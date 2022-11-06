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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Эшторил
0:3
Перерыв
Бенфика
0'
0:1
25' Гол
Муса Петар
0:2
30' Гол
Силва Антониу
0:3
40' Гол
Силва Антониу
13
Силва
Педру
VII
62
Tiago
Santos
4
Африко
Лукас
3
Витал
Бернардо
31
Жуанзинью
Карлуш
25
Mor
Ndiaye
32
Розье
Лорейнц
95
Силики
Джеймс
10
Шику
Жеральдес
7
Rodrigo
Martins2
79
Erison
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
61
Флорентину
13
Зидан
Энцо
22
Шикинью
Франциску
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
Эшторил
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
К
2:0
К
1:3
ТМК
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
К
3:3
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
6:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

2.8
2.11

Среднее время на гол

32
42

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.95
1.47

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

46
61

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Говейя Тьягу 2 0.17
Силики Джеймс 2 0.17
Карлос Жоао III 2 0.17
Rodrigo Martins2 2 0.17
Erison 2 0.17
Шику Жеральдес 1 0.08
Артур Гомес VIII 1 0.08
Жуанзинью Карлуш 0 0
Tiago Santos 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 7 0.58
Силва Рафа 6 0.5
Мариу Жоау 4 (3) 0.33
Нерес Давид 4 0.33
Муса Петар 3 0.25
Силва Антониу 2 0.17
Гримальдо Алехандро 1 0.08
Зидан Энцо 1 0.08
Родригес Фелипе II 1 0.08
Дракслер Юлиан 1 0.08
Жилберто Жуниор 1 0.08
Бах Александр 0 0
Флорентину 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Ристич Михайло 0 0
Шикинью Франциску 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mor Ndiaye 4 1
Алвару Педру 5 0
Говейя Тьягу 5 0
Витал Бернардо 4 0
Фигейра Даниэль 2 1
Эштевеш Гонсалу 2 1
Шику Жеральдес 3 0
Жуанзинью Карлуш 3 0
Силики Джеймс 3 0
Карвалью Жоау 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Tiago Santos 1 0
Мешер Андре 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Силва Педру VII 1 0
Rodrigo Martins2 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 3 1
Силва Рафа 4 0
Мариу Жоау 2 1
Эурснес Фредрик 3 0
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Рамуш Гонсалу 1 1
Флорентину 2 0
Жилберто Жуниор 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Нерес Давид 1 0
Силва Антониу 1 0

Результаты матчей

Эшторил
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Бенфика
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Эшторил
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Бенфика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
22
Эшторил
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Бенфика
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

10
22

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
22
4 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
4
18%
1-15
3
43%
1
5%
16-30
1
14%
6
27%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
14%
2
9%
61-75
2
29%
7
32%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

12
28
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
8%
4
14%
1-15
4
33%
2
7%
16-30
3
25%
6
21%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
8%
5
18%
61-75
3
25%
8
29%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Портимоненсе - Эшторил 1:1 Эшторил - Брага 0:2 Амора - Эшторил 2:3 Жил Висенте - Эшторил 0:1
Шавиш - Эшторил 1:1 Эшторил - Порту 1:1 Визела - Эшторил 0:1 Эшторил - Спортинг Л 0:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Эшторил - Риу Аве 2:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Фамаликан 2:0 Эшторил - Фулхэм 1:3 Эшторил - Брайтон 1:4 Эшторил - Мафра 1:0 Порту - Эшторил 2:0 Эшторил - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Эшторил 3:1 Эшторил - Белененсеш 2:2 Эшторил - Брага 0:0
Бенфика
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Маккаби Хайфа - Бенфика 1:6 Бенфика - Шавиш 5:0 Бенфика - Ювентус 4:3 Порту - Бенфика 0:1
Кальдаш - Бенфика 1:1 ПСЖ - Бенфика 1:1 Бенфика - Риу Аве 4:2 Бенфика - ПСЖ 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 0:0 Monte Carlo - Бенфика 2:0 Бенфика - Маритиму 5:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Фамаликан - Бенфика 0:1 Бенфика - Маккаби Хайфа 2:0 Бенфика - Визела 2:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Каса Пиа - Бенфика 0:1

