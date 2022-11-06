Тур: 12. Стадион: Antonio Coimbra da Mota.
Ход матча
25'
30'
40'
0:3
62
Tiago
Santos
25
Mor
Ndiaye
79
Erison
61
Флорентину
13
Зидан
Энцо
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
- Основной состав
-
13 Силва ПедруВратарь
-
62 Tiago SantosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Mor NdiayeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 ErisonНападающий
- Запасные игроки
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
-
34 Мешер АндреЗащитник
-
22 Делос ШакилЗащитник
- Нападающий
-
50 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вериссиму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
-
38 Жоао ВикторЗащитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
4 Лукас VI
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Эшторил
Бенфика
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
2.8
2.11
Среднее время на гол
32
42
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.95
1.47
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
46
61
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Говейя Тьягу
|2
|0.17
|Силики Джеймс
|2
|0.17
|Карлос Жоао III
|2
|0.17
|Rodrigo Martins2
|2
|0.17
|Erison
|2
|0.17
|Шику Жеральдес
|1
|0.08
|Артур Гомес VIII
|1
|0.08
|Жуанзинью Карлуш
|0
|0
|Tiago Santos
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|7
|0.58
|Силва Рафа
|6
|0.5
|Мариу Жоау
|4 (3)
|0.33
|Нерес Давид
|4
|0.33
|Муса Петар
|3
|0.25
|Силва Антониу
|2
|0.17
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.08
|Зидан Энцо
|1
|0.08
|Родригес Фелипе II
|1
|0.08
|Дракслер Юлиан
|1
|0.08
|Жилберто Жуниор
|1
|0.08
|Бах Александр
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|Ристич Михайло
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mor Ndiaye
|4
|1
|Алвару Педру
|5
|0
|Говейя Тьягу
|5
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Фигейра Даниэль
|2
|1
|Эштевеш Гонсалу
|2
|1
|Шику Жеральдес
|3
|0
|Жуанзинью Карлуш
|3
|0
|Силики Джеймс
|3
|0
|Карвалью Жоау
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Tiago Santos
|1
|0
|Мешер Андре
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Силва Педру VII
|1
|0
|Rodrigo Martins2
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Таварес Жилсон
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|3
|1
|Силва Рафа
|4
|0
|Мариу Жоау
|2
|1
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|1
|Флорентину
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Бенфика
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Эшторил
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Бенфика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
22
Эшторил
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Бенфика
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
10
22
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
7
22
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
4
18%
1-15
3
43%
1
5%
16-30
1
14%
6
27%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
14%
2
9%
61-75
2
29%
7
32%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
12
28
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
8%
4
14%
1-15
4
33%
2
7%
16-30
3
25%
6
21%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
8%
5
18%
61-75
3
25%
8
29%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Портимоненсе - Эшторил 1:1 Эшторил - Брага 0:2 Амора - Эшторил 2:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1
Шавиш - Эшторил 1:1 Эшторил - Порту 1:1 Визела - Эшторил 0:1 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Эшторил - Риу Аве 2:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Фамаликан 2:0 Эшторил - Фулхэм 1:3 Эшторил - Брайтон 1:4 Эшторил - Мафра 1:0 Порту - Эшторил 2:0 Эшторил - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Эшторил 3:1 Эшторил - Белененсеш 2:2 Эшторил - Брага 0:0
Бенфика
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6 Бенфика - Шавиш 5:0 Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1
Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1
Результаты матчей
Эшторил
Бенфика
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
2 раза 33%
5
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
15
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
38
74
110
65
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3:0
|12
|11
|1
|0
|32 - 5
|34
|2.
|Порту
|12
|8
|2
|2
|27 - 8
|26
|3.
|Брага
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|4.
|Каса Пиа
|12
|7
|2
|3
|12 - 8
|23
|5.
|Спортинг Л
|12
|7
|1
|4
|24 - 14
|22
|6.
|Витория Гимарайнш
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|7.
|Портимоненсе
|12
|6
|1
|5
|11 - 12
|19
|8.
|Арока
|12
|5
|4
|3
|14 - 18
|19
|9.
|Боавишта
|12
|5
|2
|5
|13 - 19
|17
|10.
|Эшторил
|0:3
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|11.
|Риу Аве
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|12.
|Шавиш
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|13.
|Визела
|12
|3
|3
|6
|9 - 13
|12
|14.
|Фамаликан
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|15.
|Санта-Клара
|11
|2
|3
|6
|8 - 12
|9
|16.
|Жил Висенте
|12
|2
|3
|7
|10 - 18
|9
|17.
|Маритиму
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|18.
|Пасуш де Феррейра
|12
|0
|2
|10
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3:0
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Порту
|6
|5
|0
|1
|19 - 3
|15
|3.
|Спортинг Л
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|4.
|Витория Гимарайнш
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|5.
|Риу Аве
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|6.
|Боавишта
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|7.
|Каса Пиа
|6
|3
|1
|2
|4 - 2
|10
|8.
|Брага
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|9.
|Портимоненсе
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Арока
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|11.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Шавиш
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|Санта-Клара
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Эшторил
|0:3
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Жил Висенте
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|16.
|Визела
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Маритиму
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3:0
|6
|5
|1
|0
|9 - 0
|16
|2.
|Брага
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|3.
|Каса Пиа
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Порту
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Эшторил
|0:3
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Портимоненсе
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Арока
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|8.
|Шавиш
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|9.
|Визела
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Спортинг Л
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|Витория Гимарайнш
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Боавишта
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Жил Висенте
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Маритиму
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|15.
|Риу Аве
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|16.
|Санта-Клара
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|7
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Бенфика
|Силва Рафа
|6 (2)
|Порту
|Эванилсон
|6 (2)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 7
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|1 6
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|6
Прогнозы на матч Эшторил 0:3 Бенфика
Исход игры
Эшторил
0.8% (1)
Ничья
1.6% (2)
Бенфика
97.7% (125)
Тотал 2.5
Больше
49.18% (60)
Меньше
50.82% (62)
Обе команды забьют
Да
44.26% (54)
Нет
55.74% (68)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
36.7% (47)
1:2 Бенфика
27.3% (35)
1:3 Бенфика
10.9% (14)
0:1 Бенфика
9.4% (12)
0:3 Бенфика
5.5% (7)
1:4 Бенфика
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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