжело 3 0
Оливейра Андерсон 2 0
Батишта Рикарду 2 0
Нунеш Жоау 2 0
Годвин Савиур 2 0
Этеки Ян 2 0
Варела Фернанду 1 0
Вито 1 0
Ромариу 1 0
Мартинс Рафаэл VI 1 0
Leonardo Bolgado 1 0

Результаты матчей

Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Каса Пиа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
1
Брага
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Каса Пиа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

15
4
Брага
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Каса Пиа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

18
5

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

15
4
10 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
20%
3
75%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

26
11
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
7
27%
1
9%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
5
19%
1
9%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
4
15%
5
45%
61-75
7
27%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Брага - Мальмё 2:1 Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2
Фелгейраш 1932 - Брага 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0
Каса Пиа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Каса Пиа - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Каса Пиа 3:1 Мартинью - Каса Пиа 0:2 Каса Пиа - Визела 0:1
Маритиму - Каса Пиа 1:2 Каса Пиа - Фамаликан 1:0 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Каса Пиа - Арока 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пиа 0:1 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Каса Пиа - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Каса Пиа 0:0 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Каса Пиа - Шеффилд Юнайтед 1:2 Лейшоэш - Каса Пиа 1:5 Каса Пиа - Вилафранкенше 2:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Эштрела 3:0 Варзим - Каса Пиа 1:0 Каса Пиа - Фаренсе 1:0

Результаты матчей

Брага
Каса Пиа

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Брага
Каса Пиа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
1
5
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
3
3
2.5
1
4
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
3
8
5
6
2.5
1
10
2
9
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 11 10 1 0 29 - 5 31
2. Порту 12 8 2 2 27 - 8 26
3. Брага 0:1 12 8 1 3 27 - 11 25
4. Каса Пиа 1:0 12 7 2 3 12 - 8 23
5. Спортинг Л 12 7 1 4 24 - 14 22
6. Витория Гимарайнш 12 6 2 4 13 - 13 20
7. Портимоненсе 12 6 1 5 11 - 12 19
8. Арока 12 5 4 3 14 - 18 19
9. Боавишта 12 5 2 5 13 - 19 17
10. Эшторил 11 4 4 3 12 - 10 16
11. Риу Аве 12 4 3 5 15 - 18 15
12. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
13. Визела 12 3 3 6 9 - 13 12
14. Фамаликан 0:0 12 3 2 7 10 - 16 11
15. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
16. Жил Висенте 12 2 3 7 10 - 18 9
17. Маритиму 0:0 12 1 3 8 8 - 26 6
18. Пасуш де Феррейра 12 0 2 10 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
3. Спортинг Л 6 5 0 1 16 - 4 15
4. Витория Гимарайнш 6 4 1 1 8 - 5 13
5. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
6. Боавишта 6 3 2 1 8 - 8 11
7. Каса Пиа 1:0 6 3 1 2 4 - 2 10
8. Брага 0:1 6 3 1 2 11 - 5 10
9. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
10. Арока 6 3 1 2 9 - 11 10
11. Фамаликан 0:0 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 0:0 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 0:1 6 5 0 1 16 - 6 15
2. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
3. Каса Пиа 1:0 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Эшторил 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
8. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
9. Визела 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Маритиму 0:0 6 1 1 4 4 - 18 4
15. Риу Аве 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 0:0 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Порту Эванилсон 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 6
Весь список
Прогнозы 127
Брага 98.4% (125)
X 0.8% (1)
Каса Пиа 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Каса Пиа
4.80
5.13
7.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брага 0:1 Каса Пиа онлайн

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Прогнозы на матч Брага 0:1 Каса Пиа

Исход игры
Брага
98.4% (125)
Ничья
0.8% (1)
Каса Пиа
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.41% (61)
Меньше
49.59% (60)
Обе команды забьют
Да
45.45% (55)
Нет
54.55% (66)
Популярный счёт
2:1 Брага
37.8% (48)
2:0 Брага
24.4% (31)
1:0 Брага
22% (28)
3:0 Брага
4.7% (6)
3:1 Брага
3.1% (4)
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Брага
Каса Пиа
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