Результаты матчей

Эшторил
Бенфика

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
2 раза 33%
5
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
7
4
1
10
2.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3:0 12 11 1 0 32 - 5 34
2. Порту 12 8 2 2 27 - 8 26
3. Брага 12 8 1 3 27 - 11 25
4. Каса Пиа 12 7 2 3 12 - 8 23
5. Спортинг Л 12 7 1 4 24 - 14 22
6. Витория Гимарайнш 12 6 2 4 13 - 13 20
7. Портимоненсе 12 6 1 5 11 - 12 19
8. Арока 12 5 4 3 14 - 18 19
9. Боавишта 12 5 2 5 13 - 19 17
10. Эшторил 0:3 12 4 4 4 12 - 13 16
11. Риу Аве 12 4 3 5 15 - 18 15
12. Шавиш 11 4 3 4 11 - 15 15
13. Визела 12 3 3 6 9 - 13 12
14. Фамаликан 12 3 2 7 10 - 16 11
15. Санта-Клара 11 2 3 6 8 - 12 9
16. Жил Висенте 12 2 3 7 10 - 18 9
17. Маритиму 12 1 3 8 8 - 26 6
18. Пасуш де Феррейра 12 0 2 10 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3:0 6 6 0 0 23 - 5 18
2. Порту 6 5 0 1 19 - 3 15
3. Спортинг Л 6 5 0 1 16 - 4 15
4. Витория Гимарайнш 6 4 1 1 8 - 5 13
5. Риу Аве 6 4 0 2 8 - 5 12
6. Боавишта 6 3 2 1 8 - 8 11
7. Каса Пиа 6 3 1 2 4 - 2 10
8. Брага 6 3 1 2 11 - 5 10
9. Портимоненсе 6 3 1 2 5 - 5 10
10. Арока 6 3 1 2 9 - 11 10
11. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Эшторил 0:3 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Жил Висенте 7 1 2 4 4 - 8 5
16. Визела 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Маритиму 6 0 2 4 4 - 8 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3:0 6 5 1 0 9 - 0 16
2. Брага 6 5 0 1 16 - 6 15
3. Каса Пиа 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Порту 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Эшторил 0:3 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Портимоненсе 6 3 0 3 6 - 7 9
7. Арока 6 2 3 1 5 - 7 9
8. Шавиш 6 3 0 3 5 - 10 9
9. Визела 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Спортинг Л 6 2 1 3 8 - 10 7
11. Витория Гимарайнш 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Боавишта 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Маритиму 6 1 1 4 4 - 18 4
15. Риу Аве 6 0 3 3 7 - 13 3
16. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Фамаликан 7 0 2 5 3 - 11 2
18. Пасуш де Феррейра 6 0 1 5 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Бенфика Силва Рафа 6 (2)
Порту Эванилсон 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 7
Визела Гуззу Рафаэл 1 6
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Силва Антониу бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Силва Антониу бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Муса Петар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 128
Эшторил 0.8% (1)
X 1.6% (2)
Бенфика 97.7% (125)
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Прогноз на матч от Liveresult
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1.25
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Где смотреть матч Эшторил 0:3 Бенфика онлайн

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Прогнозы на матч Эшторил 0:3 Бенфика

Исход игры
Эшторил
0.8% (1)
Ничья
1.6% (2)
Бенфика
97.7% (125)
Тотал 2.5
Больше
49.18% (60)
Меньше
50.82% (62)
Обе команды забьют
Да
44.26% (54)
Нет
55.74% (68)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
36.7% (47)
1:2 Бенфика
27.3% (35)
1:3 Бенфика
10.9% (14)
0:1 Бенфика
9.4% (12)
0:3 Бенфика
5.5% (7)
1:4 Бенфика
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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Эшторил
Бенфика
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